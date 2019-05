Dha Yurt Bülteni-18

Giresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı

Giresun'da, gri listede aranan PKK'lı terörist, yakalandı



GİRESUN'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.



Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 'Kawa' kod adlı Behruz Dudkanlu adlı PKK'lı terörist teslim olmuştu. Behruz Dudkanlu'nun yer gösterme ve ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyonlar genişletildi. Bin 700 JÖH ve komando timinin katılımı ile Karadeniz'de tüm giriş çıkışlarda güvenlik tedbirlerini sıklaştırarak çember daraltıldı.



Operasyonlarda, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan, Giresun'un Güce kırsalında yakalandı. Tunceli'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen PKK'lı terörist, etrafı kuşatılınca teslim olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı biliniyordu.



Operasyon detayları



GİRESUN



Dişini çektirdikten sonra fenalaşan genç, yaşam mücadelesi veriyor (3)



HAYATINI KAYBETTİ



Rize Devlet Hastanesi'nde anestezi verilerek, dişi çekildikten sonra kalp krizi geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan zihinsel engelli Atakan Akdemir akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



RİZE



Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı



KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Balışehy ilçesine bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Amasya'dan Ankara yönüne giden Hikmet Kaya yönetimindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyir halinde bulunan Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı minibüse çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kaza yeri



-Yaralılar



-Yaralılara müdahale



KIRIKKALE



Bakan Yardımcısı Cansız: Hedefimiz taşkömürü üretimini yılda 5 milyon tona çıkarmak



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) mekanizasyon üretim sistemi ve ilave istihdamlarla 1 milyon ton olan yıllık üretimi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmaya çalışacaklarını söyledi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu'na(TTK) yarın gerçekleştirilecek 500 işçi alımı kura çekimi nedeniyle Zonguldak'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Vali Bektaş, TTK'ya alınacak 500 işçi için yarın kura çekim yapılacağını söyleyerek, "Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak bin 500 kişiyle alakalı daha önce bin işçi için yaptığımız prosedürü şimdi sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz üzere 500 işçi için de aynı prosedür geçerli olacaktır. Bu günde maden ocağına inip madencilerimiz ile iftar yapma şansımız olacaktır. İşçilerimizin yaşadığı şartları yerinde görmüş olacağız. Ardından yarında kapalı spor salonunda kura çekimi ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak isimler belirlenecektir.ö dedi.



'HEDEFİMİZ ÜRETİMİ 5 MİLYON TONA ÇIKARMAKTIR'



Bakan yardımcısı Mithat Cansız'da kura çekimi için Zonguldak'a geldiğini söyledi. Bakanlık olarak milli enerji ve maden politikası çerçevesinde yerli kaynaklara çok önem verdiklerini ifade eden Cansız, şöyle dedi:



"Yerli kaynaklarımızın başında yerli linyitlerimiz ve taş kömürümüz geliyor. Buna verdiğimiz bir değerin göstergesi olması babında buraya geldik. Diğer yandan biz linyit potansiyeli itibari ile çok zengin bir ülkeyiz. 2000'li yıllarda 8.5 milyar ton linyit rezervimiz son 10 ila 15 yılda yapılan yeni keşiflerle 20 milyar tona çıkmıştır. Taşkömüründe başrolü Zonguldak'ımız üstleniyor kömürün keşfinden bu yana ancak biz eş zamanlı olarak maalesef kalorifik değerler ya da başka sebeplerle yurt dışından 37 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Bu da yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bizim amacımız başta bu TTK'nın yüksek kalorili kömürlerini en hızlı en verimli şekilde yer üstüne çıkartma ve bunu azami kılma yönünde bir misyonuz ve hedefimiz var Yarın mekanize tam mekanize oluşumları bu manada çok önemlidir. Hedefimiz inşallah hem bu mekanizasyon sistemini kurmak hem de ilave istihdamlar yapmak suretiyle şu anda ortalama 1 milyon ton olan yıllık üretimimizi 3 ila 5 milyon tonlar seviyesine çıkarmak olacaktır. Özetle Türkiye Taşkömürü ve üreteceğimiz taşkömürü miktarı bizim için çok önemlidir."



'TTK VE KÖMÜR ÜRETİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



TTK sahalarının özelleştirilmesi konusunda konuşan Cansız, "TKİ ve TTK'nın yapmış olduğu bu ihalelerin neticesinde sahalar devreye alındığında yaklaşık ilave 18 milyon ton daha sisteme katmış olacağız. Bu da yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolar. TL cinsinden 7 buçuk milyar lira. Eski tabirle 7 buçuk katrilyon liranın yurt dışına gitmesinin engellenmesi manasına gelecek. Özetle TTK ve üreteceğimiz kömürün miktarı bizim çok önemli bu kömürün üretilmesi hem mekanik sistemin alt yapısını kurmak hem de ilave istihdamlarla olacağı için biz kura çekimine katılmak için buradayız. İnşallah planlarımız istikametinde zamanı geldikçe şartlar olgunlaştıkça ilave istihdamlarda önümüzdeki dönemde oluşacak" dedi.



İFTAR İÇİN MADEN OCAĞINA İNDİ



Bakan Yardımcısı Cansız, açıklamasının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne geçti. Madenci kıyafetlerini giyen Cansız, ardından işçilerle birlikte iftar yapmak üzere ocağa indi.



Görüntü Dökümü



-Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ın valiliğe gelmesi



-Valilikteki açıklaması



-Maden ocağı önüne gelmesi



-Maden ocağına girmesi



ZONGULDAK



TBMM Başkanı Şentop İzmir'de



İZMİR'de konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'nin dünyadaki konumuna dikkat çekerek "Büyük bir nüfus bereketimiz var. Türkiye sözü merak edilen bir ülke haline geldi. Yeni dünyada güç elde edebilme mücadelesi sürdürülüyor" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de düzenlenen 'Üçüncü Bin Yılın Başında Dünya ve Türkiye' konulu toplantıya katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, oda ve birlik başkanları ile çok sayıda iş insanı hazır bulundu.



Toplantının onur konuğu olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İzmir'e daha önce defalarca gelmesine karşın ilk kez meclis başkanı sıfatıyla geldiğini anlattı. Şentop, bir Tekirdağlı olarak İzmir'e özel bir muhabbeti olduğunu dile getirdi. Rumeli kökenli olduğunu söyleyen Şentop, ailesinin 1926'da Tekirdağ'a yerleştiğini söyleyerek konuşmasında Rumeli-Balkan göçmenlerinin Türkiye'ye yaptıkları katkılardan söz etti. Tarihin kronoloji üzerinden işlediğini ifade eden Mustafa Şentop, "Geriye bakıldığında saatler, günler, haftalar, yıllar birbirine eşit değil her zaman. Çünkü takvim yapraklarının arasını dolduran olayların çokluğu ve yoğunluğudur. 100 yıllık bir tarihin 3- 5 sayfaya sıkıştırıldığını, bazen de birkaç yılın sayfalarca yazıldığını görürsünüz. Yüz yılların en uzununu yaşadığımız dönemler var. Olayların sayısının arttığı ve önümüzdeki dönemin yeniden şekilleneceği bir noktadan geçiyoruz. Uluslararası ticarette 20'nci yüzyılın paradigmaları sona erdi. Dünya 3'üncü bin yılın sonunda yeni bir dünya düzeninin tartışıldığı bir döneme girdi" diye konuştu. Küreselleşme ile birlikte dünya düzeninin değişmeye başladığını anlatan Şentop, 30-40 yıl önce gazetelerde Türkiye'nin sınırları dışında meydana gelen 3'ten fazla haber göremezken artık haberlerin önemli bir kısmının Türkiye dışındaki olayları konu aldığını anlattı. Şentop, "Ülke içi olaylarla ilgili dışı olaylar arasında önem açısından bir fark kalmadı. Jenerasyon farkları da çok daha bariz ortaya çıkmaya başladı. Yeni nesille atalar, dedeler arasında anlaşılabilir farklar vardı. Şimdi iletişim daha zorlaştı. Kültürel ve teknolojik değişim çok hızlı" dedi. Türkiye'de kullanılan ulusal yargı ağı projesi UYAP'ı örnek gösteren Şentop şöyle devam etti:



"Yargılama süreçlerinin internet ortamında işlemesini sağlayak bu proje başarılı oldu. Dava dilekçeleri sadece mahkemede değil sanal ortamda kayıt altına alınıyor. Bunun işlemesi için hakimlerin, savcıların bilgisayarı iyi kullanması lazım. Dizüstü bilgisayarlar dağıtıldı ve hepsine 1 yıl süresince eğitim verildi. Buna rağmen öğrenemeyen yaklaşık 700 hakim, savcı oldu. Onlar emekliliğini istedi. Şimdi bilgisayarları kullanamayan hukukçuların torunları cep telefonlarıyla dünyadaki farklı ülkelerden hisse senedi alıp satıyor. Bu değişimi yaşıyoruz."



KÜRESELLEŞME ETKİSİ



Dünyanın herhangibir yerindeki olayın yalnızca o ülkeyi etkilemediğini anlatan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD'nin faizleri arttırması Çin'in borcunu etkiliyor. Eskiden böyle değildi. Küreselleşme sosyal hayatta ve kültürde de hayata geçti. Bu değişim iktidarları da değiştirir. Üçüncü bin yılın başında bu noktaya geldik" dedi. Bundan 100 yıl önce bütün cephelerde sürdürülen 1 Dünya Savaşı'ndan yorgun bir ülke olarak çıkıldığını anlatan Şentop, 2019 yılının istiklal mücadelesinin 100'ncü yılı olduğunu hatırlatarak 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı siyasi partilerin genel başkanları ile güzel bir fotoğraf ortaya koyduğunu anlattı. Uluslararası ticaretin ve hukukun tartışılacağı bir döneme girerken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladığını belirten Şentop, şöyle devam etti:



"Büyük bir nüfus bereketimiz var. Türkiye sözü merak edilen bir ülke. 20'nci yüzyıl çatışmalardan farklı olarak yeni dünyada güç elde edebilme mücadelesi sürdürülüyor. Türkiye iyi imkanlara sahip. Bunu takviye edebilmek için 2017 nisan ayında hükümet sistemi değiştirildi. Bugün bütün dünyada hükümet sistemi tartışmaları var. ABD'de 200 yıldan fazladır devam eden sistem tartışılıyor. Türkiye referandumla beraber önemli bir adım attı. Yeni dünyada daha güçlü bir aktör olarak yer alması için bu değişiklik yapıldı. Türkiye yeni bir dünyanın inşa edileceği zaman diliminde kendisini yeniden kurarak alt yapısını hazırladı. İzmir sadece siyaseten değil ekonomik olarak da önemli bir şehir. İzmir yeni Türkiye'nin ekonomik mücadelesiyle ilgili ilk adımın atıldığı yerdir."



DEVLETLERİN EŞİTLİĞİ



Teknoloji ve bilimde gelinen noktayı özetleyen Meclis Başkanı Şentop "Hindistan bilişim teknolojilerinde önemli bir role sahip. 20'nci yy değil geleceğin paradigmalarıyla bakıldığında Türkiye'nin bazı riskleri olsa da geleceğe ümitle bakıyorum. Değerlerin çok büyük önemi var. Eğer bir medeniyet kendi havzası dışında insanlara da ümit oluyorsa gelecek vaad ediyordur. 19 yy Avrupası batı dışındaki dünyada insan hakları alanında ümit bağladığı bir kültürken şimdi öyle değil. Bütün insanların ve devletlerin eşitliğine inanan değerlere ihtiyacı var. Bu değerleri ortaya koyan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımız milli paralarla ticaret yapılmasına dair bir görüş ortaya koydu. Putin'in ardından Hindistan ve Çin'de buna sahip çıkıldı. Yavaş yavaş Dolar'ın tek para olduğu eğilimin dışına çıkılıyor" dedi. Dünyada zor bir döneme girildiğini savunan Şentop, Türkiye'nin potansiyeli ve avantajlarının çok olduğunu belirterek İzmir'in Türkiye'ye ve yeni dünya düzenine katkı sunacağını ifade etti.



BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU



Şentop soru cevap kısmında meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de bütün toplumların bir arada yaşamasıyla ilgili sıkıntılar devam ediyorö diyen bir katılımcıya, "Siyasetteki tartışmalar, çekişmeler, çekişmeler, tırnak içinde bölünmüşlükler aslında toplumsal hayatımızda yok. Türkiye birçok ülkeyle mukayese edildiğinde bütünleşiklik konusunda belki birinci sırada. Ciddi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Siyasetin gürültüsü, birlik beraberliğimizi sağlayan tabloyu sanki çarpıtıyor gibi. Bu yanıltıcı. Türkiye, temel meselelerinde birlikte hareket etmeyi başarabilen bir millete, topluma sahip. O konuda hiçbir tereddütüm yokturö dedi.



İZMİR'İ SÖZ SAHİBİ YAPMA HEDEFİ



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in doğal kaynakları çok yönlü üretim olanaklarıyla pek çok sektörde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek kentin tarım, ticaret, ekonomi ve turizm potansiyeliyle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini anlattı. Yeni kurulan dünya düzeninde İzmir'in kendi yerini alacağını ifade eden Vali Ayyıldız, yatırım olanakları ve yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlamak için tüm imkanların seferber edilebileceğini kaydetti. Ayyıldız, "Milletin huzuru ve refahı için üçüncü bin yılda İzmir'i söz sahibi yapmak için çalışmalıyız. Atılacak her adımı stratejik bir hedef olarak önemli görüyorum. Sınırların kalktığı dünyada huzur ve güvenliğin önemi daha da arttı. Bu şartlarda milletimizin geçmişinden aldığı özgüvenle her türlü badireyi atlatacağına inanıyorum" dedi.



"ENDÜSTRİ 4.0 İLE DÜNYA DEĞİŞECEK"



Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, teknolojideki gelişmelerin çağları değiştirdiğine dikkat çekerek tarım, ticaret, ekonomi ve şehirleşmenin Anadolu'dan dünyaya yayıldığını ifade etti. Bir önceki milenyumun başında gelinen Anadolu'nun 1000 yıldır her açıdan dünyanın merkezi haline geldiğini vurgulayan Özgener şöyle konuştu:



"Şu anda da yeni bir milenyumun ilk yıllarını yaşıyoruz. Dünya teknolojinin gelişimiyle moda deyimiyle küçük bir köy haline geldi. Robotların ve sibernetiğin yakın bir gelecekte kısıtlı alanlarından çıkıp hayatımızın her alanına gireceğini görebiliyoruz. İnsanlık, teknolojiyle tamamen entegre hale gelecek, evlerde ve iş hayatında robotların varlığı sıradanlaşacak. Buhar gücüyle başlayan endüstrileşmeyle birinci, elektroniğin gelişmesiyle ikinci, internetle üçüncü aşamasına girdiğimiz endüstriyelleşmenin dördüncü kademesine geldik. Endüstri 4.0 ile dünya yeniden büyük bir değişime girecek, yaşam biçimlerimiz değişecek, ekonomik ve ticari hayatımız yeniden şekillenecek. Bugün dünyanın teknoloji devlerinden biri haline gelen Çin ile ABD arasında son günlerde iyice gözler önüne serilen çekişmenin nedenleri de bu yeni dünyayı şekillendirme güdüsü. Uzakdoğu ve Hindistan, yıllar boyunca yaptıkları yatırımların meyvelerini almaya başladıkça dünyanın ticari haritası da yeniden değişecek. Üçüncü bin yıla değişimlerle başladık. Yeniliklere çok iyi adapte olan bir ülkeyiz ve bu yüzden ekonomik hayatın ve iş süreçlerinin dijitalleşmesinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dijitalleşme ve inovasyon gibi terimler, ekonomi ve sanayimizi yönetenlerin en çok kullandığı sözcükler ve en çok proje ürettiği alanlar. Bölge ülkelerini ve dünyayı etkileme gücü yüksek olan bir ülke olarak Endüstri 4.0 alanında da ekonomik ve ticari anlamda öncü olmamız hepimizin biraz daha konsantre olmasına bağlı. İZTO olarak çalışmalarımızı dijitalleştirmek, e-ticarete önem vermek, eğitim çalışmalarımızda inovasyona ağırlık vermek temelde yaptığımız şeyler. İzmir de küresel bir kent olma hedefiyle, Türkiye ekonomisine katkı vermeye ve küresel ekonomi pastasından en yüksek payı almayı hedeflemelidir. Ekonomisinden sosyal yaşamına, sanatından ticaretine kadar pek çok konuda dünyaya yön vermelidir. Tarihten gelen eşsiz deneyimlerini kullanarak küresel fark yaratmalıdır."



Toplantının ardından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a 1885 yılında yapılmış bir Balkanlar haritası takdim etti.



-Toplantıdan genel ve detay görüntü,



-Konuşmalardan görüntü,



İZMİR



TBMM Başkanı Şentop İzmir'de(2)



ŞENTOP İFTARA KATILDI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İZTO tarafından düzenlenen iftar yemeğinin ardından İzmirli iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine hitap etti. 17'nci iftarı yaptıklarını ifade eden Şentop, İZTO'da yapılan toplantıda Türkiye ve dünyayı değerlendirdiklerini hatırlattı. Tekirdağ'ın milletvekili olarak 29'ncu meclis başkanı olarak göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Şentop, Trakya ve Rumeli hemşehrileri duyduğu teveccühü belirtti. Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminde artık sadece bir coğrafyanın adı olmadığını belirten Şentop, bir umudun, bir hamlenin ve büyük cesaretin adı olduğunu dile getirdi.



Şentop şunları söyledi:



"Türkiye yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının bir büyük cesaretin adıdır. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' ruhunun adıdır. ve Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifezimizin de adıdır. Türkiye'yi korumak, müreffeh kılmak, milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih değil, bir mecburiyettir."



Türkiye'nin 19 Mayıs tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Şentop, "Bu 100. yıl dönümü sadece hatırlamak anma değil onlardan geleceğe dönük olarak bir perspektif çıkartabilme bir enerji toplama, yeni bir hamle için onları basamak yapmak imkanı sağlıyor" dedi. Göçmen dernekleri temsilcileriyle basına kapalı olarak bir araya gelen Şentop'un daha sonra Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi.



-Salondan genel ve detay görüntü,



-Mustafa Şentop'un konuşmasından görüntü.



Kırıkkale'de otomobil minibüse çarptı: 8 yaralı (2)



KAZA ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Aynı istikamete seyreden bir aracın ön kamerasına yansıyan kazada, arkadan hızla gelen Hikmet Kaya idaresindeki otomobilin minibüse hızla çarptığı ve minibüsün 2 kez bariyerlere çarparak döndüğü görüldü. Ayrıca, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hikmet Kaya'nın, kaza sonrası aracını kontrol etmesi de kameraya yansıdı.



Görüntü dökümü:



Kaza anına ait kamera kayıtları



KIRIKKALE

