DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bayram iznine gelecekti, şehit oldu (2)

'AYAKTA KARŞILAMAYI BEKLERKEN, ŞEHİT HABERİNİ ALDIK'

Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde oturan ailesinin evinin önüne Şuhut Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Bir süre oğlunun şehit olduğunu kabullenemeyen Lokman Çubuk'u yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Baba Lokman Çubuk daha sonra taziyeleri kabul etti. Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanlığı'ndan İkbal Albay Ahmet Akıncı, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı AK Parti'li Recep Bozkurt, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan'a oğlunun bayram izni için bilet aldığını anlatan Lokman Çubuk, oğlunun yarın gelmesini beklediklerini ve kendisini karşılamaya hazırlandıklarını kaydetti. Baba Çubuk, "Biz onu ayakta karşılamayı beklerken, şehit haberini aldık. Yarın oğlum şehitlik mertebesinde gelecek" dedi.

KARDEŞİ FENALAŞTI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk'un arkadaşları da evinin önünde gözyaşı döktü. Şehidin fenalık geçiren kardeşi Yasemin Çubuk'a 112 ekipleri müdahale etti. Yasemin Çabuk müdahaleden sonra bir komşusunun evine götürüldü. Şehidin ailesinin evinde din görevlileri tarafından Kuran okundu.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Yasin Çubuk'un cenazesinin bugün saat 17.30'da Iğdır'dan askeri uçakla Afyonkarahisar'a gönderilmesi bekleniyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konulacak şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Şuhut'a bağlı Balçıkhisar beldesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Şehit evinden detay

Evin önünde bekleyen vatandaşlar detay

Şehidin arkadaşlarının ağlaması

Ambulanslardan detay

Şehit babası Lokman Çubuk'tan detay

Babanın taziyeleri kabul etmesi

Babanın oğlunun bilet aldığını anlatması

Kız kardeşinin fenalaşması

Detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

===========

Bayram tatili yolunda kaza: 4 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Ramazan Bayramı tatiline giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ – Malkara karayolu üzerindeki Yenice Mahallesi mevkiinde meydan geldi. Tekirdağ'dan, Malkara yönüne giden Recep Yavaş (43) yönetimindeki 34 DH 9979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü Recep Yavaş ve araçta bulunan eşi Sevinç Yavaş (40), çocukları Zeynep (17) ve Emircan Yavaş (16) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Recep Yavaş, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ailenin 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yaralıların ambulansla hastaneye sevki

-İtfaiye ve polis ekiplerinin gelişi

-Ekiplerin çalışması

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

===========

Midibüsteki 'kart basma' kavgası kamerada

ADIYAMAN'da şehir içi yolcu taşıyan belediyeye ait midibüse kart basmadan binen yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Diğer yolcuların da dahil olması ile kavgaya dönüşen olayda 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, midibüse binen ismi öğrenilemeyen yolcu yanında otobüs kartı olmadığını söyledi. Bunun üzerine midibüs sürücüsü yolcuyu uyararak başka yolculardan ücret karşılığı istemesini söyledi. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma diğer yolcuların da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kendi aralarında yumruk yumruğa kavgaya tutuşan yolcuları diğer yolcular güçlükle ayırdı. İhbarla olay yerine gelen polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Kavga anı ise midibüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Midibüste tartışan yolcular

Kavgaya karışan yolcular

Gözaltına alınan yolcular

Polisin durdurması

Şüphelilerin gözaltına alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB

==========

Heyelan riski nedeniyle iş yeri boşaltıldı, kendini yakmaya kalktı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde heyelan riski nedeni ile güvenlik amaçlı iş yeri boşaltılan Aydın Açıkgözoğlu, kendini yakmak istedi. Olay yerine gelen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından ikna edilen Açıkgözoğlu, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Fırat Nehri kıyısındaki dik yamaçta bir ay içerisinde 3 kez heyelan yaşandı. Güvenlik nedeniyle belediye yetkilileri bölgede riskli bulunan 13 ev ve iş yerini tahliye etti. Yol üzerinde lokantası bulunan Aydın Açıkgözoğlu ise iş yerine yeni tadilat yaptığını ve borçları olduğunu söyleyerek karara tepki gösterdi. Bugün kapalı olan iş yerine giden Açıkgözoğlu, bir bidon benzini üzerine döküp kendini yakacağını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin tüm çabasına rağmen Açıkgözoğlu ikna olmadı. Haber verilen Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam olay yerine geldi. Başkan ile konuşarak ikna olan Açıkgözoğlu, benzin bidonunu bırakarak polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Olay yerinde toplanan kalabalık

Olay yerinde önlem alan polis

İşyerinde kendini yakmaya çalışan esnaf

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam esnafı ikna etmeye çalışması

Üzerine benzin dökülen esnafa itfaiye tazikli su sıkması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 497MB

===========================

İstanbul-Bursa otoyolunda trafik durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul-Bursa otoyolu ile Bursa-İzmir karayolunda kilometrelerce araç trafiği oluştu. Durma noktasına gelen trafik, drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda, araçta seyahat eden vatandaşlar 30 dereceyi aşan sıcaklıkta zor anlar yaşadı. İstanbul-Bursa otoyolu ile Bursa-İzmir karayolunun bağlandığı noktadan başlayan trafik kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Görüntü Dökümü:

----------------------------------

-Trafikten drone ve aktüler görüntüler

Süre: 2.30 Boyut: 281 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

====================

Kalp hastası, 3 gündür kayıp (2)

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Bursa'nın Karacabey ilçesinde oturan ve rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz'ı 3 gün önce tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürmesinin ardından bir daha kendisinden haber alınamayan Şerif Yılmaz (46) için ilçe halkı seferber oldu. Ailesine yarım saatlik işi olduğunu söyleyerek çıktığı öğrenilen Yılmaz için Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK (Nilüfer Arama Kurtarma), ANDA Arama Kurtarma, AKUT Arama Kurtarma ve BAKUT (Bursa Arama Kurtarma) ekipleri çalışmalarını ortak sürdürüyor. Yılmaz'ın son olarak oturduğu Sazlıca köyünde görüldüğü öğrenildi. Ekipler çalışmalarını gelen istihbaratlar ve son bulgulara göre yoğunlaştırdı.

Görüntü dökümü;

-Arama çalışmalarından detaylar

Süre: 1.32 dakika, 203 MB

Haber: Yasin KESKİN/BURSA, - Kamera: BURSA,

==============================

Marmaris'e gelen tatilciler soluğu plajlarda aldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelen vatandaşlar, soluğu plajlarda ve sahil yollarında aldı.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris kent merkezi ile ilçenin turistik kırsal mahallelerindeki otelleri tercih edenlerin kente gelişi sürüyor. Gün içinde kente gelenler, valizlerini bıraktıktan sonra soluğu plaj ve havuz başlarında aldı. Günübirlik teknelerin gezi turlarına katılanlar ise mavi ve yeşilin buluştuğu cennet koyları keşfetti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Her bayram 4 yıldır İzmir'den Marmaris'e tatile gelen Melek Sevinç ve Metin Sevinç çifti, "Marmaris çok güzel olduğu için her bayram buradayız. Kültür ve tekne turlarına katılacağız. Gündüz deniz, kum ve güneş keyfi, akşam yürüyüş yapacağız" dedi.

Öte yandan ilçe girişi Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar olan karayolunda, şuan için trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre kalabalığın yarın (pazar) ve Arefe günü artacağı, 3 günde 30 bin aracın kente giriş yapmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca Marmaris'teki halk plajlarında 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da çadır kurmanın güvenlik, temizlik ve hijyen gerekçesiyle yasak olduğunu hatırlatıldı. Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Marmaris otobüs garajından gelen tatilcilerden görüntü

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometre 37 derece göstermesi

Sahil yolunda yürüyüş yapan tatilciler ve turistler

Marmaris plajlarından görüntü

Tatilci çift ile röportaj

(Toplam: 2 dakika 55 saniye-211 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

=======================

Bayramda sürücülerin karnesi çocuklardan

ADIYAMAN'da, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yurt genelinde başlatılan 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' projesi kapsamında öğrencilere araç sürücülerine not verilmesi için karne dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Türkiye genelinde başlatılan 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında 100 kişinin bisikletle ödüllendirileceği 'Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum' projesi kapsamında sürücülerin yanında seyahat eden öğrencilere seyahat boyunca sürücünün hatalarını ve yaptığı doğruları işaretleyecek karneler verildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Mustafa Onat projelerin yanı sıra denetimlerinde devam edeceğini belirterek, "Bilindiği gibi 2018 yılı içerisinde hayata geçirilen 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' ve 'Bu yolda hep birlikteyiz' kampanyaları ile 2019 yılında 'öncelik hayatın öncelik hayatın' sloganıyla başlatılan 'yaya öncelikli trafik kampanyası' devam etmektedir. Bu faaliyetlerin devam niteliğinde, bayram tatili süresince çocuklara yönelik 'Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum' sloganıyla 100 çocuğa bisiklet yarışması düzenlenmiştir. Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan denetimler esnasında ve yaşam tüneli eğitim noktalarında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri, cep telefonu ve hız konusunda bilgilendirme yapılırken, ailesiyle birlikte seyahat eden çocuklara da 'Sürücü Karnesi' dağıtımı yapılmaktadır. Çocuklara seyir halindeyken ebeleyenlerin yaptıkları kural ihlallerinin bu karneyle işaretlemeleri ve karne doldurduktan sonra karnenin fotoğrafını 20 Haziran'a kadar #ftarfikkarnem hashtagini etiketleyerek @TrafikEGM Twitter adresine göndermeleri durumunda 100 bisikletten birinin sahibi olabilecekleri bilgisi verilmektedir" dedi.

Sürücüler ise uygulamadan memnun olduklarını ve yola çıkacak olan sürücülerin dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Uygulama noktası

Durdurulan araçlar

Kısa film izletilmesi

Öğrencilere karne ve düdük verilmesi

Sürücüler ile röp.

Öğrenciler ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

==================