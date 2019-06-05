DHA YURT BÜLTENİ-18

Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp öldü (EK)

1) YAŞAMINI YİTİRDİ

Denizli'deki dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün, yakındaki boş su kanalının demir parmaklıklarına sıkıştırdığı Ender Vural, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü (EK)

2)2 KİŞİ TUTUKLANDI



Konya'da Suriye uyruklu Tevfik El Ali'nin yolunu kesip parasını gasp etmek isterken çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen şüphelilerden H.Y. ve A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.Y. ile B.O. da serbest bırakıldı. Şüphelilerin gast etmeye yönelik suçu kabul etmediği ve Suriyeli El Ali ve arkadaşının motosikletini, kendi motosikletlerinin üzerine sürüp tehlikeye düşürdüğü sonra trafik ışıklarında küfür ettiğini öne sürdükleri öğrenildi. Tutuklanan H.Y.'nin ilk ifadesinde "Motosikletle geziyorduk. Motosikletini bizim motosikletlerin üzerine sürüp bizi tehliye düşürdü. Sonra kırmızı ışıkta durduk. Bize küfretti. Aramızda kavga çıktı. Arkadaşı da motosikletle kaçtı." dediği öğrenildi.

(Haber: KONYA DHA)

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3)DÜZCE'DE KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

DÜZCE'de, dayak yiyen amcalarının oğlunu da yanlarına alıp balta ile Mustafa G.'nin kapısına dayananlar, saçmaların hedefi oldu. Mustafa G.'nin tüfeğini ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay öğleden sonra Düzce Esentepe Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet olduğu öğrenilen Kadir Çuhadar ile Mustafa G. tarlada karşılaştı. Mustafa G., Kadir Çuhadar'ı dövdü. Kadir Çuhadar durumu amcasının oğlu Samet Çuhadar'a bildirdi. Eline baltayı alan Samet Çuhadar, amcasının çocukları Kadir Çuhadar ve Bahadır Çuhadar ile birlikte Mustafa Gb'nin evine gitti. Köy meydanında bulunan evin önünde devam eden tartışma sırasında Mustafa G. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Vücutlarına saçmalar isabet eden Samet Çuhadar ile Bahadır Çuhadar yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Samet ve Bahadır Çuhadar'ı hastanelere kaldırdı. Samet Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bahadır Çuhadar ise Bolu'da bir hastaneye sevk edildi.

Olay sonrası Mustafa G. olay yerinden kaçtı. İki aile arasında gerginliğin devam etmesi nedeniyle jandarma ekipleri köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Jandarma ekiplerinin görüntüsü

Sağlık ekiplerinin görüntüsü

Olay yerinden görüntü

Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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4)İTFAİYE, SİTENİN BAHÇESİNDEKİ YILANI YAKALADI

DÜZCE'de, bir sitenin bahçesinde görülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Düzce Koçyazı Mahallesi'nde bir sitenin bahçesindeki yılanı görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede siteye gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. İtfaiyeciler, yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü

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Vatandaş kamerası

İtfaiye ekiplerinin yılanı yakalamaya çalışırken görüntü

İtfaiye ekipleri yılanı alırken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



