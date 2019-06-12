DHA YURT BÜLTENİ - 18

Osmaniye'ye şehidini uğurladı

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede, memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle uğurladı

Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin naaşı Tunceli'de yapılan törenin ardından Osmaniye'ye getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Mevlana Mahallesi'ndeki eşinin annesiyle oturduğu taziye evinin önüne götürülerek burada helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ablası Esma Özdemir, kardeşinin tabutun başına gelerek fotoğrafını öptü. Eşi Ayşe Ede ise törende gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları içinde Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Yakınlarının tabutun başında ağlaması

Şehitin fotoğrafı

cenazenin taşınması

-Tabutun cenaze aracına konulması

SÜRE: 02'13" - BOYUT: 246 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Soma'da yıldırım düştü: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım isabet etmesi sonucu, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu.

Soma'nın kırsal Bayat Mahallesi'nde, dün (Salı) saat 17.30 sıralarında, aniden bastıran gökgürültülü sağanak yağmurla birlikte bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım düştü. Bayat Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Özkan, eşi Ayşe Özkan, Ferdi Akçak, eşi Ayşegül Akçak, çocukları Eda Akçak, Seda Akçak, ve Yiğit Akçak, Saadet Yılmaz, kızı Ceylin Yılmaz yaralandı. Hayvan damındaki Muhtar Özkan'a ait bir inek de telef oldu. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi ve Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Ayşe Özkan'ın ise Soma Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yıldırım düşen ev ve hayvan damından görüntü

-Bayat Mahallesi İhtiyar Heyeti'nden Yücel Coşkun ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ SOMA (Manisa),

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Manavgat'ta 4 iş yeri yıkıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde plaja 50 metre mesafedeki yeşil alanda olduğu belirtilen 4 iş yeri iş makineleriyle yıkıldı.

Manavgat'ın Side Mahallesi Kumköy Jandarma Karakolu yanındaki 4 iş yerinin imar planında yeşil alanda olduğu belirtilerek, Manavgat Belediyesi encümeni tarafından yıkım kararı alındı. İş yeri sahiplerine karar tebliğ edilerek, iş yerlerinin boşaltılması istendi. Karar uyarınca iş yeri sahipleri dükkanlarını boşaltmasının ardından bu sabah İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemlerini eşliğinde Manavgat Belediyesi Fen İşlerine ait iş makineleri tarafından iş yerleri yıkıldı. Yıkılan yerlere park yapılacağı belirtildi.

İş yerlerinin Side sahiline 50 metre mesafede ve turistlerin yürüyüş güzergahında bulunması sebebiyle, yıkım çalışmaları yerli ve yabancı turistlerin gözü önünde gerçekleştirildi. Bazı turistler yıkım çalışmalarına dikkatli gözlerle izlerken, bazıları da hiçbir şey yokmuş gibi serinlemek amacıyla plaja yürüdü.

Görüntü Dökümü

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İş yerlerinin yıkım çalışması (cep telefonu görüntüsü)

Turistlerin yoldan geçişi ve çalışmayı izlemesi (cep telefonu)

Yıkım çalışması detay

Yıkım çalışması genel

239 MB/// 02.09"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

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İş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktı

Gaziantep'te, bir iş yerinin duvarındaki gizli bölmede 14 kilogram esrar ile 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, duvarda yapılan ve üzeri duvar kağıdı ile kapatılmış gizli bölmede, paketlenmiş halde 14 kilogram toz esrar ve 6 bin uyuşturucu hap buldu. 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 TL'nin de ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polisin kapıyı kırarak işyerine girmesi

Polisin araması

Duvarda bulunan uyuşturucular

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 290 MB

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Bar Refaeli, Dosso Dossi podyumunda

ANTALYA'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da başmanken olarak podyuma çıkan top model Bar Refaeli, siyah kombinleriyle göz doldurdu. Deniz Akkaya da fit vücuduyla dikkati çekti.

Dünyaca ünlü mankenlerin açılış defilesine katıldığı Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Seçkin markaların kreasyonlarını moda tutkunları ile buluşturan fuar, 5 binin üzerinde tekstil alıcısını biraraya getirdi. 32 ülke, 200 farklı şehirden gelen butik ve mağaza sahipleri, yeni sezon ürünlerini herkesten önce inceleme ve sipariş etme şansına sahip oldu.

DÜNYACA ÜNLÜ MANKEN PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show'da Türk mankenler Özge Ulusoy, Deniz Akkaya'nın yanı sıra, Miss Turkey 2015 Ecem Çırpan, Miss Turkey 2016 Buse İskenderoğlu, Miss Turkey 2017 Pınar Tartan ve Miss Turkey 2018 Şevval Şahin de podyuma çıktı. Top model Bar Refaeli de başmanken olarak podyumda yürüdü.

4 kıyafet sergileyen Refaeli, podyuma ilk olarak tamamen siyah bir kombinle çıktı. Siyah taşlarla süslü mini elbisesini püsküllü topuklu ayakkabılarıyla tamamlayan Refaeli'ye, Türk mankenler de siyah kombinleriyle eşlik etti. İkinci kıyafetini de siyah tercih eden Refaeli, İspanyol paça kumaş pantolonu, taşlı, belden oturtmalı ceketle kombinledi. Ardından bilek üstünde biten dar paça siyah kumaş pantolon üzerine ceket ve gri pötikare desenli kaban giyen İsrailli top modelin 4'üncü ve final kıyafeti ise yine siyah oldu. Refaeli dışındaki mankenler beyaz mini elbise giyerken Refaeli sırtı açık elbisesi ve kabarık mini eteğini beline taktığı taşlı kemer ve parlak siyah yarım çizmeleriyle bütünleştirdi.

ÇOCUKLAR İLK DEFA PODYUMDA

Dosso Dossi Fashion Show'da ilk kez çocuk mankenler podyuma çıktı. 'Prenses Kızlar' adlı bölümde podyumda yürüyen kız çocuklar, ağırlıklı olarak beyaz ve pembe renkteki gelinlik tarzında olan elbiseleri sergiledi.

Deniz Akkaya ise ayakkabı bölümünde kahverengi bir çift botla podyuma çıktı. Akkaya'nın kaslı vücudu ve fit duruşu dikkati çekti.

BAR REFAELİ KİMDİR?

34 yaşındaki Bar Refaeli, Castro ve Victoria's Secret gibi ünlü markaların etkinlikleriyle ve aktör Leonardo Di Caprio ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kaldı. 1.75 boyunda ve 2 çocuk annesi olan Bar Refaeli, geçen yıl ayrımcılığa, ırkçılığa ve bağnazlığa karşı farkındalık yaratmak için kara çarşaf giymiş ve oynadığı reklam filmiyle adından söz ettirmişti.

REFAELI YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYOR

Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan İsrailli top model Bar Refaeli, gösterinin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve daha önce birkaç kez Türkiye'ye geldiğini anlatan Refaeli, modelliği uzun yıllar yapmak istediğini söyledi. Anne olduktan sonra yeniden mankenliğe dönüşüyle ilgili zorlanmadığını ifade eden Bar Refaeli, "Anne olduktan sonra mankenliğe dönüşüm farklı bir tecrübe oldu. Eve döndüğümde çocuğuma, aileme bakabildiğim için işime daha pozitif etkisi oluyor" dedi.

Refaeli Türkiye'deki kadınları nasıl bulduğuyla ilgili bir soruyu ise "Çok kadınsı, tırnaklarından aksesuarlarına kadar her şeyleri çok bakımlı. Güzel kadınlar olarak görüyorum" şeklinde yanıtladı. Türkiye'den et restoranı sahibi Nusret Gökçe'yi ve Popstar Tarkan'ı tanıdığını aktaran Refaeli, "Hayatımda önceliğim ailem ve çocuklarım. Yeniden anne olmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Katılımcılardan görüntü

Defileden görüntü

Basın toplantısından görüntü

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Manavgat'ta 7 ton etil alkol ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın operasyonunda kaçak alkol yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde sahte fatura ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 iş yeri sahibi ifadelerinin ardından bırakıldı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde kaçak içki üretilip otellere satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Ilıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına jandarma tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında iş yerinde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanılan sahte etiket yapıştırılmış bidonlarda 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde 2 fatura ele geçirildi. Faturaların maliye görevlileri incelenmesi sonucu tarafından sahte olduğu belirlendi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi 2 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen etil alkol

00.30"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Bitlis'te, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 35 gaziye madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri ve gaziler katıldı. Vali Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında gazilik unvanı kazanan kahraman gazilere madalya tevcih töreni düzenlediklerini söyledi. Vali Çağatay şunları kaydetti:

"Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemini dinimiz açısından hepimiz biliyoruz. Bunu ülkemizde de uzunca bir zamandır uyguluyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitleri günü, 19 Eylül Gaziler günü olarak her yıl düzenli olarak kutluyoruz. İşin aslına bakarsanız, Kıbrıs gazilerinin dönem dönem yakınmalarını hissediyorduk. Bunu muhtelif görev yaptığım yerlerde ve Bitlis'te de bana iletmişlerdi. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağı idi. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. Türk vatandaşları adadan sürmek için yürütülen o karanlık çabalar, 74 yılında zirveye ulaşmıştı. Herkesin diline artık pelesenk etmiş o 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla başlayan Türk müdahalesi aslında bir barış harekatının başlangıcıydı. Adaya gerçekten barış getirmek içindi. Bu nedenle şu an aramızda bulunan Kıbrıs gazilerinin ciddi bir kısmı şehit olmuştur. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyor, aramızda bugün bulunmayan ve hakka yürüyen gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz."

Konuşmaların ardından Bitlis ve ilçelerinde bulunan 35 gaziye, milli mücadele madalyası verildi.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılanlardan detaylar

-Salondaki davetliler

-İstiklal Marşının okunması

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması

-Gazilere madalyaların verilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

