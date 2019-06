DHA YURT BÜLTENİ-18

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA, KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Melihcan Keskin (18) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, İnegöl'deki Ertuğrulgazi ve Tandoğan caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mustafa Şenol (40) yönetimindeki 42 BMV 69 plakalı otomobil, Melihcan Keskin'in kullandığı 16 KFG 35 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletli Keskin, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Melihcan Keskin, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobil ile motosikletin çarpışma anı, çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

Güvenlik kamerasından görüntü

Olay yerinden görüntüler

Süre: 00.30 Boyut: 00.58 MB

Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı

GAZİANTEP'te, iş yerlerinden kasa çaldıkları iddia edilen 7 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda, iş yerlerinden kasa çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, incelemenin sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.A., A.F.G., H.Y., R.K., E.K., A.K. ve D.Y. olduğunu belirledi. Polis, yaklaşık 2 ay süren takiple, şüphelilerin adreslerini belirledi. Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve şüphelilere liderlik yaptığı iddia edilen M.A. ile diğer 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

POLİS, KÖPEK HIRSIZLARINI KOVALADI

BOLU'da, motosikletli polis ekipleri pitbul cinsi 2 köpeği çaldıkları iddia edilen 2 şüpheliyi kovaladı. Park içinde ve caddelerde süren kovalamaca sonucu şüpheliler, köpeklerden 1'ini bırakıp kaçarken, kovalamaca anları kameraya yansıdı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timi Karaçayır Mahallesi'nde devriye yaptığı sırada 2 adet pibull cinsi köpek gezdiren 2 gençten şüphelendi. Polis ekipleri gençlerin yanına gidince gençler ellerindeki köpeklerle kaçmaya başladı. Polis de motosikletle, kaçan gençlerin peşinde düştü. Kovalamaca Karaçayır parkına kadar sürdü. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın sonucunda şüphelilerden biri köpeği, bir işyerinin önünde bırakıp kaçtı. İşyerinde çalışan bir genç de köpeği kaçmaması için tuttu. Şüpheliler diğer köpekle gözden kayboldu. Bırakılan köpek bir kamyonete bağlanarak durum Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekipler, yasaklı ırktan olduğu öğrenilen köpeği barınağa götürdü. Çalındığı iddia edilen köpeklerin sahibinin ve çalan kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kovalamacadan görüntüler

-Polisin silah çekmesi

-İşyeri önünde bırakılan köpeğin bağlanması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

DOMUZ SÜRÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Eskigecit köy yolunda yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü karayolunda seyreden araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aralarında yavrularında bulunduğu ve tek sıra halinde giden 50'ye yakın domuz sürüsü yolun karşısından geçip Eskigeçit köyüne doğru ilerledi. Sürüyü görüntüleyenler şaşkınlılarını gizleyemedi

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Orhan Kemal Oktay - Selim/ KARS

DİLUCU SINIR KAPISI'NDA PATLAYICI YÜKLÜ DRONE BULUNDU



TÜRKİYE- Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü drone bulundu. Dilucu Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, patlayıcının imha edilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Aralık ilçesi Şehit Bülent Aydın Hudut Takım Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Dilucu Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında, EYP yüklü drone ele geçirildi. Bunun üzerine drone bulunan bölge, boşaltılıp, güvenlik şeridi çekildi. Sınır kapısı, giriş ve çıkışlara kapatılırken, Iğdır Emiyet Müdürlüğü'ne bağlı patlayıcı imha timi, bölgeye sevk edildi. Aralık Devlet Hastanesi'nden sağlık ekibinin bölgede önlem amaçlı bekletildiği, patlayıcı yüklü drone'un imha edileceği

belirtildi.

Özkan AYDIN/IĞDIR, -

Tarihi Rum okulu yağmalandı (EK)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: BİZE TAHSİS EDİLMEDİ

Konak Belediyesi, DHA'nın gündeme getirdiği Basmane'de bulunan Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi'nin yağmalanması haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bu tarihi yapının, korunması amacıyla 2012 yılında harekete geçmiş ve bir dilekçe düzenlemiştir. O dönem taşınmazın ait olduğu İl Özel İdareye başvurarak, yapının ilgili bakım, onarım ve düzenleme işlerinin yapılabilmesi için belediyeye tahsisini istemiştir. Bu tahsis ile bir semt merkezi oluşturularak bölgedeki yaşayanların hizmetine kamu yararına sunulması amaçlanmıştır. Bunun üzerine Özel İdare, tarihi yapı İsmetpaşa İlkokulu alanı içinde olduğu için, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görüş istemiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ise Konak Belediyesi'yle konunun görüşüldüğünü ve Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nin onarımı karşılığında tarihi yapının tahsis edilmesinin planlandığını Özel İdare'ye bildirmiştir. Özel İdare de bu bilgiyi 2013 yılında Konak Belediyesi'ne aktarmış, ancak o dönem ve daha sonrasında belediyeye tahsis gerçekleşmemiştir."

Lopez'den Antalya daveti



ANTALYA'da, Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından hayranlarına davette bulundu.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta, Antalya'da konser verecek. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de, Lopez yaklaşık 2 saat sahnede olacak. Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dikkati Antalya'daki konserine çekti.

Lopez, videoda, "Merhaba, benim adım Jennifer Lopez. Doğum günü partimi Antalya'daki Regnum Carya Otel'deki konserle kutlayacağım. 6 Ağustos'taki partime davetlisiniz" dedi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı ve otelin sahibi Ali Şafak Öztürk de Lopez'in videolu mesajını "Antalya şehrinin tanımıtı için daha güzel bir yol var mı?" yazısıyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jennifer Lopez'in videosu

ANTALYA

