DHA YURT BÜLTENİ-18

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var



ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde patlama meydana geldi. Ölenin olmadığı patlama nedeni ile yaralılar olduğu öğrenildi.

Suriye'ye sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölenin olmadığı patlamada yaralılar olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri patlamanın nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)

VALİLİK: SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI

Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TERASTA OTURUKEN ROKET İSABET ETTİ

Bu arada yaralıların evlerinin terasında otururken roketi isabet ettiği aile olduğu öğrenildi. Tedaviye alınan yaralılar Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9), İbrahim Işık (17) ve Ali Işık'ın (21) tedavilerine hastanede devam ediliyor.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis ekipleri, tekne yardımıyla Kılıç'ı bulmaya çalıştı. Bir süre nehirde arama yapan ekipler, Kılıç'ı bulamayınca Şanlıurfa merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fırat Nehrinde arama yapan ekipler

Olay yerinde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 259MB

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Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği operasyonu: 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde, pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya operasyon düzenlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin çalıştırdığı iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Para ve pos cihazları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7MB

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Temelli: Hep birlikte yarınımızı inşa edeceğiz



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen miting, Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla gerçekleşti. Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin kapanış konuşmasını yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle demokrasi ittifakında yan yana geleceklerini belirterek, "Konuşacağız. Müzakere edeceğiz. Radikal demokrasinin gereği neyse mahallemizde, sokağımızda, iş yerimizde onu hayata geçireceğiz. Hep birlikte yarınımızı geleceğimizi inşa edeceğiz. Demokrasi ittifakında buluşmak, toplumsal uzlaşma için önemli bir adımdır. Bu adımı hep birlikte atacağız. Demokrasi ittifakında buluşmak bir toplum sözleşmesi yapmaktır. Bunun için buluşacağız. Yan yana geleceğiz demokratik bir anayasa yapacağız. Herkesin içinde kendini bulduğu, var olduğu bir anayasayı yapacağız ve böylece de barışın yolunu açacağız" dedi. Konuşmaların ardından miting sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Mitinge katılanlar

Mitingden detay

Protokol

Sezai Temelli'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 331 MB

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