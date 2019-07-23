DHA YURT BÜLTENİ-18

Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (4)

ANNE VE KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyü'nde sel sularına kapılarak yaşamlarını kaybeden Nilgün Kaplan ile kızları Funda ve Sanem Kaplan'ın cenazeleri Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Düzce Aziziye Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada dualar okunmasının ardından cenazeler Aziziye Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, baba Erkan Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve kızlarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Bakan Murat Kurum, baba Erkan Kaplan'ı teselli etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazelerin cenaze aracından indirilirken görüntüsü

-Cenaze namazı

-Bakan Murat Kurum'un baba Erkan Kaplan'ı teselli etmesi detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı (1)



Antalya'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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Hırsızlık şüphelisi giyimiyle dikkat çekti



Bursa'nın İnegöl ilçesindeki dönercide gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık, kameralara yansıdı. Rahat tavırları ve giyimiyle dikkat çeken hırsız, bozuk paralar ile tableti çaldı.

İnegöl'de gece saatlerinde iş yerinin camını zorlayan hırsız, iş yerine girdi. Güvenlik kameralarını fark eden şüpheli, masa örtüsünü başına geçirdi. İş yerinin içerisinde dolaşan şüpheli, kısa süreli keşif yaptıktan sonra kasadaki bozuk paralar ile tableti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli rahat tavırlarıyla ve giyimiyle dikkat çekti. İş yerini açtığında hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İşyerinde parmak izi çalışması yapan emniyet ekipleri güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yeri incelemeden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Besi çiftliğinde kaynak yaparken depodaki samanları yaktılar

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir besi çiftliğinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını 2 satte güçlükle söndürürken, onlarca balya saman küle döndü.

Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi mevkiindeki Mehmet Yalçıner'e ait besi çiftliğinin saman deposunda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yalçıner, komşularının da yardımı ile alevlere müdahale edip, bir yandan da çiftlikteki bazı malzemeleri yanmaktan kurtarmak için uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çiftlik çalışanları da durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevlerle daha etkin mücadele edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını 2 saatte söndürürken, onlarca balya saman zarar gördü. Yangına, kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Yanan saman baylayarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI/ MİLAS (Muğla),

