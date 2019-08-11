DHA YURT BÜLTENİ-18

Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)

BİLECİK'TE UYGULAMAYA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik denetimlerine katıldı. Aksaray'daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Bozüyük ilçesine gelen Bakan Soylu'yu Bilecik Valisi Bilal Şentürk karşıladı. İlçe girişindeki trafik uygulama noktasına gelen Bakan Soylu, sürücülerle sohbet ederek hediyeler verdi. Yolcu otobüsüne de binen Soylu, yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı. Trafik tedbirleriyle ilgili emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, denetimlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu'nun gelişi ve karşılanması

-Polislerle bayramlaşması

-Tedbirlerle ilgili bilgi alması

-Durdurulan araç sürücüleriyle sohbeti

-Otobüste yolcuların bayramını kutlaması

-İlçeden ayrılması

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Abdullah GÜÇLÜ/BOZÜYÜK(Bilecik),-

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Tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURDUR'da süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada Hasibe Şenkaya (71) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Tugay kavşağında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Fehmi T.'nin kullandığı 15 SD 013 plakalı süt tankeriyle Nurettin Yalçın'ın (59) kullandığı 15 NY 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi Emel Yalçın (54) ile Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasibe Şenkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AĞABEYİNİN DUASINDAN DÖNÜYORDU

Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobil

Yoldaki trafik

Kazanın olduğu kavşak

Otomobilin çekiciye yüklenmesi

Hastane dış görünüş

Sevk edilen yaralılar

Ambulansın gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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15 yaşındaki çocuk arazide ölü bulundu

ADANA'da, evinden 'dolaşacağım' diyerek ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Vahap Aslan (15), evine yakın bir arazide ölü bulundu.

Olay, saat 23 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi civarında meydana geldi. İddiaya göre öğleden sonra ailesiyle birlikte yaşadığı evinden dolaşacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi Vahap Aslan, eve geri dönmedi. Polis, Aslan'ın evine yakın bir bölgede hareketsiz yatan bir çocuğun olduğu ihbarını aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölüm nedeni henüz belirlenemeyen çocuğun Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen çocuğun yakınları Vahap Aslan'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Vahap Aslan'ın yakınlarının ağlaması

Cenaze aracının olay yerine gelişi

Cenazenin araca yüklenmesi

Cenaze aracının olay yerinden ayrılması

SÜRE: 00'49" BOYUT: 90,5 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Sivas'ta ipini koparıp kaçan kurbanlık ineği polis yakaladı

SİVAS'ta bağlı bulunduğu ipi koparıp kaçan kurbanlık inek polis ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesinde oturan Kerim Mengüç'e ait kurbanlık inek bağlandığı ipi kopardı. Kaçan inek yaklaşık 45 dakika boyunca sahibi tarafından kovalandı. Kent meydanına kadar gelen inek, daha sonra İstasyon Caddesinde vatandaşların arasına girdi. Caddede ineği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bazıları kendilerine doğru gelen inekten korkarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Bir süre cadde üzerinde dolaşan ineği polis ekipleri vatandaşların da yardımıyla kısa sürede yakaladı. Polis ekiplerinin sahibine teslim ettiği kurbanlık inek kamyona yüklenerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Kaçan ineğin cadde üzerindeki görüntüsü

-Yakalama çabaları

-Götürülmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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