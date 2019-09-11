Dha yurt bülteni - 18

Telefon dolandırıcılarına 20 bin lira kaptırdı, 5 bin Euro daha yatırmak üzereyken kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaşayan Satılmış Kabaoğlu(71), telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya 20 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcıların daha fazla istemesi üzerine Satılmış Kabaoğlu, 56 kilometre yol giderek Ereğli ilçesinde 5 bin Euro daha yatırmak üzereyken oğlunun ihbarı üzerine polis tarafından engellendi.

Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup Devrek ilçesine yerleşen Satılmış Kabaoğlu'nu arayan telefon dolandırıcısı, polis olduğunu söyleyerek kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını ve operasyon için para göndermesi gerektiğini söyledi. Satılmış Kabaoğlu da bankadaki 20 bin lirasını Mersin'de bulunan bir kişiye havale yaptı. Daha fazla para isteyen dolandırıcıya inanmayı sürdüren Kabaoğlu, Ereğli ilçesinde bankada 5 bin Euro parası olduğunu söyledi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle aracıyla 56 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine giden Kabaoğlu, ilk olarak parasından 5 bin lirasını çekti. Dolandırıcıların parayı kabul etmemesi üzerine bankadaki geri kalan 4 bin Euro parasını daha çekti. Parayı dolandırıcıların verdiği hesaba yatırmak üzere başka bir bankaya giden Kabaoğlu, oğlu Necati Kabaoğlu'nun polislere ihbarı sonucu son anda engellendi. Polislerin dolandırıldığını anlattığı Kabaoğlu, büyük şaşkınlık yaşadı.

Banka çıkışında konuşan Satılmış Kabaoğlu, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla arandığını belirterek, "Evin bahçesinde olduğum sırada emniyetten aradıklarını söyleyen bir kişi 'Operasyon yapıyoruz. Bu hainleri yakalayacağız. Sizin ise bir bağlantınız yok. Ancak kimlik numaranızı çalarak başka bir şehre sizin adınıza para göndermişler. Bankada paranız var mı?' dedi. Ben de kendilerine param olmadığını, sadece Almanya'dan gelen maaşım olduğunu söyledim. Bana, bankadan paramı çekmemi söylediler. Yaklaşık 20 bin lirayı Mersin'deki bir isim üzerine havale yaptım. Daha sonra benden 5 bin Euro daha istediler. Paramın Ereğli'de olduğunu söylediğimden buraya gelmemi ve parayı çekmemi istediler. Önce 5 bin lira çektim, olmaz dediler, 4 bin euro daha çektim. Aracımın nerede olduğunu sordular. Eski terminal parkında olduğunu söyledim. Bu sırada oğlum dolandırıldığımı fark etmesi üzerine önce banka ile görüşerek durumu bildirmiş, sonra polisi aramış." dedi.

Necati Kabaoğlu da, babasını arayan kişilerin 'operasyon yapıyoruz' diyerek kandırdıklarını ve dolandırıldığını fark edince polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

Satılmış Kabaoğlu, oğlu ile birlikte ifade vermek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Satılmış Kabaoğlu'nun bankada polisle konuşması

-Satılmış Kabaoğlu'nun bankadan çıkması

-Oğlu Necati Kabaoğlu ile röportaj

-Satılmış Kabaoğlu ile röportaj

Süre: (2: 04) Boyut: (382 mb)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Servisçiyi döven 3 kişi serbest bırakıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, okulla servis taşıma işi için anlaşan firmanın çalışanlarının kendi aracıyla okula öğrenci taşıyan Faruk Uca'yı sopalarla dövmesiyle ilgili igözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu önünde önceki gün meydana gelen olayda, okulla öğrenci taşıma işi için anlaşan firmanın çalışanları, servis aracıyla okula öğrenci taşıyan Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca'ya saldırdı. Bir işyerine sığınan Faruk Uca'ya saldıranlar, sopalarla dövdü. Vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan Faruk Uca tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, Faruk Uca'yı sopalarla döven servis şoförleri E.B. G.B. ve N.Y.'yi gözaltına aldı. 3 kişi polise verdikleri ifadelerinde okulun eski servis taşımacılığını yapan Faruk Uca'nın olayın meydana geldiği gün okul içerisinde velilerden imza toplamaya çalıştığını fark ettiklerini, yanına yaklaşıp artık servis işini kendilerinin yaptıklarını söylemelerine rağmen Uca'nın kendilerine agresif hareketlerde bulunduğunu ve oda başkan yardımcısı olduğunu söyleyerek isterse okulun önüne binlerce kişiyi yığabileceğini söylediği iddiasında bulundu. 3 kişi, çıkan tartışmanın daha sonra küfürleşmeye ve ardından da kavgaya dönüşmesinin ardından istenmeyen olayların meydana geldiğini ifade ederken, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, 3 kişinin şoförü dövme anı

HABER: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Osmaniye'de, 10 iş yerine kaçak tütün baskını

OSMANİYE polisinin, kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik işyerine düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çok miktarda tütün, makaron ve kaçak sigara ele geçirilirken, 10 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, KOM Daire Başkanlığının koordinesinde ülke genelinde "Duman-7" koduyla, yasadışı tütün ve tütün mamulü, makaron, nargile tütünü ve kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda, il merkezimizde belirlenen 10 ayrı işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda ise 303 kilo tütün, 8 bin 400 adet içi boş makaron, 18 bin 260 adet içi dolu makaron ve 313 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işyeri sahipleri hakkında ise yasal işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen tütün ürünlerinin emniyet müdürlüğü merdivenlerinde sergisi

İşyerlerinde arama yapılması

Kaçak ürünlerin poşetlere konulması

Bir polisin arama emrini işyeri sahibine yönelik okuması

BOYUT: 74.8 MB SÜRE: 02' 27"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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15 bin nüfuslu Serinhisar, dünyanın leblebisini üretiyor

TÜRKİYE'nin leblebi üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki 160 fabrikada günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Dünyada ilk ve tek olan Leblebi Sanayi Sitesindeki fabrikalarda acısından tatlısına 39 çeşit üretilen leblebiler, 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor. Hatta kentten, leblebisiyle meşhur olan Çorum'a bile leblebi gönderiliyor.

Serinhisar ilçesinde bulunan dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesindeki 130 fabrikada günde 110 ton, yılda ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'ini karşılayan ilçede, 39 çeşit leblebiyle farklı lezzetler arayanlara hitap ediliyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek gelir kaynağı olan leblebi için Leblebi Sanayi Sitesi bile kuruldu. Burada üretilen leblebiler yurt dışına ihracat başta olmak üzere leblebisi ile meşhur Çorum'a bile gönderiliyor. Serinhisar'da bulunan 160 leblebi imalatçısı Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini karşılıyor. 39 çeşit üretilen leblebiler arasında en çok Türk kahveli, çikolatalı, acılı, susamlı, narlı, böğürtlenli, yoğurtlu, çilekli, mesir macunlu, kavunlu ve karışık meyveli leblebiler ilgi görüyor.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR

Öte yandan Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar pek çok ülkeye ihraç edilen Denizli leblebisi, 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenerek üretimindeki temel esaslar belirledi. Dünyanın yüzde 65 leblebi ihtiyacını karşılayan Serinhisar ilçesinde yılda üretilen 30 bin ton leblebi İspanya, Yunanistan, Tunus, İtalya, İsrail, Lübnan, Makedonya, ABD, Endonezya, İran, Avustralya, Kanada, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, BAE, Fransa, Filistin, Bulgaristan, Hollanda, Belçika, Malezya, KKTC, İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Kazakistan'a gönderiliyor.

"LEBLEBİYİ BİZ ÜRETİYORUZ, ÇORUM İŞİN VİTRİNİNDE"

Serinhisar İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, leblebinin başkentinin Serinhisar olduğunu vurgulayarak, "Leblebinin başkenti Denizli'nin Serinhisar ilçesidir. Biz burada sadece Türkiye'ye değil, dünyaya leblebi üretiyoruz. 160'a yakın imalathanede Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'inini, dünyanın ise yüzde 65 leblebi ihtiyacını biz karşılıyoruz. Günde 110 ton, ayda ise 30 bin ton leblebi üretiyoruz. Nohutun leblebiye geçişi için 60 gün sürede 13 ayrı aşamadan geçiyor. Bugün tatlısından acılısına kadar 39 çeşit leblebi üretiyoruz. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Çorum'a bile giz gönderiyoruz. Biz işin imalat kısmındayız Çorum ise işin vitrin kısmındadır. Serinhisar leblebisi yöresel bir üründür ve coğrafi işaretlidir. Katkı maddesi yoktur. Dünyadaki tek ve ilk leblebi sanayi sitesinde yaklaşık 5 bin kişi istihdam ediliyor" dedi.

Serinhisar ilçesindeki leblebi imalatçılarının mağazasına girip alışveriş yapan Gamze Tahmaz, Serinhisar leblebisini çok beğendiklerini ifade ederek, "Antalya'dan Denizli'ye giderken, Serinhisar ilçesine uğrayıp, leblebi alıyoruz. Çeşit çeşit leblebi var. Hepsi çok güzel, soframızdan eksik etmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Leblebinin başkenti yazılı tabeladan detay

Leblebi sanayi sitesinden ve üretimden detay

Leblebilerden detay

Kooperatif Başkanı Cafer Kobaş'ın konuşması

Müşteri Gamze Tahmaz'ın konuşması

Haber : Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

