Dha yurt bülteni - 18

50 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katili, oğlu çıktı (2)

ANNESİNİN KANIYLA NOT YAZMIŞ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi 50 bıçak darbesiyle öldüren Berke Karasu'nun, hedef şaşırtmak için yatak odasındaki dolabın üzerine yazdığı 'Mahallenin de onuru var' şeklindeki notu ortaya çıktı. Berke Karasu'nun, bu notu annesinin kanıyla yazdığı belirlendi. Karasu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlu tarafından öldürülen Tülin Beygirci, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Sahil Camii'nde ikindi namazının ardından Gemlik mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Beygirci'nin yakınları ve iş arkadaşları katılırken annesi Türkan Kurt, taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Cenazeden detaylar

-Yakınlarından görüntüler

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Feyzi SARIKAYA/BURSA,

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HDP önündeki eylemde 10'uncu gün (6)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANI, AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, kayıp çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile görüştüğünü söyleyen Süleyman Arslan, kurumları ile Uluslararası İnsan Hakları Kurumu'yla birlikte terör mağdurlarının mağduriyetlerini izlemek, sorunlara en güzel şekilde çözümler üretmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Süleyman Arslan şöyle konuştu:

"Anne yüreğinin hem evlat sevgisinin hem de acısının karışık bir şekilde burada yansımasını gördük. Bizim kurumumuzla, Uluslararası İnsan Hakları Kurumu, terör mağdurlarının da mağduriyetlerini izlemek, sorunlara en güzel şekilde çözümler üretmek, ülkemizde birlik ve beraberliği sağlamak için de ayrımcılığın her türlüsünü ortadan kaldırmak için de çalışmak durumunda. Biz bu kapsamda hem buraya geldik, değerlendirmeleri izliyoruz. Sayın Valimizi ziyaret ettik, Başsavcılı'ğa gittik ve bir durum değerlendirmesi yaptık. Diyarbakır Baro Başkanlığı'yla da irtibata geçeceğiz. Bölge insanına, kurum olarak nasıl katkı sağlarız, bu sorunların çözümüne, bu annelerin feryadına nasıl icabet ederiz, babalara nasıl destek oluruz. Bu çağrı burada kalmamalı. İnşallah bunun devamı gelir ve halkımıza, milletimize ve insanlığa örnek bir sonucu olur."

Görüntü Dökümü

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Kurum yetkililerinin ailelerle görüşmesi

Genel ve detay

Süleyman Arslan'ın konuşması

HDP il binası önü

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 313 MB

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Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERADA

Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde traktörün yola çıktığı sırada motosikletin hızla gelerek traktöre çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki gençlerden biri havaya fırlıyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kemarası görüntüsü

Haber: SİVAS, DHA

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Dışarı çıkmak isteyen annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

KONYA'da evden dışarı çıkmalarına izin vermediği annesi Rabia K. ile kız kardeşini av tüfeğiyle rehin alan ve sonra balkona çıkıp tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkışan Hidayet K. (21), polis ekipleri tarafından ikna edip gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Hidayet K., annesi Rabia ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip, kapıyı kilitleyip, tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı. Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına bağırıp yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir ara balkona çıkan Hidayet K., tüfeği çenesine dayayıp intihara kalkıştı. Daha sonra evin içine girdi. Çelik yelek giyen polis ekipleri de, dairenin kapısından evin içindeki Hidayet K.'ye seslenerek ikna etmeye çalıştı. İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Hidayet K.'nın balkonda elinde tüfekle görüntüsü

-Hidayet K.,'nın tüfeği etrafa doğrultması

-Hidayet K.'nın annesi ve kız kardeşinin görüntüsü

-Çelik yelek giyen polislerin daireye girmesi

-İkna edilen Hidayet K.'nın ambulansa götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

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Afgan genç, baraj gölünde kayboldu (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Sabah erken saatlerde AFAD ve Jandarma bünyesindeki balık adamlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına göldeki görüş seviyesinin düşük olmasından dolayı ara verildi. Henüz ulaşılamayan Abdullah Abdi'yi arama-kurtarma çalışmalarına yarın devam edilmesi kararlaştırıldı.

Olay yerine gelen Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, "Gölün en derin noktalarından bir tanesi burası. Suyun altında görüş mesafesi de çok düşük. Ondan dolayı çalışmalarımız şu ana kadar sonuç vermiş değil. Ama arama çalışmalarımıza bulana kadar devam edeceğiz. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız da bize emanettir. Onların emaneti boynumuza, elimizden geldiği kadar bütün çabalarımızı sarf ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Belediye başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/ALMUS(Tokat),

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Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Kale ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Ortatepe Mahallesi'ndeki boş su kuyusuna kedi düştüğü ihbarıyla, bölgeye hareket etti. Yaklaşık 15 metre derinlikteki su kuyusuna ip yardımıyla inen itfaiye ekibi, kediyi çıkardı. Yara almayan kedi, itfaiye ekibi tarafından sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde

İtfaiye ekibinin kuyuya inmesi

İtfaiye ekibinin kediyi kova içinde çıkarması

Kedinin sahibine teslim edilmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

