Dha yurt bülteni - 18

Orman yangınına kovalarla müdahale ettiler

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda çıkan yangının evlerini tehdit ettiği vatandaşlar, kovalarla su taşıyarak alevleri sürdürmeye çalıştı.

İstanbul karayolu üzerinde bulunan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hatıra Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yargın çıktı. Alevleri gören vatandaşları itfaiye ekiplerine haber verirdi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler, ormanlık alanın yanında bulunan siteye doğru ilerleyince, site sakinleri alevlere müdahale etti. Evlerinden aldıkları kovalarla alevlere su döküp yangını söndürmeye çalışan vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek, yangını daha da büyümeden kontrol altına aldı. Hatıra ormanında bulunan bazı ağaçlar yangından zarar gördü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Haluk Bayındır, "Bizim tahminimize göre yangın yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmaritinden kaynaklanmaktadır. Üzgünüz böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

Yangınının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yangından detaylar

Vatandaşları yangına müdahalesi

İtfaiyenin çalışması

Kovalarla su taşıyanlar

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Vatandaşların kovalarla söndürme çalışması

Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Milas'ta orman yangını (2)

KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangının 2.5 hektarlık alana zarar verdiği belirtildi.

MİLAS (Muğla),

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Binanın dış cephe kaplaması başlarına düşen anne-kız yaralandı

Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Yaralanan Tülay Karaketik (34) ile kızı Pelin Karaketik(14) tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tülay Karaketik ile kızı Pelin Karaketik'in başlarına 4 katlı binanın dış cephe kaplamaları düştü. Bir anda yere yığılan anne ve kızının yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan anne ve kızına ilk müdahalede bulundu. Başlarına düşen izolasyon malzemeleri nedeniyle yaralanan anne ve kızı kaldırıldıkları Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri caddede önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri

-Binadan detay

-Yere düşen parçalar

-Vatandaşların kaldırımın yanından geçmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti (3)

İLK GÜN GÖSTERİLERİ 30 BİN KİŞİ İZLEDİ

Eskişehir'de Sivrihisar Hava Gösterileri'ni ilk gün yaklaşık 30 bin kişilik kalabalık izledi. Organizasyonun komite başkanı ve Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, akrobasi anlamında Türkiye'de büyük bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Çok üzerinde çalışılarak bir noktaya gelinmiş, bir gündü bizim için. Bugünün arkasında yaklaşık 8 aylık bir çalışma var. Bir yıl öncesinden başlıyor aslında ve her yıl tekrar ediliyor. Fakat bu sene çok yoğun bir talep oldu. Şuan tam rakamlar ulaşmış değil ama zannediyorum ilk gün 30 bin kadar kişiye eriştik. Gösteriler çok güzeldi. Kazasız belasız, emniyet içerisinde ve havacılıkta emniyet çok önemli biliyorsunuz. Büyük bir emniyetle günün sonuna geldik. İnşallah yarında tekrarı olur. Türk Yıldızlarımız Sivrihisar'da ilk defa uçtular. Yalnız burada değil, Sivrihisar'da da ilk kez gösteri yaptılar. Buna da vesile olmak bizleri de çok mutlu ettik. Hem askeri, hem de sivil kesimden çok yoğun katılım vardı. Seyircilerin huzurunda bunu en güzel şekilde icra etmek istedik, çok güzel bir gündüö dedi.

Türkiye'nin akrobasi anlamında henüz istenilen yerde olmadığını kaydeden Öztürk, 20 yıldır her gün uçuş yaptığını söyledi. Türk halkının havacılığa karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirten Öztürk, "Benim bu sene uçuşta 35'nci senem. Bunun son 20 senesi her gün akrobasi uçarak geçti. Çok çalışmayı gerektiren bir motor sporu bu akrobasi. Fakat Türkiyemiz dünya havacılığı ile mukayese edildiğinde arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söylememiz şuan için mümkün değil ama pozitif bir ivme söz konusu. Bugünde burada zaten görüyorsunuz, Türk halkımızın, Türkiye insanının havacılığa karşı duymuş olduğu büyük alakayı. Bugün burada hep beraber yaşadık. Onbinlerce insan buradaydı, bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Hem İstikbalin göklerde olduğunu söylüyoruz, hem de o istikbalden uzak duruyoruz, bu olmaz. Onun için uçmamız lazımö şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise gençlere yüreklerinin seslerini dinlemelerini tavsiye ederek şunları söyledi:

"Sivrihisar hava gösterilerinin bu sene 4'ncüsü düzenleniyor. Bende bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Her sene bende bu organizasyonda yer alıyorum. Çok büyük bir kalabalık bizi bekliyordu aşağıda. O kalabalıkla buluşmak da gerçekten çok motive edici. Yarın daha da kalabalık olacağını düşünüyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Gençlerin çoğunlukta olması aslında beni motive ediyor. Onlara da yüreklerinin sesini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Aynı şekilde asuman aşkı ile yüreklerinin sesini dinlerlerö

FİNALİ TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bugün başlayan 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2019' ilk gün finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Türk Yıldızları akrobasi timi yaptı. Dünyanın 8 süpersonik uçakla akrobasi gösterisi yapan tek timi olan Türk Yıldızları'nın Eskişehir semalarındaki müthiş gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriler yarında devam edecek.

Görüntü Dökümü:

-Türk Yıldızları gösterisi

-İzleyen kalabalık

Ali İsmet Öztürk ve kızı Semin Öztürk Şener ile röp.

-Öztürk detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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