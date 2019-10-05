Dha yurt bülteni - 18

UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

TIR, jandarmaları taşıyan midibüse çarptı: 1 şehit, 14 yaralı (2)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

Yaşanan kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.10.2019 günü saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı 1 JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında; Şanlıurfa Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli (1) Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı (14) askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan TIR sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA

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Bünyan'da trafik kazası: 1'i bebek 6 yaralı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 41'inci kilometresi Sultanhanı mevkiinde meydana gelen kazada, Yunus Turgut (70) yönetimindeki 38 VK 094 plakalı hafif ticara araçla, Duran Kara (77) idaresindeki 38 DK 698 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

Genel detay

Süre: 403 MB

Haber-Kamera: Özer KAYA/ KAYSERİ

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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da otomobille panelvan tipi ticari aracın çarpıştığı kazada Seydi Yaşar (24) yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 12'nci kilometresindeki Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 03 AAP 111 plakalı otomobille, 03 UY 392 plakalı sebze yüklü panelvan tipi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı alev alırken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu. Durumu gören çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle olay yerine koşarak, alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seydi Yaşar'ın yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayı duyup gelen kazazedelerin yakınları, olay yerine girmek isteyince jandarmayla tartıştı. Jandarma ekipleri yaralıların yakınlarını sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Gökmen, "Büyük bir ses geldi. Ben de bunun üzerine evden dışarı çıktım. Arabanın yandığını gördüm. Evde yangın söndürme tüpü vardı. Hemen tüpü kaptığım gibi arabayı söndürmeye gittim. Daha sonra çevredeki diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle gelerek benimle beraber söndürmeye çalıştılar. Ne olduğunu anlayamadım. Ama otomobilin içinde 4 kişi vardı, panelvanda da 4 kişi vardı. 8 kişi buradan götürüldü. Kazanın şiddetiyle otomobil bahçeye düşmüştü. Söndürdükten sonra traktörle yola çıkardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden araçların geçmesi

Kaza yapan araçlardan detay

İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasından detay

Ambulanstan detay

Ambulansın gidişi

Kaza yapan araçlardan detay

Kazazede yakınlarının jandarmayla tartışması

Panelvandan detay

Kazazedelerin ayakkabısından detay

Yoldan detay

Çevreye saçılan araç parçaları

Görgü tanığı Ahmet Gökmen ile röportaj

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Şanlıurfa'da olaylı kent konseyi seçimi



ŞANLIURFA'da, Kent Konseyi seçimlerinde dilek ve temenniler kısmında kürsüde eleştiri konuşması yapan üye Tahir Gülebak'a yumruk atılması üzerine genel kurulda gerginlik çıktı. Çevik kuvvet polislerinin çağrıldığı salonda gerçekleştirilen olaylı seçimde Kent Konseyi Başkanlığına Adil Saraç seçildi.

Şanlıurfa Kent Konseyi genel kurulu toplantısı Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseyde Divan Kurulu oluşturuldu. Kurulda yer almak için iki liste yarıştı. Kent Konseyi seçimlerinde Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getireceklerinin belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kurum ve kuruluşumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çalışmalar yapmasını ve iş birliği kurmasını istiyoruz. Dünyada ne konuşuldu ise dünyada ne ilerlediyse biz onu Şanlıurfa'ya alıp getireceğiz. Şanlıurfa'mız hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek büyüyecek, değişecek ve gelişecektir. Her potansiyelin olduğu Şanlıurfa'yı el ele verip yükselteceğiz" diye konuştu.

Ardından Kent Konseyi Başkan adayı Adil Saraç bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Ben 70 yaşındayım, bana niye aday oldu diyorlar. Çok büyük bir ayıp ettim bu yaşta aday olarak. Ben Beyazgül'e de söyledim. Aday olmamın tek nedeni gençliktir" dedi.

Adayların konuşması sonrası dilek-temenni konuşmalarının seçimden sonraya alınması gerginlik yarattı. Gerginlik üzerine divan, konuşmaları seçim öncesine aldı.

KÜRSÜDE YUMRUK ATILDI

Bunun üzerine divandan söz alan Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Kent Konseyi seçimlerine ilişkin eleştiride bulunması üzerine salonda ortalık gerildi. Kürsüde konuşma yapan Gülebak'a Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine kürsüde bulunan Gülebak'a bir kişinin yumruk atmaya çalışması üzerine salona çevik kuvvet polisleri çağrıldı.

Kısa süren gerginliğin ardından her iki taraf sahneden uzaklaştırıldı. Ardından seçim için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde toplam 187 kişi oy kullanırken, Mehmet Akbaş 60 oy alırken, Adil Saraç ise 127 oy alarak başkan seçildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -

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