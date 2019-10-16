DHA YURT BÜLTENİ-18

Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (5)

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor. 3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı. Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

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Jiletle, asistan doktorun boğazını kestiler

İZMİR Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay nedeniyle, hastanedeki doktorlar büyük şok yaşadı.

Olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen Bayram K.'nın buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden görüntü

Dr. Kadir Songür'ün fotoğrafı

Dr. Kadir Songür'ün boğazındaki derin kesikten fotoğraf

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)

'AKDENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN FELAKET'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balığının sayısının artışına dikkati çekerek, "Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" dedi.

Balık avlanma yasağının kalkmasıyla balıkçıların mavi sulardaki avlanma çabası devam ediyor. Ancak son zamanlarda balıkçıların ağlarına takılan istilacı bir tür olan balon balığının sayısının artışı dikkati çekiyor. Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balon balığı, profesyonel avcıların yanı sıra amatör olta balıkçılarının da kabusu haline geldi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz Körfezi'nde bugüne kadar balon balığının 7 türünü keşfettiklerini, bunlardan 2'sinin son dönemde çoğaldığını vurguladı. Özellikle kayalık bölgelerdeki kumluk alanlarda bu iki türün çokça görülmeye başlandığını kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Akdeniz ekosisteminde bu kadar hızlı çoğalması şaşırtıcı. Doğal yaşam alanlarına göre burada daha hızlı çoğalmasının nedeni, besinin bölgede çok olması. Aynı piranalar şeklinde ve onlar gibi sürü halinde geziyorlar. Balıkçıların ağlarına takılanlar da muhtemelen bu sürü halinde gezenler. Akdeniz ekosistemi içinde baktığımızda bu bir felaket. Çünkü ne varsa tüketiyorlar" diye konuştu

'OLTADAN ÇIKARIRKEN DİKKATLİ OLUN'

Bu balığı herhangi bir engelleme yönteminin bugüne kadar bulunmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balığı ekonomiye nasıl kazandırırız onu araştırmamız lazım. Bazı kişiler bunu yiyor ama özellikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Üreme döneminde vücudunda barındırdığı toksin ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Denize girenlere zararı yok ancak bazen hedef şaşırmaları olabilir. Korkmaya gerek yok. Özellikle balıkçıların dikkatli olması lazım. Balıkçılar oltalarına takılan bireyleri iğnelerden çıkarırken çok dikkatli olmalı. Oltayı çıkarken parmakları koparabilir" uyarısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Gökoğlu açıklama

Balon balığı görüntüsü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kampüsteki taciz şüphelisinin serbest kalmasına tepki

İZMİR'de, öğrenci olmadığı halde Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip, kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aykut Y.'nin (34), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Üniversiteli Kadınlar Platformu üyeleri tepki gösterdi.

Olay, Ege Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurdun önünde geçen Pazartesi günü, gece saatlerinde meydana geldi. Aykut Y., girdiği kampüste yurtta kalan kız öğrencileri, iddiaya göre cinsel organını göstererek taciz etti. Öğrenciler, durumu üniversitenin özel güvenlik görevlileri ile polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Aykut Y.'yi gözaltına aldı. Bornova Polis Merkezi'ne götürülen Aykut Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aykut Y.'nin serbest kalmasına tepki gösteren Üniversiteli Kadınlar Platformu üyeleri, üniversite girişinde bir araya gelerek eylem yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Meryem Yıldırım, şunları söyledi:

"Ege Üniversitesi KYK yurdu önünde 5 kadın, Aykut Y. tarafından fiziksel tacize uğradı. Kadın arkadaşlarımızın şikayeti üzerine şüpheli, 1 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı. Arkadaşlarımız karakolda Rektör'e ulaşmaya çalıştıkları halde geri dönüş olmadı."

Açıklamanın ardından grup üyeleri dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Eyleme katılanlar

Basın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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MIP'ten eğitime destek, 24 derslikli okulun temeli atıldı

MERSİN Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) tarafından Toroslar İlçesinde yaptırılan 24 derslikli okulun temeli atıldı.

Türkiye'nin en büyük limanı olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), eğitime katkı anlamında Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun yapımını üstlendi. 2020-2021 eğiti-öğretim yılında hizmete sunulması hedeflenen okul, 3 bin 283 metrekare açık, 684 metrekare kapalı oturum alanında 5 kattan oluşacak. Okulun çevre düzenlemesi dahil MHP tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek. 720 öğrencinin eğitim göreceği okulun temel atma törenine Vali Ali İhsan Su, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve MIP yöneticileri katıldı.

Temel atma töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren MIP Genel Müdürü Johan Van Dale, temelini atılan okulun eğitime katkısından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Mersin'e ve kent insanına destek olmak hedefiyle birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Van Dale, "Viyana'dan Mersin'e Sanat Köprüsü, Eski Köye Yeni Adet, Anneler Okulu, Onarımı Bizden Okuması Sizden, Engelime El Ver, İçimizdeki Engeller, İş Hayatı ve Çocuk Paneli, MIP Müzik Okulu, Geri Dönüşüm Çocuk Parkı gibi farkındalık yaratacak çalışmada binlerce paydaşa doğrudan temas ettik. MIP olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu alandaki çalışmalarımızın sayısını arttırarak ve daha fazla insanımıza dokunarak devam etmek kararındayız. Bir yandan dünya limanları arasındaki konumumuzu güçlendirip ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışırken, diğer taraftan ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak sosyal projelerin de en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Törende konuşan Vali Ali İhsan Su ise, eğitimin çocukların yetişmesinde en önemli ayağı oluşturan unsurlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Devlet olarak kent genelinde eğitimde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Su, "Çocuklar okula başladığı zaman kitapları masalarının üzerinde hazır oluyor. Akıllı tahtalar, yeni derslikler, modern laboratuarlar gibi birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan da mevcut derslik sayısını arttırmak için yeni okullar açıyoruz. Tüm bu çalışmaları devlet olarak yapıyoruz ama ilimizde hayırsever kurumlar da eğitime katkı sağlıyorlar. Eğitime katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu'nun temeli atıldı. İnşaat süresi yaklaşık 10 ay sürecek okulun 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete sunulması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Ali İnsan Su gelirken

-Vali Su beraberindekiler otururken

-MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, konuşurken

-Vali Ali İhsan Su konuşurken

-Temel atılırken

-İnşaat alanından genel ve detay görüntü

(BOYUT: 475 mb) (SÜRE: 4,14 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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