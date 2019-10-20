DHA YURT BÜLTENİ-18

GELİNİNİ DÖVEREK HASTANELİK ETTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir bankada çalışan Fatma Selen Ö. (26), giyim kuşamına karıştığı ve kendisine psikolojik baskı uyguladığı için sık sık tartıştığını iddia ettiği kayınpederi M.Ö. (60) tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövülerek, hastanelik edildi.

Olay, Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından önceki gün 4 yaşındaki kızının gözü önünde darbedildi. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ve vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine M.Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Ö.'ye uzaklaştırma cezası verildi.

Fatma Selen Ö., polise verdiği ifadesinde, evliliği boyunca kayınpederi M.Ö.'nün sürekli olarak giyimine, kuşamına ve makyajına karıştığını, çalışmasına ve sokağa çıkmasına karşı geldiğini, ailesine gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle de üzerinde psikolojik baskı uyguladığını söyledi. Yaşadığı sıkıntıları defalarca anlatmasına rağmen eşinin kendisine sahip çıkmadığını belirten Fatma Selen Ö., baskılara daha fazla dayanamadığı için 3 gün önce kızıyla birlikte annesinin evine yerleştiğini, olay günü ise eşyalarını almak için kızıyla birlikte kendi evine gittiğini, bu sırada da evinin kapısında kayınpederi ile karşılaştığını söyleyerek, şöyle ifade verdi:

"Bu şahısla konuşmadığım için, aramız kötü olduğu için hemen ikametime girip kızımın elbiselerini alıp çıkacaktım. Ben içeri girince kayınpederim ve kızım kapıda kaldı. Daha sonra kızım da içeriye girdi. Kayınpederim açık olan kapıdan girdi. Ben panik olduğum için bana saldıracağı korkusuyla kızımla kendimi dışarı attım. Kayınpederim beni içeriye sokmak için zorladı. Ben bağırıp yardım isteyince eliyle ağzımı kapatarak saldırmaya başladı. Saçımdan tutarak evin bahçesine sürükledi, ben yerdeyken karnıma tekme attı, yüzüme defalarca yumruk attı. Bahçede bulduğu sopayla vücuduma defalarca vurdu, eline ne geçtiyse üzerime attı. 4 yaşındaki kızımın gözü önünde defalarca dövdü ve kızımın psikolojisini bozdu. Benim bağırışlarıma yetişen komşuları gören kayınpederim daha sonra küfür ederek kaçtı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntü Dökümü

-Fatma Selen Ö.'nün olayı babasına anlatması

-Fatma Selen Ö. ile röportaj

-Fatma Selen Ö.'nün yaralarını göstermesi

-Detaylar

HABER: Erol POLAT/KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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TOKAT'TA, KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 5 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Tokat'ta merkeze bağlı Beşören köyünde Mustafa Sansar'a ait evde çıkan yangın bitişiğindeki Ali Sansar ve Salih Sansar'a ait evlere de sıçradı. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 5 küçükbaş ölürken, bir çoban köpeği yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Beşören köyünde Mustafa Sansar'a ait evde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyürken, dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında alevler bitişiğinde bulunan Ali Sansar ve Salih Sansar'a ait evlere de sıçradı. Bunun üzerine iş makinesi ile bazı evlerin duvarları yıkılıp itfaiyenin müdahale etmesi sağlandı. Köylüler ise evlerin üst tarafındaki havuzdan çektikleri hortumla yangına su püskürterek itfaiyenin çalışmasına yardım etti. Yangına takviye olarak çağrılan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözle müdahalede bulundu. Ekipler ve köylülerin çalışmasıyla yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yapılan incelemede yangında 5 küçükbaşın öldüğü, Ali Sansar, Mustafa Sansar ve Salih Sansar'a ait evlerin ise kullanılmaz hale geldiği belirlendi. Bir çoban köpeği sağ tarafı yanmış halde köylüler tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışla başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Köyden görüntüler

-Ekiplerin ve köylülerin söndürme çalışmaları

-Telef olan hayvanlar

-Yaralı kurtarılan köpek

-Yangının kontrol altına alınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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TARLASINDA HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlasında, para meseli yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. (40) tarafından tabancayla vurulan Ali Cemal Kalkancı (60), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İ., belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden mermiyle traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Kaçan İbrahim İ., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde para meseli yüzünden husumetli olduğu Ali Cemal Kalkancı'yı (60) tabancayla öldüren İbrahim İrtegün (63), jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İrtegün, tutuklanarak cezaevine gönderdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,