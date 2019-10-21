DHA YURT BÜLTENİ - 18

Samsun'a şehit ateşi düştü (2)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üs bölgesine 11 Ekim günü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (23), cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Meşeci için Samsun Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Beleidye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile vatandaşlar katıldı.

Oğlunun naaşı ile aynı uçakla gelen anne Fatma Meşeci, 'Bugün senin düğünün mü, bayramın mı yavrum?' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Murat Meşeci de asker selamı vererek kardeşini karşıladı.

Askerlerin omuzlarında taşınan şehidin cenazesi nakil aracına konularak Bafra ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi yarın Bafra ilçesi Yıldırım Beyazıt Cami'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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Şehit Meşeci'nin askeri uçakla Samsun'a getirilmesi

Cenazeden detaylar

(SURE: 01.25 DK) (BOYUT: 159 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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El Bab bölgesine askeri sevkiyat

SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

Türkiye'nin farklı illerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak üzere yola çıkan askerlerin araç konvoyu, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoy, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoydaki asker ve araçların Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'a konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

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'Dur' ikazına uymayan sürücü, emniyet müdür yardımcısına çarptı

MERSİN'de trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer'e, 'dur' ihtarında bulunulmasına rağmen yoluna devam eden Nevzat Can K.'nin kullandığı otomobil çarptı. Sürücü kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınırken, Özer'in sol bacağı ve sol kolunda kırıklar meydana geldi.

Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Nesibe Aydın İlkokulu önünde dün gece trafik kontrolü yapan görevlileri denetleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ve şoförü Yusuf Ziya Özkan, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Özer, şoförüyle birlikte otomobilde inceleme yaparken, bir başka polis de Nevzat Can K.'nin kullandığı 33 CFC 42 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak durmayan sürücü, kontrol noktasındaki Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer ile şoförü Yusuf Ziya Özkan'a çarptı.

Özer'in sol bacağı ve sol kolunda kırıklar meydana geldi. Özkan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Özer, çağırılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nevzat Can K. ise yaşanan kovalamaca sonunda Toroslar ilçesi Mezarlık Üst Kavşağı'nda, beraberinde bulunan Aydın U. ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tıp Fakültesi Hastanesi bina görüntüsü

-Acil yazısı görüntü

-Acil Servis bina görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer kan verirken (arviş)

-İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer fotoğrafı

(BOYUT: 103 MB) (SÜRE: 54 saniye)

Haber-Kamera: MERSİN,

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Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu, röntgen filmi şok etti

Antalya'da büfe işleten M.U., bahçesine girip tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle vurdu. Köpeğin sahibi Tuncay Şengül, M.U.'dan şikayetçi olurken, hayvanın vücut röntgeninde yüzlerce saçma olduğu belirlendi.

Antalya'da yaşayan Tuncay Şengül, geçen cumartesi, Konyaaltı ilçesindeki iş yerinde beslediği 1 yaşındaki labrador cinsi köpeğinin, iş yerinin yanında bulunan büfenin bahçesine girdiği gerekçesiyle büfe sahibi M.U. tarafından tüfekle vurulup yaralandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. M.U.'nun, tavuklarına saldırdığı iddiasıyla köpeğini vurduğunu söylediğini belirten Tuncay Şengül, olayın hemen ardından veterinere götürdüğü köpeğini, tedavisi sonrası bugün teslim aldığını aktardı.

KÖPEĞİN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA SAÇMA

Köpeğe ait röntgen filminde ise baş, boyun, kol, göğüs ve bacak kısımlarında çok sayıda saçma tespit edildi. Hayvan hastanesi tarafından jandarmaya verilmesi için bir de rapor tutuldu. Raporla birlikte jandarma karakoluna giden Tuncay Şengül, köpeğine zarar veren M.U.'dan şikayetçi oldu. Olay günü köpeğin hiçbir canlıya zarar vermemesine rağmen av tüfeğiyle vurularak ciddi yaralar almasının hiçbir şekilde açıklanamayacağını belirten Şengül, "Kimseye zarar vermedi bu zaman kadar. Bahçeyi temizlemek için açmıştık ama yan komşunun alanına geçmiş. Köpek oyun amaçlı tavuk ve kazların arkasından koşmuş o da ölmesini istediği için direkt sıkmış. Köpeğin yanında olsaydık belki bizi de vururdu. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Elinde silah görmedim ama 'Ben vurdum' dedi" diye konuştu.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise "Meskun mahalde silah kullanmak zaten yasak. Ateşli silahını mı deniyor? Köpek saldırmamış, havlamamış. İşin takipçisiyiz ne gerekiyorsa yapılacak. Sahipli hayvan olduğu için mala zarar vermekten yargılanacak. Bahçeye köpek girdiği için silahla vurulur mu?" dedi.

Görüntü Dökümü

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Köpekten görüntü

Köpeğin röngen fotoları

Haber- Alparslan ÇINAR- Kamera: ANTALYA,

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Belediyeden satılık helikopter

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz döneminde alınan çift motorlu helikopteri, 17 milyon 515 bin 783 lira artı KDV muhammen bedel ile satışa çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, dönemin başkanı İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında çift motorlu helikopter aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı'nı devralan CHP'li Vahap Seçer ise tasarruf tedbirleri kapsamında helikopterin kiraya verilmesine karar verdi. Temmuz 2019'da helikopterin, Hava Taksi hizmeti de vereceği duyuruldu. Ancak saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksi beklenen ilgiyi görmedi. Bunun üzerine, helikopterin satışına karar verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira artı KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da ihale düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ihaleye girmek isteyen kişi ya da şirket şartname bedeli olarak 2 bin TL ödeyecek. İhalenin geçici teminat bedeli ise 525 bin 473,50.

Üretim yılı 2011 olan Agusta Leonardo tipi helikopter, İtalyan yapımı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hangarın görüntüsü

-Helikopter önünde bekleyen pilotlar

-Pilotların helikoptere binmesi

-Helikopterin içinden görüntü

-Helikopterin çalışması

-Uçmaya hazırlanması

-Helikopterin kalkması

-Havalanması genel ve detay

(BOYUT: 365 MB)(SÜRE: 3,15 DK)

Haber-Kamera: MERSİN,

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