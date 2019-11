DHA YURT BÜLTENİ - 18

Tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.

Öğrencilerin gösterimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,

Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (3)

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Rize'nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.

Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, "Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. 'Bu gece yolda mı kalacağız' diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.

Kurtarma detayları

Mahsur kalanların görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Abdullah UZUN/ RİZE-DHA

Su borusu patladı, taşkın sularının ulaştığı İzmir Körfezi kahverengiye büründü

İZMİR'in Konak ilçesinde, temiz su borusunun patlaması sebebiyle mahallede başlayan su taşkını, evlere ve iş yerlerini etkiledi. Taşkın sularının denize ulaşması sebebiyle, körfezin rengi kahverengiye büründü.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol çalışması yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple temiz su borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle şiddetli bir şekilde taşkın oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda durum kontrol altına alındı. Olayda bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, patlayan borunun temiz su borusu olduğunu bildirdi.

KÖRFEZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Su borusunun patlamasıyla İzmir Körfezi'nin rengi değişirken, Karataş Sahili açıklarında denizin rengi kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan İzmirliler, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Denizi kahverengi görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Adem Küçük (33), "Denizi bu renkte görünce çok şaşırdım. Umarım yetkililer en kısa sürede körfezi temizler ve bizler de o güzel manzarayı izlemeye devam ederiz" dedi. Yetkililere seslenen Hasan Çakmak (55) ise, " Denizi kahverengi görünce şok oldum. Yetkililerin bir an önce önlem alıp, denizin rengini eski haline getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Su borusu patlayan mahalleden görüntü

Merdivenden taşan suların görüntüsü

Vatandaş röportajları

Denizden görüntü

Denizden drone görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

Prof. Dr. Yılmaz: Türkiye'de şeker hastalığının en fazla olduğu şehir Malatya

TÜRKİYE Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, yurt dışında yapılan şeker ölçümlerinde, Türkiye'de en yüksek şeker hastalığı olan şehrin Malatya olduğunu söyledi.

Arguvan Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Türkiye Diyabet Vakfı'nca Malatya'nın Arguvan ilçesinde, '2020'ye Doğru Diyabet ve Komplikasyonların Tedavisine Güncel Bakış' toplantısı düzenlendi. Arguvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Prof. Dr. İbrahim Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, dışarıda yapılan şeker ölçümlerinde şekerine baktıranların yarısından fazlasının şeker hastası olduğunu belirterek, "Önce şunu söyleyeyim; şeker hastalığını önümüzdeki yıllarda çok daha fazla duyacaksınız. Son olarak Türkiye genelinde şehirlere göre şeker hastalığının en dazla olduğu şehir neresidir? Size söyleyeyim; Malatya'dır. Bundan önce Gaziantep'ti. Son yapılan uluslararası standartlarda diyabet oranı en yüksek olarak Malatya'dır. Diyabet sadece bizde değil, dünyada da fazla ama şimdi Türkiye'de dünya ortalamasının 3 katı fazla ve her 10 yılda bir yüzde 100 oranında artıyor" dedi.

Katılanlardan detaylar

- Prof. Dr. Temel Yılmaz'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

Şahika Ercümen, soğuk havaya rağmen farkındalık için Van Gölü'ne daldı

DÜNYA dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Van Gölü'nün korunmasına dikkat çekmek için Edremit Kent Meydanı'nda soğuk ve yağışlı havaya rağmen Van Gölü'ne dalış yaptı.

Edremit Belediyesi'nce bu yıl 10'uncusu düzenlenen Van Denizi Su Sporları Festivali kapsamında Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Van'a geldi. Van Gölü'ndeki dünyanın en büyük mikrobiyalitlerine ve Van Gölü'nün korunmasına farkındalık yaratmak için kente gelen Ercümen, hava muhalefeti nedeniyle bir süre dalış yapamayınca Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Edremit'te bulunan Olimpik Binicilik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada ata binen Ercümen, "Van bizi her seferinde çok etkiliyor çok şaşırtıyor. Bugünde burada hiç böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Güzel bir binicilik deneyimi yaşadık. Belediye başkanımız ile birlikte at çiftliğine geldik. Van'da o kadar çok yapılacak şey var ki. Bizde bunun takipçisi olacağız. Sık sık etkinliklere katılmaya çalışacağız. Hava biraz kötü. Dalış yapmayı bekliyoruz. Hava düzeldiği takdirde dalışımızı yapacağız" dedi.

Daha sonra Ercümen ve beraberindekiler Edremit Kent Meydanı'na geldi. Dalış için hazırlıklarını yapan Ercümen soğuk ve yağışlı havaya rağmen Van Gölü'ne dalış yaptı. Bir süre suda kalan Ercümen çıktığında soğuktan konuşmakta güçlük çekti. Ercümen, Van Gölü'nün suyunun her zaman çok soğuk olduğunu fakat bugün kar soğuğu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok derin bir dalış yapmadık. Sembolik bir dalış yapabildik. Gerçekten fırtına çıktı zar zor suya girebildik. Amacımız Van Gölü'nün korunmasına katkı sağlamak Van Gölü'ne yapılabilecek diğer su sporlarına teşvik olabilmek. Van ile ilgili yeni projelerimiz var. Onlar içinde bir hazırlık dalışı oldu aslında. Devamı da gelecek. Suyun altı genelde unutulan bir yer. Atıkların yüzde 70 denizlerin dibinde oluyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sıfır atık projeleri kapsamında devam edecek."

Ercümen'in dalışını izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise Şahika Ercümen'in Van Gölü için bir farkındalık yaratmak için kente geldiğini söyledi. Vali Bilmez "Kendisine şahsım ve Van halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yazın kabotaj bayramını bu gölde hep birlikte kutlayacağız" diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Biz Şahika hanıma böyle bir dalış yapması için teklif götürdüğümüzde hiç tereddüt etmeden kabul etti. Bizde Van Gölü'ne dikkat çekmek için davet ettik geldi. Bugünde yağışlı ve soğuk havaya rağmen bir dalış gerçekleştirdi. İnşallah hep beraber devam ettireceğizö dedi.

-Şahika Encümen'in Olimpik Binicilik Merkezi'ni ziyareti

-Encümen'in ata binmesi

-Detaylar

-Encümen ile röportaj

-Encümen'in Van Gölü'ne dalış hazırlıkları

-Encümen'in Van Gölü'ne dalışı

-Yağmur altına bekleyen vatandaşlar

-Dalıştan detaylar

-Encümen ile röportaj

-Edremit İlçe Belediye Başkanı İsmail Say ile röportaj

-Encümen'in Van Gölüne dalışı su altı kamerasıyla

-Su altından detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,-