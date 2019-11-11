DHA YURT BÜLTENİ - 18

Anne ve babasının yaralandığı kazada ölen Zehra, toprağa verildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp geçtiği karşı şeritte otomobille çarpışarak alev alan cipte, sürücü zabıt katibi Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz'ın yaralandığı kazada hayatını kaybeden kızları Zehra (8) gözyaşları arasında Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi. Hastanede tedavileri süren anne ve babası ise kızlarının cenazelerine katılamadı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun Adliyesi'nde zabıt katibi olan Emel Yılmaz yönetimindeki 06 NS 891 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, karşı şeride geçerek Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada alev alan cipte, Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz, çevredeki sürücülerin müdahalesi ile cipten yaralı olarak çıkarıldı. Çiftin kızları Zehra Yılmaz ise alev alan cipte hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Murat Lokumcu, eşi Burcu Lokumcu (30), çocukları Asil Lokumcu (1) ile Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar da hafif yaralandı. Cipteki yangına müdahale eden polis memuru Abdurrahman Pelit de dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cipteki yangını söndürürken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Yılmaz için Giresun'un Tirebolu ilçesi Yağlıkuyumcu köyünde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Hastanede tedavileri süren savcı Ümit Yılmaz ile eşi zabıt katibi Emel Yılmaz, kızlarının cenazesine katılamadı. Cenazeye, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile vatandaşlar katıldı. Küçük kızın tabutunun üzerine beyaz tül örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Yılmaz'ın cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Cenaze namazı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Fatih TURAN GİRESUN,

===================

Hırsız, 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

Batman'da bir hırsızın trafodaki 300 liralık kabloyu çalması, mahalledeki 350 aboneyi 4 saat boyunca enerjisiz bıraktı. Kablo çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Belde Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna giren hırsızın, 300 lira değerindeki kabloyu çalmasıyla 350 abone yaklaşık 4 saat enerjisiz kaldı. Trafodan gelen sinyal üzerine bölgeye giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, yaptıkları incelemede trafo ile dağıtım panosu arasında kullanılan yaklaşık 30 metre kablonun kesilerek çalındığını tespit etti. Polis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi görevlilerinin yaptığı 4 saatlik çalışmanın ardından, kablolar yenilenerek mahalleye enerji verildi.

Batman genelinde son 2 ayda trafolarda 12 ayrı hırsızlık olayının yaşandığını anlatan Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Berus, "Hırsızlık olaylarının Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallelerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız hırsızlar kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur" dedi.

Öte yandan trafodaki kablo çalma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

---------

Hırısızın trafoya girmesi

Trafoda çaldığı kabloyla çıkması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

Haber: Rihan ALP-Kamera: BATMAN,

=====================

Şırnak'ta, Bakan Soylu'nun katılımıyla 52 bin fidan toprakla buluşturuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında Şırnak'taki Namaz Dağı'nda 52 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde bugün başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' etkinliği kapsamında Şırnak'ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 52 bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. 1950 rakımlı Nazam Dağı'ndaki etkinlik alanına beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile gelen Bakan Soylu, fidan dikim sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cudi, Gabar ve Herekol dağları üçgeninde bulundukları Namaz Dağı bölgesini yeşillendirmek için 2 bin 200 fidan dikeceklerini söyledi. Görüşmede Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Şimdi size tüm arkadaşlarımızla söz veriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Cudi Dağı'nda temmuz ayında bütün Şırnaklılarla büyük bir festival gerçekleştirilecek. Sadece Namaz Dağı'nda 2 bin 200 fidan dikildi. Tüm Şırnak'ta 52 bin 200 fidan dikiyor. ve burası da inşallah bütün Şırnak'ı ayaklarının altına alan bir balkon gibi çok güzel bir seyir terası ve Şırnaklıların da hafta sonu piknik yapabilecekleri güzel bir piknik alanına döndürülecek. Bu seferberlikte bize yer veren sayın bakanımız ve başta size çok teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz."

Görüntü Dökümü

-----------

Fidan dikim alanında fidanların dikilmesi

Bakan Soylu'nun alana gelişi

Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı ile görüşmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 567 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

=======================

HDP önündeki eylemde 70'inci gün (2)

ERDOĞAN İÇİN ÖRDÜKLERİ ATKIYI TESLİM ETTİLER

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anneler, elleriyle ördükleri ve üstünde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerinin işlendiği kırmızı-beyaz atkıyı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak üzere AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim etti.

Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için atkı ören evlat nöbetindeki anneler, ördükleri atkıları geçtiğimiz günlerde Mehmetçiklere yolladı. Anneler, üstünde Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harfleri olan 'RTE'nin işlendiği kırmızı-beyaz atkıyı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak üzere kendilerine destek ziyaretinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'a teslim ettiler. Atkıları teslim alan AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a annelerin kendi elleriyle ördüğü atkıyı teslim edeceğini söyledi.

'İNŞALLAH CİĞERPARELERİNİZE, ÇOCUKLARINIZA KAVUŞURSUNUZ'

Ziyarette konuşan Budak, eylemdeki ailelerin bir an önce çocuklarına kavuşma dileğinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Temennimiz inşallah ciğerparelerinize, çocuklarınıza kavuşursunuz. Cumhurbaşkanımızın baş harfleri işlenmiş, Türk bayrağı işlenmiş, emek sarf etmişler, bugün bunu büyük bir onurla teslim alıyoruz, önümüzdeki hafta bizzat ben, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızla beraber cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz. İnşallah onun da iyi dileklerini size ulaştırırım. Çok önemli bir iş yaptılar, Hacire anne başlattı, bir mum yaktı, ciğerparesine kavuştu. İnşallah diğer annelerimiz de kavuşurlar. Bu küçümsenecek bir iş değil. Onlar biliyorlar ki çocukları buradan gitmiş, burası bir basamak olarak kullanılmış ve buradan tekrar iade edilsin istiyorlar. Farklı dedikodular çıkarttılar, burayı AK Parti organize etti diye, halbuki ne onlar bizleri görmüşler ne de biz onları görmüşüz. İftira ve yalan atıyorlar."

Görüntü Dökümü

-------

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'ın ziyareti

Cumhurbaşkanı için örülen atkının teslim edilmesi

Süleyman Serdar Budak'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 573 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

===================

Yangında güvercin ve tavukları kurtarmak için seferber oldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, süs güvercini ve süs tavuğu üretim tesisinde çıkan yangında, iş yeri sahibi ve itfaiye ekipleri kümes hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için seferber oldu. Yangında 50 kümes hayvanı telef olurken, 200'ü kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi İşletme Sokak'taki bir binanın 3'üncü katındaki Ömer Akdağ'a (37) ait hobi tavuk yetiştirilen kümeste, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada iş yeri sahibi ve itfaiye ekipleri, güvercinler ile süs tavuklarını kurtarmak için seferber oldu. İş yeri çalışanları, dumandan etkilenen hayvanları su ile kendine getirmeye çalıştı. Yangında 50 kümes hayvanı telef olurken, 200'ün üzerinde kümes hayvanı ise kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Yangın sonrası detaylar

-İtfaiye çalışmaları

-Tavuklardan detaylar

Süre: 2.38 dakika, Boyut: 178 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

======================

Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı

Antalya'da yolda uygulama yapan polislere bakan Burak Ü.'nün otomobili 4 takla atttıktan sonra kurumuş dere yatağına uçtu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kundu Oteller Bölgesi Tesisler Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 GCM 80 plakalı otomobille şehir merkezi istikametine seyreden Burak Ü., virajı döndüğü sırada yolda uygulama yapan trafik polislerini gördü. Polislere bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak Ü.'nün otomobili yol kenarındaki taşlara çarpıp ters döndü. 4 takla atan otomobil, sazlıkların içinden kurumuş dere yatağına uçtu.

Kazayı gören polislerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine tedbir amaçlı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Hastaneye götürülen ve bir turizm firmasında rehber olarak çalıştığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de olası yakıt kaçağına karşı otomobili kontrol etti.

Görgü tanıkları sürücünün kavşağa hızlı girdiğini, yavaşlamak isterken aracının kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki taşlara, ardından takla atarak uçtuğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

------------

-Dereye uçan araç içerisindeki sürücüye sağlık ekipleri müdahale ederken

-Kazazedenin araç içerisinden sedyeye alınması

-Sedye üzerindeki kazazedenin yere konulması

-Deredeki araçtan görüntü

-Yoldan deredeki araca PAN

-Sazlık alandan görüntü

-Kazazedenin dereden çıkarılması

-Kazazedenin ambulansa taşınması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ölçüm yapan trafik polisinden görüntü

-Yoldan görüntü

-Aracın takla atarken izlediği yoldan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin araç üzerinde çalışma yaparken görüntüsü

-İtfaiye ekiplerini ayrılışından görüntü

-Uygulama yapan polis noktasından görüntü

-Yoldan aracın uçtuğu dereye PAN

411 MB - 3.42'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=====================

Fidan dikim töreninde doğum günü sürprizi

AFYONKARAHİSAR'da, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 142 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda, 11 Kasım 2011 tarihinde saat 11.11'de dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi'nin de doğum günü kutlandı, adına fidan dikildi.

'Geleceğe Nefes' sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ülke genelinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri dolayısıyla Afyonkarahisar'da da fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Saraydüzü ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AFYONKARAHİSAR BOZKIR OLMAKTAN ÇIKACAK

Törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Geleceğe Nefes Ol sloganıyla fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar, Anadolu'nun ortasında bozkır olarak adlandırılan bir bölgede yer alıyor. Yüzde 10'luk bir orman alanı varken 15 yıllık süre içerisinde u anda yüzde 20'leri geçmek üzere. Bugün dikeceğimiz ve bundan sonra dikilecek fidanlarla bu orman alanı daha da genişleyecek. İnşallah bozkır olmaktan kurtulacak" dedi.

ALDIĞIM EN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Fidan dikim töreninde 11 Kasım 2011 tarihinde dünyaya gelen Nehir Zülal Ekşi için de sürpriz doğum günü etkinliği gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ile birlikte doğum günü pastasını kesen Nehir Zülal Ekşi; "11 Kasım 2011 günü saat 11.11'de dünyaya geldim. Alabileceğim en anlamlı doğum günü hediyesiydi. 11 milyon fidan ile büyümek çok güzel, çok heyecanlı bir şey. Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Orman Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN TABLETE DEĞİL, TEMİZ HAVAYA İHTİYACI VAR

Nehir Zülal Ekşi'nin babası Oğuz Alp Ekşi de "Kızımız 11 Kasım 2011 günü saat 11.11'de doğdu. Böyle güzel bir etkinliğin de aynı tarihe denk gelmesi bizi çok gururlandırdı. Kızımız için de güzel bir anı oldu. Bu etkinlikten dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, valimize, Belediye Başkanımıza ve tüm destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu dünyada çocuklarımızın oyundan daha çok, tabletten daha çok temiz bir havaya ihtiyaçları var. O yüzden 11 Kasım'ın fidan dikme bayramı olarak belirlenmesi de çok güzel oldu. Herkesi her 11 Kasım'da fidan dikmeye davet ediyoruz" dedi.

Program kapsamında Afyonkarahisar'da 243 lokasyonda 142 bin fidan toprakla buluşturuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Tören öncesi detaylar

Protokol üyeleri fidan dikimi

11 Kasım 2011 doğumlu Nehir Zülal Ekşi için pasta kesimi

Nehir Zülal Ekşi'nin fidan dikim detayları

Vali Mustafa Tutulmaz'ın açıklamaları

Nehir Zülal ekşi röportajı

-Baba Oğuz Alp Ekşi'nin röportajı

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

============================