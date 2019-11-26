DHA YURT BÜLTENİ - 18

Pervari'de, PKK'lı teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari'ye bağlı Doğanca ve Akmeşe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada; 480 kalaşnikof mühimmatı, 300 pil, 250 kitap, termal alüminyum insansız hava araçlarına (İHA) karşı önlem almak için kullanılan battaniye ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilerken, ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyona giden askerler

-Güvenlik güçlerinin sığınak içerisinde arama yapması

-Ele geçirilen malzemelerin imhası

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

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Şanlıurfa'da bıçak ve tüfekli kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan, bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Müslüm Akkuş (25), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçak ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla vurulan Müslüm Akkuş yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akkuş'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Acil servis önünde önlem alan polis ekipleri

Morg önünde bekleyen kalabalık

Cenaze aracının gelişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

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Batı Nil Virüsü'nden ölen kadını incirdeki sivrisinek sokmuş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Yüksel Sezgin'i (57), ağaçtan topladığı incirde bulunan bir sivrisineğin soktuğu ortaya çıktı. Yüksel Sezgin'in ağabeyi Recai Sezgin, "Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda olmadı, eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'Yürü' dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan Yüksel Sezgin'i, 2 ay önce sinek ısırdı. Kısa süre sonra fenalaşan Sezgin, yüksek ateş, bilinç kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Kliniği'nde yoğun bakıma alınan Sezgin, 2 ay süren yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti. Sezgin, ilçenin Muzuruklu Mahallesi'nde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor Mustafa Doğan, tedavisini üstlendiği Sezgin'in Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Yüksel Sezgin'in ağabeyi Recai Sezgin, kardeşini ağaçtan kopardığı incirde bulunan bir sivrisineğin ısırdığını söyledi. Sezgin, "Kardeşim kendisini arı soktuğunu sanıyor. Çünkü, sinek büyük sinek, arı gibi böyle. Beş altı saat sonra rahatsızlandı. Biz de onu hemen ilçede hastaneye götürdük. İçeride düştü, komaya girdi. Buradan Tekirdağ'a Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gittik. Orada kendisini kaybetmeye başladı. Tabii ilk giriş acil kısmında gayet güzel ilgilendiler. Yukarıya yoğun bakıma aldılar ve kardeşimle bir daha diyalogumuz koptu. 54 gün zaten hep uyudu. Hiç uyandırılmadı. Personel bize detaylı hiçbir bilgi vermedi. Anlattı kendi dilinde bir şeyler, sorarsan cevap verdi. Sorunun neticesinde ise kritik, kritik. Son dediler ki, 'Akciğeri balgam yaptı, onu temizleyeceğiz' boğazını deldiler. Boğazını deldikleri gün bize göstermediler ve yine sorunlar yaşandı" dedi.

ACI HABERİ EVDE ALDI

Sezgin, kendilerini hastaneye çağırıp, kardeşinin öldüğünü bildirdiklerini belirterek, hastane yetkililerinden kardeşinin durumu ile ayrıntılı bilgi verilmediğini söyledi. Kendilerine önce kardeşinde Batı Nil Virüsü bulunduğunu söylediklerini ifade eden Sezgin, "55 gün biz burada hastanede kaldık, o süre içinde zaten kapısını kapattılar. Yanına girip de bir şey yapma imkanımız da olmadı. Camdan bakıyorsun, hoca yanına geliyor senin, sen bir şeyler sorarsan. Zaten benim aklımda soracak birçok şeyim var. Oraya gittiğin zaman içeriye girememenin üzüntüsü var, moralin bozukluğundan bir şey soramıyorsun. Onlar da detaylı hiçbir şekilde bir şey vermediler. Sade konuştukları kritik. İnsan derki şu tedavi uyguluyoruz, şunu yapıyoruz. Hiç bir bilgi vermediler" dedi.

'YÜRÜYEMEDİ'

Kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali bulunduğunu öne süren Recai Sezgin, "Normalde bir insanı arı soksa eli şişer. Bunda olmadı, eli çürüdü. Zaten hemen fark ederek hastaneye getirdim. 'Yürü' dedim yürüyemedi. Odasına gidemedi, emekleyemedi. İşimiz bitsin bakacağız. Avukatlar ile görüşeceğiz, gereken neyse yapacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen Sezgin'in evinden detaylar

-Sezgin'in incir topladığı ağaç

-Ağaç ve evden detaylar

-Mehmet Yirun anons

-Recasi Sezgin ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),

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Alanya Kalesi'nde yıkıma neden olmakla suçlanan Avusturyalı ifade verdi

Alanya Kalesi'nde tarihi M.Ö.1'inci yüzyıla dayanan surların üzerinde izinsiz yapılar yaptırıp yıkıma neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Avusturyalı Walter Godina, Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Godina, tüm onarım çalışmalarının yasal izne tabi olduğunu ve aynı suçlamalarla 26 yıl önce yargılanıp aklandığını, surun yıkılmasının zamanın getirdiği, mimariyle ilgili bir sorun olduğunu savundu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar ise Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasıyla ilgili işlemlerin başladığını söyledi.

Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve yılda 2 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesinde Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik surların yaklaşık 6 metrelik bölümü yıkıldı. Tarihi surların yıkılmasının ardından yapılan inceleme, bir skandalı da ortaya çıkardı. Godina'nın, Alanya Kalesi'ndeki evinin duvarlarıyla bitişik 2 bin 100 yıllık surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, surların üzerine beton korkuluk yerleştirdiği, bununla da yetinmeyip evindeki su giderini surun altından delerek dışarı çıkardığı tespit edildi.

RESTORE EDİLECEK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Alanya Müze Müdürlüğü, geçen ay konuyla ilgili ev sahibi Walter Godina hakkında suç duyurusunda bulunarak, Godina'nın yaptığı müdahalelerin kaldırılması ve kazı başkanlığınca devrilen taşların toplanıp surların restorasyonunun yapılmasına karar verdi.

KAMULAŞTIRMA KARARI

Diğer yandan Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasına da karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Kıymet Takdir Komisyonu'nca oluşturulan teknik ekip, Kamulaştırma Kanunu kapsamında değer tespit çalışması başlattı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Başkanlığı (YİKOB) kaynaklarıyla da kamulaştırmanın yapılması planlanıyor.

'TEBLİGAT ALMADIM'

Avusturyalı Walter Godina, Türkiye'ye döner dönmez eşi Brigitte Godina ile birlikte hakkındaki suçlamalarla ilgili Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İfade sonrası açıklama yapan Walter Godina, Alanya Kalesi'nin Ehmedek diye adlandırılan bölgesindeki surların yanında bulunan evlerine yaptırdığı tüm onarım çalışmalarının yasal izne tabi olduğunu ve aynı suçlamalarla 26 yıl önce yargılanıp aklandığını savundu. Evin kamulaştırılacağı bilgisinin de doğru olmadığını vurgulayan Godina, kendisine yasal bir tebligatın da ulaşmadığını aktardı.

'YARGILANDIM VE AKLANDIM'

Kale surlarındaki evi 1985 yılında satın alarak yerleştiğini söyleyen Walter Godina, evdeki tadilat çalışmalarına 1989'da başlandığını belirtti. 1991'de evde yasadışı tadilat yapıldığına ve arsada ekstra çıkmalar olduğuna ilişkin suçlamalar nedeniyle yargılandığını belirten Godina, "1991'de başlayan yargılama ve Yargıtay aşaması 1993'te sona erdi. Ankara'dan bilirkişi olarak 10 kişilik bir ekip geldi. Arkeologdan müze ve bakanlık yetkililerine her görevden uzmanlar bölgede tespit yaptı. O dönemde ağır ceza mahkemesinde yargılanıp aklandım" diye konuştu.

'9 AY ÖNCE MÜZEYİ BİLGİLENDİRDİM'

Tarihi surlarda yaşanan tahribatı ilgili birimlere kendisinin bildirdiğini vurgulayan Godina, şöyle dedi: "Duvar yıkıldıktan sonra restorasyon için bilirkişi heyeti eve girmek istedi. Biz de kabul ettik. Alanya Müze Müdürlüğü, kazı ekibi, belediye yetkilileri tespit ve ecrimisil belirlemek için eve girdi. 9 ay önce müzeyi de, belediyeyi de konuyla ilgili bilgilendirdim. Ama kimse onarım yapmadı. Surun yıkılması zamanın getirdiği, mimariyle ilgili bir sorundu. Hala başlamış bir restorasyon çalışması yok."

'İLGİLİ YERLERE BİLDİRDİK'

Walter Godina'nın avukatı Mehmet Bekar, müvekkilinin haksız suçlandığını savundu. Müze yetkililerinin duvarı tamir etmek yerine Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Bekar, "Tarihi surlarda yaşanan tahribatı, 9 ay önce Alanya Belediyesi, Müze Müdürlüğü, Antalya Valiliği'ne bilgi verdik. Geçen yağıştan dolayı yıkılmışlardı. Tamir etmeleri için yazı yazdık. Ama kimse onarım yapmadı. Müze yetkilileri duvarı tamir etmek yerine Walter Godina hakkında Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu mülk sahibi cinayet mi işledi, organize suç çetesinin lideri mi de KOM'da ifade veriyor? Kale surlarının olduğu bölgede 50-60 civarında ev var" diye konuştu. Walter Godina hakkında 1991 yılında dava açıldığını, 1993 yılında sonuçlandığını ve müvekkilinin aklandığını kaydeden Bekar, "Dolayısıyla ortada bir suç yok. Tadilattan dolayı aklandı. Ancak duvarın yıkılmasından dolayı bir soruşturma devam ediyor. Bu yıkımın sorumlusu müvekkilim değil. Yağmurdan dolayı yıkıldı ve biz de ilgili yerlere bildirdik" dedi.

'KAMULAŞTIRMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Alanya Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Walter Godina'nın evinin kamulaştırılmasıyla ilgili işlemlerin başladığını ve sürecin devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Eravşar, "Benim korkum, havaların yağışlı olması nedeniyle hem binanın hem de surların geri kalan kısmının da yıkılması. Tabi kamulaştırma yapılmadan müdahalede bulunulamıyor. Surların restorasyonuna ilişkin proje de hazırlandı. Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü'nde proje. Surlar yıkılmadan önceki halinin hem fotoğrafları hem çizimleri elimizde olduğu için hangi taşın nereye ve nasıl konulacağını da biliyoruz. Restorasyon projesinin uygulanmasıyla ilgili süreci de Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü yetkisinde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kaleden detay

Evden detay

Yıkılan surlar

-Arşiv görüntüler

HABER: Yılmaz KILIÇKAYA- Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

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Van'da deprem şehidi öğretmenlerden geriye kalan mektup ağlattı

Van'ın Erciş ilçesinde bugün yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasında, 2011'de meydana gelen depremlerde şehit olan bir grup öğretmenin katıldıkları seminerde birlikte kaleme aldığı mektubun okunması sırasında duygulu anlar yaşandı.

Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü gecikmeli kutlandı. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve öğretmenler katıldı. Programda, ilçede 2011 yılında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 76 öğretmen de unutulmadı. Deprem şehidi bir grup öğretmenden geriye kalan, deprem öncesi seminerde birlikte kaleme aldıkları mektup okununca, salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Erciş depreminde hayatlarını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Program, spor dallarında başarılı olan öğretmenlere plaketlerin verilmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılan davetliler

-Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun konuşması

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in konuşması

-Mektubun okunması sırasında gözyaşı döken davetliler

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van)-