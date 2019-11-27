DHA YURT BÜLTENİ-18

Tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp, elindeki parayı alıp kaçtı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir kişi tokalaşma bahanesi ile yaklaştığı Hamza Canbekler'in (68) elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı.

Olay, öğleden sonra Hayriye Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde bankadan çektiği parayı sayarken, yanına bir kişi yaklaştı. Bu kişi, tokalaşma bahanesiyle elini uzattığı Canbekler'in elindeki yaklaşık bin lirayı alıp, kaçtı. Bir süre olayın şokunu yaşayan Canbekler, daha sonra kapkaççının peşine düştü. Şüpheli ise kısa sürede izini kaybettirdi. Kapkaç anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Para sayan yaşlı adam

Yaklaşan genç

Tokalaşmak için el uzatması

Parayı alıp kaçması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB

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Markette silahlı soygun kamerada

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir market zincirinin şubesine giren silahlı soyguncu, paraları alıp kaçtı. Soygun anı, güvenlik kemarasına yansıdı.

Olay, İstiklal Mahallesi Müçteba Şallı Sokak'ta meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren silahlı kişi, kasiyeri tehdit etti. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, daha sonra kaçtı.

Market çalışanları durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.A. (23) olduğunu belirleyerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, reyonlar arasından kasaya doğru gelen soyguncunun silahı kasiyere doğrulatarak tehdit ettiği, ardından da paraları aldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale),

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Enez'in tarihi mirasını yansıtan objeler, Saros Körfezi'ne batırılıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde, Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Enez ilçesinin tarihi kültürel mirasını yansıtan objeler, Enez Kalesi'nin surlarının kopyaları, Saros Körfezi'ne batırılıyor. Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, amatör dalgıç olduğunu belirterek, dalış yaptı.

Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez kalesi surlarının kopyaları yapılarak oluşturulan olan yapay resif, Enez ilçesinin 5 mil açığında batırılmaya başlandı. Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı da dalış yaptı. Amatör dalgıç olduğunu ve bugüne kadar 100 dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Kaymakcı, batırılan objelerin turizme katkı sağlayacağını belirterek, "Denizin altında o güzellikleri göreceğim" dedi.

Heykelleri batırma işlemleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botların katılımıyla sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Saros Körfezi'nden detaylar

-Heykellerin batırılma işlemleri

-Denizden detaylar

-Bakan Yardımcısının açıklaması

-Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın açıklaması

-Kaymakcı'nın suya dalması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Serdar ALTINTEPE-Murat YAYIN/ENEZ (Edirne),

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Van'da 3 ailesi arasındaki husumet barışla sonuçlandı

VAN'ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde, 4 ay önce Emre Yücebaş'ın(22) hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayın, kan davasına dönüşmemesi için 3 aile, aşiret liderleri ve kanaat önderlerinin aracı olmasıyla barıştı.

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde 4 ay önce yaşanan olayda, Tura, Yücebaş ve Keremoğlu aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Emre Yücebaş vurularak, yaşamını yitirdi. 3 aileden de 10 kişi yaralandı.

Vanlı olan Yücebaş ve Tura ile Yüksekovalı olan Keremoğlu aileleri arasında, kan davasının yaşanmaması ve barışın sağlanması için Küressünni Aşireti ileri geleni, eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz ile Başkale ilçesindeki Şerefan Aşireti'nin Lideri İskender Ertuş devreye girdi. Ailelerin olumlu yaklaşması üzerine bugün Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Mollakasım Mahallesi'ndeki taziye evinde barış töreni düzenlendi.

Törene, Hakkari'deki Pinyanişi Aşireti'nin kanaat önderi olan iş adamı Teoman Zeydan, Yüksekova Büşükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Rüştü Zeydan, Doski Aşireti'nin ileri geleni eski Hakkari Milletvekili Esat Canan, Diri Aşireti'nin ileri geleni İdris Öner, Oremar Aşireti'nden İsmet Buldan ve her 2 aşirete mensup yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

KONVOY EŞLİĞİNDE MAHALLEYE GİTTİLER

Hakkari'nin Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesinden gelen aşiret ileri gelenleri ile beraberindekiler, kent merkezinde bir araya gelip, konvoyla bir kişinin hayatını kaybettiği Yücebaş Ailesi'nin yaşadığı Mollakasım Mahallesi'ne gitti. Barış töreninde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Kan davalı Yücebaş, Tura ve Keremoğlu aileleri, birbirleriyle tokalaşarak barıştı.

ZEYDAN: İNŞALLAH BU TÜR TALİHSİZ OLAYLAR BİR DAHA YAŞANMAZ

Hakkari'deki Pinyanişi Aşireti'nin kanaat önderi Teoman Zeydan, 4 ay önce üç aile arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Yaşanan bu olayda yaralılar da vardı. Bölgemizde böyle talihsiz bir şeyin yaşanması hepimizi çok üzmüş. Yücebaş ailesi kadar hepimiz üzüldük. Her iki aile de bizim için aynı yakınlıkta. Biz de onları barıştırmak için buradayız. Aileler arasındaki bu husumetin son bulmasında emeği geçen herkese Allah razı olsun.Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın"dedi.

Küresünni Aşireti'nin ileri geleni eski Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz da, komşular arasında ufak bir tartışma sonucunda konunun büyüdüğünü ifade ederek, "Bu olayda 22 yaşında bir gencimiz hayatını kaybetti. Tabii ki kalkıp buna karşı mukaveme etmek, karşılıklı bu işi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur. Dinimizde de caiz değildir. Bizler bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek için burada toplandık. Bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak, kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük ve bu işlemin sonucunu kardeşliğe dönüştürmek için buradayız. Dinimizin gereği de budur. Yücebaş ve Tura ile Kerem ailelerini barıştırdık. Bu konuda emeği geçen değerli İskender Ertuş'a ve katılan herkese teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Şerefan Aşireti'nin Lideri İskender Ertuş ise barışın sağlanmasında emeğe geçen herkese teşekkür ederek, "Bizleri kırmayıp bir araya gelen aşiretlerin ileri gelenleri ve ailelerden Allah razı olsun. İnşallah bir daha böyle tatsız bir olay yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Barışın ardından kabalalık Van'da bir lokantada verilen barış yemeğine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yüksekova ve Başkale'den gelen aşiret üyelerin kent merkezindeki bir cafede toplanmaları

-Hakkari'deki Pinyanişi Aşiretinin Kanaat Önderi İş Adamı Teoman Zeydan gelen davetlileri karşılarken

-Aşiretin önde gelenleri mahalleye gitmek için çıkarken

-Araç konvoyu

-Mollakasım Mahallesi'nde karşılanan aşiret üyleri

-Birbirleriyle tokalaşmaları

-Barış töreninr okunan Kuran-ı Kerim

-Barış töreninde konuşan Küressünni Aşiretinin ileri geleni Mustafa Kaçmaz'ın konuşması

-Şerefan Aşiretinin Lideri İskender Ertuş'un konuşması

-Aşiretin önde gelenleri ve kan davalı ailelerin birbirleriyle tokalanmaları

-Pinyanişi Aşiretinin Kanaat Önderi Teoman Zeydan ile röportaj

-detaylar

-Yemekte çıkan aşiret üyeleri

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN

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Drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne 4 bin 189 ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polisin katılımıyla Yıldızkent Kavşağı'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Ekipler, drone ile yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 13 araç sürücüsüne, ilgili maddelerden 4 bin 189 lira idari para cezası kesti.

Görüntü Dökümü

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-Polisin drone ile uygulama yapması

-Trafik ihlali yapan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), -

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Gaziantep'te baklavacılar denetlendi

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından unlu mamullere yönelik gıda kontrolleri kapsamında baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde uygunsuz iş yerlerine ceza işlemi uygulandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'ürün bazlı' gıda kontrolleri kapsamında, 80 personel ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'ın katılımı ile kent merkezindeki baklavacılara denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ve baklava kutularının gramajı, şeker ve yağ kullanımının ölçümünün yapılması için numune alındı.

Gaziantep'in baklavalardan numuneler alarak iş yerlerine geri dönüş yapılcağını ifade eden, Mehmet Karayılan, "Özellikle Türkiye'de ilk defa coğrafi işaret alan baklavaya yönelik denetim gerçekleştiriyoruz. Baklavada olmazsa olmazımız şeker ve sade yağ. Ürünlerde gerçekten şeker mi kullanıldı yoksa glikoz mu kullanıldı aldığımız numunelerde araştırıyoruz. Yine baklavada olmazsa olmazımız Antep fıstığı. Bu konuda da numune alarak, Antep fıstığında özellikle kanserojen maddesi içeren bir maddenin olup olmadığına ilişkin analiz yapacağız. ve iş yerledi bunlara uymuyorsa ceza uygulayacağız. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli beyin liderliğinde bütün işyerlerinde denetimlerimizi yapıyoruz. Gıda denetimleri bizim için olmazsa olmazımız. Tüketicilerimiz yedikleri ürünleri çok iyi bilmeliler. Bizim de arzumuz, isteğimiz bu. Biz kendilerine kaliteli baklava sunmak zorundayız. Bunda iddialıyız, gastronomi şehriyiz, bu iddiamızı da bu denetimlerde tescillemiş olduk. Gaziantep'te baklava sektöründe 110'a yakın baklavacıyı denetleyeceğiz. İşletmelerden tekniğine uygun şekilde numuneler alınarak, laboratuar tahlil sonuçlarına göre gereğinin yapılacak" dedi.

Karayılan, vatandaşlara olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denetim yapılan iş yerleri

Baklavacılar

Kontrollerin yapılması

Mehmet Karayılan ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 592 MB