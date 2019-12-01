DHA YURT BÜLTENİ - 18

Erciyes'teki tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

KAYSERİ'de gün boyu yağmur etkili olurken, Erciyes ve şehrin diğer yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezine çıkmak isteyen 6 kişi tipi nedeniyle otomobillerinde mahsur kaldı. Vatandaşları polis ve karayolları ekipleri kurtardı.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Kayseri'de de kendini hissettirdi. Kent merkezinde sabahtan itibaren sağanak yağmur etkili olurken Erciyes ve şehrin yüksek kesimlerinde yağan yağmur kar yağışına dönüştü. Erciyes'te tipi hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Erciyes Kayak Merkezine ve Develi ilçesine gitmek isteyen 6 kişi tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Polis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşların yardımına polis ve karayolları ekipleri yetişti. Ekiplerin müdahalesiyle 6 kişi kurtarıldı.

Polis görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğü Erciyes'te sürücüleri uyardı. Kayak merkezi yolundan çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Hava sıcaklığı kent merkezinde 4 derece ölçülürken, Erciyes kayak merkezinde ise hava sıcaklığı eski 2 derece ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

Erciyes Kayak Merkezi tipi görüntüsü

(AKTÜEL)

Kar yağışı görüntüsü

Otomobillerin kontrollü ile dağ yolundan inmesi

Karayolları ekiplerinin çalışması

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

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Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, Emre Tunç (35) ve eşi Kevser Tunç (28) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Emre Tunç yönetimindeki 45 NF 033 plakalı otomobil, yoldan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Çiğdem Sezer(35) idaresindeki 61 EZ 901 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta hurdaya döndü. Çiğdem Sezer'in kullandığı otomobil, takla atarak yaklaşık 50 metre sonra yan durdu. Kazada Emre Tunç olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan eşi Kevser Tunç ve diğer araç sürücüsü Çiğdem Sezer, Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kevser Tunç da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çiğdem Sezer'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karı kocanın öldüğü otmobil

-İtfaiyeden görüntü

-Ekiplerin inceleme yapması

-Diğer araçdan detay

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

MALATYA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup sokakta karşılaştı. Gruptakiler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada karşılıklı ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği A.O. ile E.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Polis ekipleri

Yaralıdan görüntü

Sağlık ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

SİVAS'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyer ve trafik yön levhasına çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Erzincan çevre yolu üzerinde, polis lojmanları yakınında meydana geldi. Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ve trafik yön levhasına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü Şükrü Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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