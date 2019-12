DHA YURT BÜLTENİ-18

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada

ORDU'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un (35), cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için Ordu'da girdiği bir av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, işletme sahibinden fiyatlar hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp zıpkını çalamaması üzerine de av bayiinden çıktığı görülüyor.

İFADESİNDE SÖYLEMİŞTİ

Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı, sorgusunda av bayiinde girip zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyerek, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı koparıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

'İÇERİ RAHAT TAVIRLARLA GİRDİ'

Katil zanlısının geldiği av bayii sahibi Rafet Yeşilyurt, "İçeri rahat bir tavırla girdi. Ürünlere baktı, zıpkının fiyatını sorup 'şimdi almayacağım' dedi. Ben de 'madem almayacaksın neden fiyatını soruyorsun' dedim. 'Dönüşte sonra alırım' dedi, bir süre bakınıp, çıktı gitti. Olayı televizyondan duyduk. Katilin buraya gelen o adam olduğunu anladım" diye konuştu.

Hayvanseverin protesto ettiği müdür görevden alındı

ANTALYA'da, hayvanlara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla dün bir grup hayvansever tarafından protesto edilen Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, hayvan barınağındaki yavru köpeklerden birkaçının öldüğünün ortaya çıkmasıyla görevden alındı.

Konyaaltı Belediyesi'nde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını iddia eden hayvanseverler, dün belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları gönüllüsü olduğunu öne süren yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde belediyenin başkanlık girişinde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya geldi. Yanlarında köpeklerini de getirdiği görülen hayvanseverler "Mutlu'yu istemiyoruz" sloganı attı.

Grup adına konuşan Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018 yılında bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Mutlu Karacaoğlu'nun görevden alındığını hatırlattı. Karacaoğlu'nun mahkeme kararıyla görevine döndüğünü aktaran Ebinc, "Göreve gelir gelmez yine hayvanların başına felaketler gelmeye başladı. Kısırlaştırılması ya da tedavi için gönüllülerin gönderdiği hayvanların akıbeti bilinmiyor. Her defasında 'Burası benim babamın çiftliği' diyerek istediği gibi at koşturuyor. Karacaoğlu'nun acil olarak görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmazsa her 2 ayda bir burada toplanacağız" dedi.

BARINAKTA ÖLÜ YAVRU KÖPEKLER

Kalabalık, açıklamanın ardından belediyeye bağlı barınağa giderek, hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvanseverler, kafeslerden birkaçında ölü yavru köpeklerle karşılaştı. Cep telefonuyla ölü köpekleri görüntüleyen Şebnem Ebinc, köpekleri toplayan görevliye "Nereye götürüyorsun köpekleri? Bunlara otopsi yapılacak bir yere götürme" diyerek tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan bir görevli de "Bunları morga koyacağız" ifadesini kullandı.

BELEDİYEDEN 'SABOTAJ' AÇIKLAMASI

Bu gelişme üzerine dün gece Konyaaltı Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen hayvan ölümlerinin, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden yaraladığı belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz" denildi.

MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Dün yaşanan bu gelişmeler sonrasında Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, görevden alındı. Karacaoğlu'nun yerine Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr. Filiz Dilekçi vekaleten getirildi.

HAYKONFED İl Temsilcisi Şebnem Ebinc ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edeceklerini söyledi. Bakımevinde bazı eksikler bulunduğunu belirten Ebinc, "Burada kanatlı hayvanların bulunmaması gerekiyor. 20'ye yakın hindi var. Kedi ve köpeklere virüs bulaşabilir. Bu nedenle hindilerin alandan çıkarılmasını istiyoruz. Yine yeni yapılan kedi bölümünde ısıtma sistemi yeterli değil. Bu eksiğin de giderilmesini talep ediyoruz. İlçe belediyelerinin yıllık 3 bin 600 kısırlaştırma yapması gerekiyor. Bunun altına inilmemesini istiyoruz" dedi.

Çorum'da 3 camiden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çorum'da bulunan 3 camiye girip din görevlilerine ait odadan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli İbrahim K., polis ekiplerince yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Camiye girip hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Kent merkezinde farklı adreslerde yer alan Alaattin, Beytepe ve İneytullah camilerindeki din görevlilerine ait odalardan, bilgisayar ve yardım paralarının kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatıp, camilerdeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin İbrahim K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste ele geçirilen bilgisayarlar da, din görevlilerine teslim edildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Hayır paralarını kendi ihtiyaçlarım için harcadım. Keşke camilere girip hırsızlık yapmasaydım çok pişmanım" dedi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bitlis'in bastonları, Almanya ve Hollanda'daki fuarda tanıtılacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un (50), ceviz ağacından yaptığı bastonları tanıtmak için Almanya'nın Düsseldorf ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde düzenlenecek fuara katılacak.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un Payitaht Abdulhamid dizisi için ceviz ağacından yaptığı zümrüt ve yakut taşlarıyla süslenmiş gümüş işlemeli bastonlara Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra, Avrupa ülkelerine de tanıtılacak. Baston ustası Birol, Almanya'nın Düsseldorf ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde 20-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Kazel Expo Fuarı'na davet edildiğini söyledi.

Birol, gümüş süslemeli bu bastonların ceviz ağacından üretildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Adilcevaz ilçesinde 3'üncü kuşak baston imalatçısıyım. Geçtiğimiz ay bir firmadan fuar için davet aldık. Türkiye'den 8 sanatkar davet edildi. Bunlardan biri de benim. Ustalar arasında filografi, bakır, baston, koza sanatı ve kemençe yapımına kadar 8 farklı kategoride ustalar davet edildi. Almanya ve Hollanda'da yapılacak olan fuara katılacağız. Kısmetse İlimizi ve ilçemizi orada tanıtma fırsatı yakalayacağız. Burada yaptığımız minyatür bastonlar olmak üzere, yaptığımız bastonları orada tanıtacağız. Bunlar arasında çok özel olan ve Payitaht Abdulhamit dizisindeki bastonumuza çok ilgi var. Onu da birlikte götürerek, orada sergileyeceğiz. Ham minyatür bastonlarımızı hazırladık. Ebruli bastonlarımız orada halkın nezdinde uygulamalı olarak yapacağız. Daha sonra aynı firma yaklaşık 10 farklı ülkede fuarlar açacak. Ceviz ağacı, manda, sığır ve koçboynuzları kullanılarak yapılıyor. Biz mesleğimizi severek yapıyoruz. Aslında işin asıl boyutu burada. Severek yapılan her iş başarıya ulaşır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birçok ülkeye gönderildik. Ancak ilk defa Avrupa ülkesine gidiyoruz. Yaptığımız sanatın bir karşılığı olan fuar ve festivallerde sergileyeceğiz diye düşünüyorum."

