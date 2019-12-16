DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti

Adana 'nın Yüreğir Devlet Hastanesi 'ndeki psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur, uyum bozukluğu nedeniyle çalıştığı hastaneye sevk edilen asker K.G.'nin (22) çürük raporu vermediği için bıçak çekip, kendisini darbettiğini iddia etti. Güven hakkında suç duyurusunda bulunan Çopur, hastanelere kesici, delici cisim sokulmaması için X- Ray cihazı konulması gerektiğini söyledi.

Olay, 9 Aralık'ta Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne'nin Keşan ilçesindeki 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli er K.G., uyum bozukluğu nedeniyle askerliğe elverişli olup olmadığına ilişkin rapor almak için hastaneye sevk edildi. Psikiyatri servisinde görevli Dr. Mehmet Çopur'dan çürük raporu almak isteyen K.G., olumsuz yanıt alınca yanındaki 18 yaşından küçük arkadaşı M.Ö. ile birlikte bıçak çektiği Çopur'u darbetti. Hasta yakınları ve hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga yatıştırılırken K.G. ile M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. M.Ö. ve arkadaşı, sevk edildikleri adliyede, uzaklaştırma kararı alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HEKİMLERİN PRESTİJİ AYAKLAR ALTINDA

Darp raporu alıp K.G. hakkında suç duyurusunda bulunan Dr. Mehmet Çopur, sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması için hastane girişlerine X- Ray cihazı konulması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi: " Türkiye 'de caydırıcı yasalar var ancak uygulanmaması nedeniyle bu şahıslar cesaretlendiriliyor. Halkın gözünde ne yazık ki hekimlerin prestiji ayaklar altına alındı. Sağlık çalışanlarının artık kıymeti kalmadı. Bu tip eylemleri gerçekleştirenler tutuklanmıyor ya da bir süre sonra adli kontrolle serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bir sonraki olaylarda 'nasıl olsa bir şey olmuyor' diye darp devam ediyor, ölüme varan olaylar yaşanıyor. Psikiyatri servisleri, sıkıntılı hastalar geldiği için riskli yerlerdir. Avrupa ülkelerinde psikiyatrist odasında tehdit durumunda hekimin kaçabileceği kapıların olduğu yapılar var. Türkiye'de de bu uygulanabilir."

Görüntü Dökümü

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-Dr. Mehmet Çopur ile röportaj

-Dr. Çopur'un çalışmasından detaylar

-Zanlı K.G.'nin kimlik görüntüsü

Haber: Nuri PİR-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

ISPARTA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların büyük çapta hasar gördüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza anı ise güvenlik kemeralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis

İZMİT'te, kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Muhammed Enes Malgir (20), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit Körfez Mahallesi'nde 8 Haziran akşamı meydana gelen kazada, Muhammed Enes Malgir yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından da Milli İrade Meydanı'ndaki trafik ışığında durdu. Bu sırada diğer otomobilden inen 3 kişi, Malgir'in otomobiline doğru yürümeye başladı. Korkuya kapılan Malgir, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen otomobilini hareket ettirdi. Kırmızı ışıkta geçen Malgir, Kadir Kaçar'ın(22) motosikletine çarptı. Ağır yaralanan Kaçar, tedaviye alındığı hastanede, kazadan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Muhammed Enes Malgir, sevk edildiği adliyede, Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'suç vasfı ve delil durumunun şüphelinin lehine değişebileceği, beklenen ceza ile tutuklanmanın ölçülü olmayabileceği' adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Malgir, 10 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malgir hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Muhammed Enes Malgir, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ölen Kadir Kaçar'ın babası Rahim Kaçar ve annesi Sevim Kaçar ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Muhammed Enes Malgir, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, keşke böyle bir sonuç gerçekleşmeseydi. Ben de çok üzgünüm" diyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Kadir Kaçar'ın annesi Sevim Kaçar ise "Karşı tarafın iyi niyetli olduğuna inanmıyorum ve pişmanlığını samimi bulmuyorum, benim kaybım büyük. Ben sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Baba Rahim Kaçar da, "Benim kaybım büyük, ben Türk adaletine güveniyorum, dosyadan emsal bir karar çıkmasını ümit ediyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Muhammed Enes Malgir, son sözünün sorulması üzerine ise, "Suçsuz olduğuma inanıyorum. Ancak üzüntüm büyüktür. Bunun sebebi ceza alma ihtimalim ya da tazminatlar değildir. Gerçekleşen netice nedeniyle üzgünüm" ifadelerini kullandı.

5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Muhammed Enes Malgir'i, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından da eylemin 'bilinçli taksir' ile gerçekleştiğini bildirerek, cezayı 6 yıla çıkarttı. Mahkeme, hafifletici nedenlerle cezayı 5 yıla düşürdü.

Baba Rahim Kaçar, Malgir'e verilen cezayı yeterli bulmadıklarını ve karara itiraz edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki bakkallarda, son günlerde ülke gündeminde sıkça yer alan 'şırıngalı çikolata' ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Ankara'da ve Diyarbakır'da 2 çocuğun ölümüne sebebiyet veren çikolata üzerinde tehlikeli olması nedeniyle Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Küçük yaşlardaki çocukların şırıngalı çikolatanın ambalajını açmakta zorlandıkları için ağızlarıyla açmaya çalışmaları sonucu kapağının boğazlarına kaçması ölümlere neden olduğu bildirildi.

Bu kapsamda denetimler yapan ekipler, öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak şırıngalı çikolata ve benzeri ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığını inceleyerek uyarılarda bulundu. Aynı zamanda denetimler sırasına iş yeri açma, çalıştırma, hijyen, gıda maddelerini saklama koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi.

DENETİMLERİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRECEĞİZ

Halkın, çocukların sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin satışını engellemek istiyoruz. Öğrencilerimizin okullarında hijyenik koşullarda ve sağlıklı ürünler tüketmeleri amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Eğitim kurumlarındaki kantinlerden ve bakkallardan da bu konuda duyarlılık bekliyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıta ekipleri denetim yaparken

Haber-Kamera: MERSİN,

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