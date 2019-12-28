DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği aktarıldı. Bu kapsamda bugün, 2 yabancı teröristin ülkeleri Hollanda'ya sınır dışı edildiği açıklandı.

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KAHRAMANMARAŞ'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K, yönetimindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö.'nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı TIR'a sol arka tarafından hızla çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Serkan K., Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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