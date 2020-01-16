DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Şehit Sinan Bilir'in acı haberi Tokat'taki ailesine ulaştı

SURİYE'nin Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Teğmen Sinan Bilir'in (29) acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Saluk Atik köyünde meydana gelen patlamada Piyade Teğmen Sinan Bilir şehit oldu. Şehidin acı haberi Tokat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Teğmen Sinan Bilir'in ailesine acı haberi askeri yetkililer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin eşi Sibel Bilir (25), annesi Nevriye Bilir (55) ve kardeşleri Aşkın (12) ve Ahmet Bilir (30) büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen Sinan Bilir'in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat'a geldiği öğrenildi. Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi yarın kent meydanında düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin evinin önünden görüntüler

-Taziye için gelenler

-Eve asılan bayrak

-Şehidin fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı

İZMİT'te, bir çiftlikte kopan elektrik kablosu çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Akpınar Mahallesi'ndeki Murat Öter'e ait çiftlikte meydana geldi. Kopan elektrik kablosu, sarkarak çiftlikteki saman yığınını tutuşturdu. Tonlarca samanın alev alev yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, acil sağlık ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, içten içe yanan samanları söndürebilmek için çiftliğe iş makinesi çağırdı. Yangın iş makinesinin ve itfaiye ekiplerinin ortak müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Alevler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çiftliğin hayvanların tutulduğu bölümüne sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen çiftlik sahibinin yakınları fenalık geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntüler

İtfaiyenin çalışmaları

Kopan elektrik kablosunun görüntüsü

Çiftlik sahibinin telaşlı yakınları

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü

MARDİN'de evinde darbedilmiş olarak ağır yaralı halde bulunan Şehriban Çatı (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mersinli olduğu öğrenilen ve bir süredir Mardin'de yaşayan Şehriban Çatı'nın evinden sesleri duyan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Çatı'nın yaşadığı evin kapısını açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık görevlileri, Çatı'yı kanepede hareketsiz halde buldu. Vücudunun birçok yerinde darp izi olan Çatı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çatı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili M.K.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Morgdan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Kargo aracında tabanca parçaları ve tüfek ele geçirildi (2)

3'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST

Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan kargo şirketine ait araçta 4 kişiye ait olduğu belirtilen 500 tabanca namlusu, 500 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 pompalı tüfek ele geçirildi. Malzemelerin sahibi olduğu tespit edilen M.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.G., M.G. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: KONYA

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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda K.T. ve F.Y'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine şüphelilerin işyerine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada, henüz hangi dönemlere ait olduğu bilinmeyen 2 adet kartal figürlü kupa, 1 adet aslan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü vazo, 1 adet mavi matara, 4 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 95 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet kehribar obje, 3 adet tespih ucu, 1 adet cam şişe, 1 adet süs taşı, 5 adet zincir, 1 adet bileklik, 1 adet gramofon iğnesi, 10 adet kitap, 6 adet küp ve 1 adet el yazması kitap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.T. ve F.Y. İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tarihi eserlerden görüntü

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

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Şırnak'ta kayıp Süryani çiftten hala iz yok (2)

VALİLİK: ÖZEL HAREKAT TİMLERİNİN KATILIMIYLA ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in 6 gün önce Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan annesi Hürmüz ile babası Şimunu Diril'in arama çalışmalarıyla ilgili Şırnak Valiliği 'nden açıklama yapıldı. Arama çalışmalarının Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla devam ettiğini belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beytüşşebap ilçesi, Kovankaya köyünde ikamet eden Hurmüz Diril ve Şimuni Diril çiftinin, köylerindeki evlerinden 11 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri haberinin alınması üzerine, havadan başlatılan arama faaliyetlerine ilave olarak bölgedeki hava şartlarının kısmen uygun hale gelmesiyle birlikte 16 Ocak 2020 tarihinden itibaren bölgeye helikopterle sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri ile birlikte olay yeri inceleme, iz takip köpek timleri ve sivil vatandaşlarımızın da katılımıyla karadan da arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunun 16 Ocak 2020 günü açılması çalışmalarına tekrar başlanmış olup çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları yavaş ilerlemektedir. Kayıp şahısların bulunması maksadıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam edilmektedir."

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞINRKA

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Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna uçağında yaşamını yitirenler için mum yakıp, yas tuttu.

Alanya'da yaşayan bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında yaşamını yitirenler için çiçek bırakıp, mum yaktı. 100'e yakın İran vatandaşı Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek, kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçekler bıraktı. İranlılar, hayatını kaybedenler için mum yakarak yas tuttu..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Etkinliğe katılanlardan görüntü

Mum yakanlardan detay

Mumlar ve fotoğraflardan detaylar

Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Edirne'de notalar 'Arnavutluk' depremi için yankılandı

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası tarafından, Kasım ayında Arnavutluk'ta meydana gelen 6.3'lük depremden mağdur olanlara yardım amaçlı konser düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyeleri ve öğrencilerle biraraya gelerek, Arnavutluk'ta meydana gelen depremden etkilenenlere yardım amaçlı konser düzenledi. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda 'Arnavutluk İçin El Ele' sloganıyla düzenlenen konserde Balkan Senfoni Orkestrası, Türk ve Batı müziğinden eserler seslendirdi. Biletlerin tamamının satıldığı konsere katılanlar unutulmaz dakikalar yaşadı.

Konser öncesi açıklama yapan TÜ Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, farkındalık oluşturarak Arnavutluk'taki depremzedelere yardım etmek istediklerini belirtti. Tabakoğlu; " Deprem dolayısıyla evleri yıkılan kardeşlerimiz oldu. Havanın soğuk olduğu bugünlerde çadırda kalıyorlar. Onlar üşüyünce biz de üşüyoruz. Onlar üzülünce biz de üzülüyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de destek olmak için çaba sarf ediyoruz. Geçen hafta kermes düzenlemiştik. Bu akşamda konser düzenliyoruz. Hem kermese hem de konsere çok güzel bir ilgi var. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer de anlamlı bir proje için biraraya geldiklerini kaydetti. Zafer; "Böyle bir yardım konserinde sahne almak bizim için büyük bir şeref. Destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konsere, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt , Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan , akademisyen ve sanatseverler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Konser verilen salondan genel görünüm

T.Ü. Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu röp.

Şef Ahmet Hamdi Zafer Röp.

T.Ü. Balkan Senfoni Orkestrası'nın seyirciyi selamlaması

Konserde çalınan parçalardan detaylar

Orkestradan detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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