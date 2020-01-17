DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Konya'ya şehit ateşi düştü (YENİDEN)

IRAK kuzeyi Hakurk 'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın (22) Konya'nın Ilgın ilçesi baba evine ateş düştü.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan, 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Altınayak ve annesi Elif Altınayak'a askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Altınayak'ın, gittiği camiden dönüşte, oğlunun şehit olduğunu öğrendiği belirtildi. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar ve 5 kardeş olan Fevzi Altınayak'ın cenazesinin yarın mahalle mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, -

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Eskişehir'de hamsinin kilosu 5 TL'ye düşünce, balıkçılarda uzun kuyruklar oluştu

KARADENİZ'de son günlerde hamsinin bol çıkması, Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarındaki fiyatlara da yansıdı. Hamsinin kilosu, 20 TL'den 5 TL'ye düşünce saatler içinde tonlarca balık satıldı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balıkçılarında yüzü gülmeye başladı. Hamsinin bolca çıkmasıyla fiyatlarının düşmesi ise halkı sevindirdi. Eskişehir'de kilosu 20 TL'den satılan hamsinin kilosu bugün 5 TL'ye düştü. Bu nedenle balıkçılar tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Arifeye Mahallesi'ndeki balıkçı esnafı Selahattin Arslanbezer, Karadeniz 'de balığın bollaşması üzerine hamsi fiyatlarının da 5 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. Bir günde yaklaşık 30 ton hamsi sattıklarını ifade eden Arslan, "4- 5 gündür denizlerden balık çok çıkıyor. Şimdi biz vatandaşa 5 liraya balık satıyoruz. Daha 3 gün önce 20 liraydı. Balık, denizden fazla çıktığı zaman ucuz, az çıktığı zaman pahalı oluyor. Çinekop şimdi 80 lira oldu. Geçen yol çinekop 10 liraydı. 1 haftadır denizlerde patlama var, Karadeniz balığı çok çıkıyor. Gürcistan diyorlar ama değil. İğneliada'dan çıkıyor. Çok güzel hamsi çıkıyor. Önceden 5 ton tutuyorlardı, şimdi 100 ton tutuyorlar. Şu anda 400 metre kuyruk var. Bugün 30 ton balık sattık" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Balıkçı önündeki kuyruk

-Hamsi alanlar

-Balıkçı Selahattin Arslanbezer ile röp.

-Kuyruktakilerle röp.

-Tezgahtaki balıklar

-Kuyruk ve genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Namaz kıldığı sırada aracını soydular

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, bir aracın camı kırılıp, içerisindeki cep telefonu ve bilgisayar çalındı.

Olay, ilçeye bağlı İshak Çelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bir firmada ilaç mümessili olarak çalışan Ahmet Metin Ekit(38), 34 SJ 2155 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek namaz kılmak üzere bir mescide girdi. Namazı kıldıktan sonra aracının yanına giden Ekit, aracının sağ ön camının kırıldığını ve içerisindeki telefonla tabletinin yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili bölgede araştırma yaptı. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Ekit, aracının içerisindeki telefon ve tabletin toplam değerinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aracın kırılan camından görüntü

-Aracın içerisinden detaylar

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA,

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SMA hastası Mehmet'in karne sevinci

DENİZLİ'de yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki SMA hastası Mehmet Hasan Kayhan, yaşıtları gibi okula gidemese de karne almanın sevincini yaşadı.

Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde yaşayan Gülhan Kayhan, oğlu Mehmet Hasan Kayhan'ın 6 aylıkken hiç hareket etmediğini fark etti. Hastaneye götürülen Mehmet'in yapılan muayenelerinde, 'Spinal Müsküler Atrofi' (SMA) yani kas ve sinir sistemi hastalığı olduğu ortaya çıktı. Demircilik yapan eşi Halil Kayhan'ı 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybeden Gülhan Kayhan, yatağa bağımlı oğlu Mehmet ile tek başına ilgilenmeye başladı.

KARNESİ 'ÇOK İYİ'

SMA hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Mehmet için 2 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Evde Eğitim Projesi kapsamında öğretmen görevlendirildi. Okuma yazmayı öğrenen ve bu yıl 3'üncü sınıfa başlayan Mehmet Hasan Kayhan, haftanın iki günü evlerine gelen sınıf öğretmeni Akın Sevimli ve özel eğitim öğretmeni Ayten Çiftçi'den dersler aldı. Kayhan okula gidemese de bugün karne almanın sevincini yaşadı. Sınıf öğretmeni Sevimli tarafından karnesi evine getirilen Kayhan'ın ders notlarının tamamının 'çok iyi' olması dikkat çekti.

HAYALİ DOKTOR OLMAK

Mehmet Hasan Kayhan, öğretmenleri sayesinde eğitimine devam edebildiğini belirterek, "Karnemi aldığım için çok mutluyum. Okulda öğretilen derslerin aynılarını işledik. Karnem çok iyi geldi. Doktorları çok seviyorum bu yüzden ileride doktor olmak istiyorum. Okuldan uzak kalmamak çok güzelö dedi.

ANNE KAYHAN'IN İLAÇ TALEBİ

Anne Gülhan Kayhan ise, oğlunun başarısından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Oğlumun akranlarıyla koşması ve karne getirmesi beni çok mutlu ederdi. Evde eğitim görmesi de önemli. Karnesi çok iyi geldi. Başarısından dolayı çok mutluyum. Sadece oğlumun iyileşmesini istiyorum. Tedavi için gereken ilacın tutarı 750 bin dolar. Kendi imkanımızla alamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet HASAN Kayhan'dan detaylar

-Anne Gülhan Kayhan'ın oğluyla ilgilenmesi

-Öğretmen Akın Sevimli'nin Mehmet'e karnesini vermesi

-Öğretmen Akın Sevimli'nin konuşması

-Mehmet Hasan Kayhan'ın konuşması

-Anne Gülhan Kayhan'ın konuşması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bakü şehitleri, Diyarbakır'da anıldı

AZERBAYCAN'da, 'Kara Ocak' olarak anılan 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin Bakü'ye girmesi sonucu yaşanan katliamda şehit edilen 137 kişi, 30'uncu yıl dönümünde Diyarbakır'da anıldı.

Dicle Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen 'Ağlayan karanfiller Azerbaycan' konulu anmaya; Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve davetliler katıldı.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, "19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece saat 1'de Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu tarafından bağımsızlık mücadelesi veren sivillere ateş açılmış ve adeta bir katliam yaşanmış. O gece 184 kişi şehit olmuştur. Bunların 137 tanesi sivil olmak üzere 184 şehit verilmiştir" dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise "Size bilgi vermek istiyorum. Neden Kars Başkonsolosluğu Diyarbakır'ımızda? Öyle ki her başkonsolosluğun bir hizmet alanı vardır. Kars Başkonsolosluğu'nun hizmet alanı 17 ilimizi kapsamaktadır. Onlardan biri de bizim çok güzel Diyarbakır'ımızdır. Burada ne kadar güzel bir şehirle, ne kadar güzel insanlarla karşılaşacağımızı ve ne kadar güzel karşılaşacağımızı açıkçası düşünmemiştim. Bu bizim hatamızdı inşallah bundan sonra yapacağımız işlerle bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da 20 Ocak şehitlerini anmak için bir arada olduklarını kaydederek, "Bu mübarek Cuma günü onları Kuran okutarak ve dualarla anmak üzere bir aradayız. Özgürlükleri, toprakları ve vatanları için ve değerleri için tanka, topa karşı silahsız meydanları dolduran ve maalesef hiç bir suçları olmamasına rağmen bu değerler uğruna Sovyet Kızıl Ordusu'nun konu olarak hayatına veda eden ve bugün manevi olarak aramızda olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Geçmişini unutanın geleceği olmaz. Emanete sahip çıkmayanın bir gün gelir sahip çıkılacak bir şeyi olmaz. Tarih yaşanmış gerçeklikten ders ve ibret alarak geleceğe hazırlanmak ve geleceğe doğru yol almaktır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliklerinde iki ülke böylesine barışa hizmet eden ve küresel ölçekte istikrarı temin eden iki büyük, güçlü ve kardeş ülkenin adı olmuştur. Allah bu kardeşliğimizi daim eylesin inşallah. Azerbaycan şehitlerini ve şüphesiz bizim de üstünde durduğumuz bu toprakları bizlere vatan eyleyen bütün şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Rabim onlardan razı olsun. Bizleri onların şefaatine nail eylesin, cennetinde komşu eylesin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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20 Ocak sergisinin davetlilerce gezilmesi

Vali Hasan Basri Güzeoğlu'nun salona girerken karşılanması

Salondan genel ve detay görüntüler

Rektör Talip Gül'ün konuşması.

Azerbaycan Kars başkonsolusu Nuru Guliev'in konuşması

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmarı

Salondan genel ve detay görüntüler.

Gençlerin şiir okumaları

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 485 MB

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