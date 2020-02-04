DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Van'da okullara kar tatili

VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği 'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.

Haber: VAN,

===================

Eşinin bıçakladığı kadın polise sığındı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde eşi Turan G.'nin bıçaklı saldırısından kaçan Güler G. (44), polise sığındı. Yaralanan Güler G. hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Turan G., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Güler G.'ye bıçakla saldırdı. Kocasının saldırısından kaçan Güler G., yakındaki Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Eşi Turan G.'nin kendisine saldırdığını söyleyen Güler G.'ye ilk müdahaleyi polisler yaptı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bacağından bıçaklanan Güler G.'yi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güler G. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Turan G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Emniyet Müdürlüğü önünden görüntüler

Haber-Kamera: Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya),

===========================

Şarköy'deki deprem ölçüm istasyonundaki cihazları çaldılar

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı'na ait deprem kayıt istasyon cihazlar çalınıp, tahrip edildi. İstasyonun çalışmaması üzerine durumun bildirildiği jandarma, cihazları üzerinde bulunan GPS 'den yola çıkarak yakındaki bir mahalledeki evde ve araziye atılmış olarak buldu. Olayla ilgili yakalanan S.K. ve S.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahallesi'ne, bölgedeki depremleri kayıt altına almak için ölçüm cihazları, akü ve güneş panellerinden oluşan deprem kayıt istasyonu yerleştirdi. Yarı toprağa gümülü haldeki istasyonun üç kayıt cihazı, aküler ve güneş panelleri yerinden sökülerek çalındı. İçinde 3-4 aylık deprem verileri bulunan cihazların çalışmadığını fark eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkilileri, durumu Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

GPS CİHAZINDAN BULUNDU

Jandarma, çalınan cihazların üzerinde bulunan GPS cihazın sinyallerini takip ederek, çalıntı cihazların Yeniköy Mahallesi 'nde S.K., adlı kişinin evinde bulunduğunu belirledi. Jandarma Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi'nden aldığı kararla S.K.'nin evinde yaptığı aramada bir akü ile deprem ölçüm cihazının dış koruması bulundu. Gözaltına alınan S.K., jandarma ekipleri arazide yaptığı yer göstermede de diğer deprem ölçüm cihazları da arazide orman içerisinde bulunarak, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi yetkililerine teslim edildi.

Jandarma, deprem ölçüm cihazlarının çalınmasıyla ilgili S.K.'ye yardım ettiğini belirlediği aynı mahallede yaşayan S.Y.'yi de yakaladı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerde, cihazları kendilerinin çalmadığını arazide bulduklarını öne sürdü. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.K. ile S.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin deprem cihazlarını aküleri alıp, satmak için çaldıkları öğrenildi.

'SON DERECE ÜZÜCÜ'

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var , yaşanan olayın çok kötü olduğunu belirterek, "Ülkemizde Elazığ depreminden sonra Şarköy ilçemizin de böyle gündeme gelmesi bizleri son derece üzmüştür. Sofuköy Mahallesi'nde deprem ölçüm cihazının çalınması son derece bizleri üzmüştür. Ancak jandarma ekiplerimizin başarılı çalışması sonucu bulundu. Bu tür olayları bir daha olmamasını diliyoruz. Tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Deprem ülkemizin bir gerçeği ama bizim de halk olarak deprem bilim adamlarının yanında olmamız gerekiyor. Bir daha bu tür olayların olmamasını diliyor ve yapanları kınıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Deprem istasyonu cihazları

-Çalınan cihazların yeri

-Tahrip edilen istasyon bölgesi

-Diğer deprem cihazları

-Cihazların bulunduğu bölge

-Belediye Başkanı Alpay Var ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

=============================

Eskişehir'de sendikacılar arasında arbede (2)

GERGİNLİK 9 SAAT SÜRDÜ

Eskişehir'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendika binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında saat 10.00 sıralarında başlayan gerginlik yaklaşık 9 saat sonra sona erdi. Zaman zaman iki grup arasında arbede çıkarken, kavga Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle engellendi.

Polis iki grup arasına girerken, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı'nın yanında yer alan 7 üye binaya girerek görüşmelerde bulundu. Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı, sendika şubesinin karar defterini üst yöneticilere vermeyi kabul etti. Akyazı'nın evinden alınan defter yöneticilere teslim edilirken, sabah yeni yönetimin toplanarak karar verilmesi anlaşmasıyla iki grupta sokaktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Sendika binası önündeki iki grup

-Araya giren Çevik Kuvvet ekipleri

-Yaşanan tartışmalar

-Çıkan arbede

-Polisin müdahalesi

-Grupların sendika önünden ayrılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

==============================

Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sahte içki imal edilen ev

-Şişelerdeki sahte içkiler

-Ele geçen malzemeler

-İçki dolu bidonlar

-Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

===========================

Ortaylı: Bilmiyoruz, bizim memleketin üstünden bu beton faciası ne zaman kalkar?

TARİHÇİ ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı , konferans için geldiği Kahramanmaraş 'ı gezerken eski ve yeni halini değerlendirerek, "Şehrin içinde bir takım konaklar, evler, dar sokaklar vardı. Resim gibiydi. Civar daha yeşildi, bağlar bahçeler öyleydi. Şimdi tabi betonlaşma kaçınılmaz. Bilmiyoruz, bizim memleketin üstünden bu beton faciası ne zaman kalkar, biraz vakit geçecek galiba" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü kapsamında düzenlediği etkinlikler kapsamında 'Maraş milli mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri' konulu konferansına katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Ortaylı ilk olarak Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Güngör, Ortaylı'ya Kahramanmaraş'a verilen kırmızı şeritli istiklal madalyası ve beratını gösterip bilgi verdi.

Daha sonra Hayrettin Güngör, milli mücadelede önemli bir yeri olan mekanları gezdirdi. İlk olarak Ulu Camii'ne giden İlber Ortaylı, camiye girer girmez halıların koktuğunu söyledi. Güngör'ün "Öneriniz nedir hocam?" diye sorması üzerine Ortaylı, değiştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Başkan Hayrettin Güngör daha sonra İlber Ortaylı ile birlikte minberin yanına geçti. Güngör, 28 Kasım 1919'da cuma namazı için vatandaşların camide toplandığı sırada Rıdvan hocanın minbere çıkarak kalede Fransız bayrağı varken Cuma namazı kılınamayacağını belirtip halkla birlikte camiye hücum ettiklerini, Fansız bayrağının indirilip Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Cuma namazının kalede kılındığını anlattı.

'BUGÜN MARAŞ ZENGİN BİR ŞEHİR'

Güngör ve Ortaylı buradan Kahramanmaraş Kalesi'ne geçip hem kale hem de şehir hakkında bilgi verdi. Burada değerlendirmelerde bulunan İlber Ortaylı, Kahramanmaraş'a daha önce 1966'da geldiğini ve o zaman şehrin nüfusunun 30 bin olduğunu söyledi. Aradan geçen zamanda Kahramanmaraş'ı çok değişmiş olarak gördüğünü belirten Ortaylı, "Çarşı daha otantikti. Şehrin içinde bir takım konaklar, evler, dar sokaklar vardı. Resim gibiydi. Civar daha yeşildi, bağlar bahçeler öyleydi. Şimdi tabi betonlaşma kaçınılmaz. Bilmiyoruz, bizim memleketin üstünden bu beton faciası ne zaman kalkar, biraz vakit geçecek galiba. Şehirlerin nüfusunda oynama olacak. Aksi taktirde çok zor. Zengin çok zengin artık. O zaman da fakir bir yer değildi mütevaziydi, bugün Maraş zengin bir şehir. Yani ihracat geliri çok yüksek gelir dağılımı lorenz eğrisine uygun" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise İlber Ortaylı'ya Kahramanmaraş'a gelmesinden dolayı teşekkür ederek, "Birlikte sağ olsun milli mücadelemizin izlerini taşıyan mekanlarda bir gezi yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Hayrettin Güngör'ün İlber Ortaylı'ya madalyayı anlatması

Tarihi Ulu Camii'ne gezmeleri

Güngör'ün bayrak olayını anlatması

Camiden detay

Güngör'ün kalede İlber Ortaylı'ya bilgi vermesi

Ortaylı ile röp.

Güngör ile röp.

Ortaylı'nın kitabını imzalaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-

============================

Akhisarlı çocuklar depremler sonrasında sinemayla moral buldu

AKHİSAR Belediyesi, deprem sarsıntılarının yoğun olarak yaşandığı kırsal mahallelerdeki çocuklara ücretsiz sinema etkinliği düzenledi. Toplum Sağlığı Merkezi'nden psikologların da yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

22 Ocak'ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar genelinde meydana gelen deprem sarsıntıları, vatandaşlara psikolojik olarak zor günler yaşatıyor. Manisa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Akhisar'da okulların açılış tarihinin 1 hafta ertelenmesi üzerine Akhisar Belediyesi, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik ücretsiz sinema gösteriminin yanı sıra psikolog desteği ile birlikte yüz boyama etkinlikleri düzenledi. Etkinliğe gelen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

Akhisar'ın kırsal mahalleleri Musalar, Karabörklü, Süleymanlı, Kadıdağ ve Tütenli Mahallesinden gelen çocuklara, Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu'nda düzenlenen sinema etkinliği ile depremin stresini unutturmayı hedeflediklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği gibi doğal afet olayları ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Akhisar'da 22 Ocak'ta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından şehrimizde büyük küçük binlerce deprem meydana geldi. Biz yetişkinler olarak zor bir dönemden geçerken çocuklarımızı bu stresten bir nebze olsun uzaklaştırmak istedik. Psikologların ve çocuk gelişim uzmanlarının da desteğiyle onlara keyifli bir gün geçirebilmeleri için zemin hazırladık. Akhisar'da tedbir amaçlı okulların açılması 1 hafta ertelendi, biliyorsunuz. Bu süreçte çocuklarımız depremi konuşmasın, onlara konuşacak başka konular sunalım dedik ve etkinliklerimize ağırlık verdik. Perşembe günü de Çocuk Atölyesi'nde hep birlikte resimler yapacağız. Tatil boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Gelecek nesillerimizin sağlıklı ve huzurlu yetişmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sinema etkinliğinden ve psikolog görüntüler

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa),

================================

Elazığ'da hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki hasar tespit ve yıkım çalışmaları havadan drone ile takip ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sürsürü ve Mustafapaşa Mahalle'lerindeki yıkım çalışması (DRONE)