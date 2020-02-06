DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce 'ye getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Özgür Işık'ın naaşı Düzce Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşını İl Jandarma Komutanlığı tören birliği karşıladı. Baba evine götürülerek helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için dualar okundu. Şehidin cenazesi yarın Yığılca ilçesinde Cuma namazının ardından Şehir stadında kılınacak cenaze namazı sonrası Yılgın Köyü'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit cenazesinin evinin önüne getiren konvoy görüntüsü

-Şehit cenazesinin tören birliği tarafından omuzlara alınması

-Şehit cenazesinin evine götürülüşü dualar ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (4)

ORGENERAL ÇETİN, ŞEHİTGÜVENLİK KORUCULARININ TAZİYESİNE KATILDI

Van- Bahçesaray karayolundaki ikinci çığ faciasında şehit olan 9 güvenlik korucusu Çatak ilçesine bağlı Alacaer Mahallesi ve Çemik mezrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Güvenlik korucularının cenaze törenine katılan Orgeneral Çetin ve beraberindeki Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ile Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, şehitlerin taziyelerine katılarak, acılı ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu. Orgeneral Çetin, Taziye Evi'nde bir araya geldiği şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti. Aileler, Orgeneral Çetin'in hediye ettiği bayrağı öperek,"Vatan sağ olsun" dedi.

Acılı ailelere başsağlığı dileyen Orgeneral Çetin ise "Hepimizin başı sağolsun. Kahraman güvenlik korucularımız can kurtarma çalışmalarında, canlarından oldu. Şehitlik herkese nasip olmaz.Allah rahmet eylesin." dedi.

Haber: Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van),

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Kavgadan kaçarken futbol sahasında vurularak öldürüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, husumetli olduğu 4 kişi tarafından kovalanırken futbol sahasına kaçan Mehmet Köçer (50) tabanca vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Fevziçakmak Mahallesi Cereciler Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Köçer, husumetli olduğu H.D. (48), H.D. (47) İ.D. (50) ve A.D. (38) ile yolda karşılaştı. 4 kişi, Mehmet Köçer'in kullandığı 07 EHG 36 plakalı aracı takip etmeye başladı. Köçer, İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasındaki futbol sahasına kaçtı. 4 kişi, Köçer'i burada yakaladı. Köçer, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancayla vuruldu. Mehmet Köçer kanlar içinde yere yığılırken, Emniyet Müdürlüğü'ndeki polisler de silah seslerini duyunca sahaya gitti. Ekipler 4 şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Köçer ise hastaneye kaldırıldı. Köçer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Köçer'in ambulansa bindirilmesi

Olay yerinde polis ekipleri

Haber-Kamera: TARSUS,

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Toprağa gömülü 3 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir TIR garajına yapılan operasyonda toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışının önlenmesi adına yaptığı çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesinde bulunan bir TIR garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu TIR garajına teknik takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, TIR garajına akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. TIR garajında yapılan aramada, garaja gelen kamyon ve TIR'lara akaryakıt ikmali yapılacak şekilde toprak altına gömülmüş bir tankta 3 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, toprağa gömülen tank ise iş makinesi yardımı ile çıkartıldı. Öte yandan, olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tankın çıkarılmasından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (3)

ÇAMLIYAYLA İLÇESİNDE SEL

Mersin'de etkisini gösteren şiddetli yağıştan Çamlıyayla ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki derenin taşması sonucu ekili tarım arazileri zarar gördü. Fırtına nedeniyle yola devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Yoldan akan sel sularının görntüsü

Haber-Kamera: MERSİN,

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Polis, yangında mahsur kalan bedensel engelli kadını kucağında taşıdı

AKSARAY'da apartmanda çıkan yangında, dumanın binayı sarması sonucu mahsur kalan Irak uyruklu bedensel engelli Amara Yokana Zaya'yı (58) kurtaran polis memuru İsmail Tren, kucağında ambulansa kadar taşıdı. Zaya, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.40 sıralarında Hassas Mahallesi 47 'nci Cadde'deki 5 katlı binada meydana geldi. 1'nci katta oturan Suriye uyruklu Muhammed El Hamid'in (28) evinin balkonunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binayı sardı. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada polisler de binayı tahliye etti. Polis memuru İsmail Tren, 3'üncü katta oturan ve bedensel engelli Amara Yokana Zaya'nın mahsur kaldığını öğrendi. Bunun üzerine İsmail Tren, kadını kurtarıp kucağında ambulansa kadar taşıdı. Zaya, kontrol amaçlı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Irak uyruklu Azize K. ise çocuklarının binada mahsur kaldığını düşünüp içeri girmek istedi. Poliste, binayı tahliye ettiklerini belirtip, içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine içire girmek için direnen ve apartmanın merdivenlerine oturup, ağlayan Azize K., polis tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. Azize K., çocuklarının dışarıda beklediğini görünce sakinleşti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan balkonun alevli görüntüleri

-İtfaiye ekiplerinin yanan balkona ve eve müdahalesi

-Polis ekiplerinin binayı tahliye etmesi

-3 üncü katta kalan Amara Yokana Zaya'ı polis memurunu kucağında indirmesi

-Binadan detaylar

Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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