DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, içme suyu havzasında bakım yapılmasından sonra dönüş yolunda uçuruma yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren kişinin işçi Mustafa Acar olduğu tespit edildi. Yaralanan iş makinesi operatörü Tahir Mali ve işçi Ruhi Mutlu da uçurumdan aşağı insan zinciri oluşturularak sedyeye konulup, halatlarla çıkarıldı. Daha sonra aynı şekilde Acar'ın cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Mustafa Acar'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği'nin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"İstilli Grubu İçme Suyu Birliği tüzel kişiliğine ait kepçe, Konaş İçme Suyu Havzası'nda bakım çalışması gerçekleştirdikten sonra, dönüş yolunda yoğun kar yağışının da etkisiyle kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlanmıştır. Kaza esnasında kepçe içerisinde bulunan işçilerden Mustafa Acar hayatını kaybetmiş, diğer iki işçi Ruhi Mutlu ve Tahir Mali ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaşanan kaza mahallinin yakınında yol açma çalışması gerçekleştiren İl Özel İdaresi ekipleri olaya ilk olarak müdahale etmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda bölgeye gerekli tüm ekipler sevk edilmiştir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, öğlenden sonra, Ankara- Konya yolunun 115'nci kilometresinde meydana geldi. Tipi ve buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Çavuşoğlu (48) yaralandı. Yaralı Çavuşoğlu, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ/ KULU-KONYA,

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesimindeki Soğanlı rampasında meydana geldi. U.T. yönetimindeki 67 TR 462 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.B.'nin (47) kullandığı 41 BN 010 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsteki P.A. (12), M.M.Ö. (12), U.G. (12), Ö.Y.C. (12) ve F.P. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrasında iki sürücü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Kamyon sürücüsü U.T. nin kamyonun üzerinden konuşması

-Kazanın otobüsün kendisine çarpması sonucu meydana geldiğini anlatması

-Yaralıların ambulansa binmesi

-Devrilen kamyon

-Sürücü U.T. ile röportaj

-Detaylar

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi

SAKARYA'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Akyazı'da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası'ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Murat Kurt, olayı şöyle anlattı:

"Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Röportaj

-Vatandaşın direğe çıktıktan sonra telefonla kaydettiği görüntüler

Haber: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Endonezya uyruklu Y.I.H. isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Endonezya uyruklu Y.I.H.isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya otel odasında bir anda rahatsızlandı. Kadının haber vermesi üzerine gelen otel görevlileri, durumu 112 Acile bildirdi. Otele gelen 112 Acil ekibi Sefa Küçükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sefa Küçükkaya'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Endonezya uyruklu Y.I.H.'nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otelden görüntü

-Polisin otele gelmesi

-Ölen gencin fotoğrafı

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatay'da

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Gastronomi gelirlerini artırmak için 2020 yılını Türk Mutfağı Konsept Yılı olarak ilan ettiklerini söyledi.

Bir takım ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun çarşı esnafını ziyaret etti. Yöresel ürünleri yerinde görme fırsatı bulan Bakan Ersoy, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi'ni gezdi. Daha sonra da mozaik sergileme alanı bakımından dünyanın en büyük müzesi olarak tabir edilen Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret eden Bakan Ersoy, Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Yastı'dan müzeyle ilgili bilgi aldı. Müze ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, 2020 Türk Mutfağı Konsept yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu bağlamda UNESCO'dan 3 tane tescilli şehrimiz var. Bunlardan birisi Gaziantep, ikincisi Afyonkarahisar ve üçüncüsü de Hatay. Hatay milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte buradaki tescilli ürün sayısını artırmak, Türk mutfağını daha etkin tanıtmak için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Türk mutfağından ve gastronomiden bir gelir elde etmenin 4 bacağı var. Öncelikle ürün ve malzeme tedarikinin markalaşması ve standardize edilmesi gerekiyor. Daha sonra nitelikli şefler öne çıkıyor. Sonra bunların sunulacağı mutfakların oluşması gerekiyor. Bu dördünü bir araya getirdiğiniz zaman gastronomiyi ekonomiye çevirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye'nin daha kat etmesi gereken yol var" dedi.

Bakan Ersoy Arkeoloji Müzesi ziyaretinin ardından Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy'a ziyaretlerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Ersoy'un tarihi uzun çarşı ziyaretinden genel ve detay görüntüler

-Tıbbı ve Aromatik bitkiler müzesi ziyaretinden genel ve detay görüntüler

-Hatay Arkeoloji Müzesi ziyaretinden genel ve detay görüntüler

-Bakan Ersoy'un açıklamaları

-Hatay Valiliği ziyaretinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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CHP İzmir İl Kongresi Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda başladı (3)

DENİZ YÜCEL: EĞİLMEDİM, TAVİZ VERMEDİM

CHP İzmir İl Başkanı ve başkan adayı Deniz Yücel, oy verme işlemi başlamadan önce, adaylık konuşması yaptı. 2 senedir il başkanı olarak görev yaptığını anımsatan Deniz Yücel, bu sürede 'ben' demek yerine 'biz' demeyi tercih ettiğini söyledi. Yücel, "2 sene önce bu salonda bir söz vermiştim. Görevimden istifa etmeyeceğim, görev süremin sonuna kadar başında kalacağım demiştim. Bu sözü tuttumö dedi. Ne görevi ilk aldığında, ne de şimdi makam yükseltme konusunda kaygısının olmadığını aktara Yücel, "Görev ve yetkilerimi her zaman partimi başarısı için kulandım. Eğilmedim, taviz vermedim, doğru bildiğim yoldan asla şaşmadım. Mustafa Kemal Atatürk, 'bağımsızlık benim karakterimdir' der. Ben bu sözü kendime yaşam felsefesi yapmış biriyim. Siyaset insanla yapılır, siyasetin malzemesi insan. Zaman zaman bazı kişiler bu görevlerimi ve yetkimi parti içi iktidar mücadelesi için kullanmak istediler. Ancak buna asla ve asla izin vermedim. İl başkanını genel başkanımızın İzmir'deki temsilcisi olduğunu asla unutmadan buna uygun davranmadım. İl başkanı 'annedir, babadır, kardeştir, yoldaştır' dedim. Bu tavrımdan dolayı zaman zaman hedef oldumö diye konuştu.

'PARTİME ZARAR VERECEK HER DAVRANIŞTAN KAÇINDIM'

Yücel, "Ama hiçbir zaman rövanşist davranmadım, herkesi kucaklamaya devam ettim. Partime zarar gelmemesi için sorumluluk almaktan ve risk almaktan kaçınmadım. Ancak partime zarar verecek her davranıştan kaçındım. Ekipçilik, adamcılık… Bunlara asla taviz vermedim. İlçe turu yaptık. Bu ziyaretlerde birçok yöneticimizin göreve devam etmem yönünde düşünceleri oldu. Bugün varız, yarın yokuz. Makamların hepsi gelip geçici. Biz bu görevi yaptığımız sırada bizden önce yapanların yaptıklarının üzerine bir taş, tuğla koyabildiysek ne mutlu bize. Adaylık açıklaması yapmadım. Ne zaman 30 ilçe başkanı bir araya geldiler, o zaman görev tarafıma tevdi edilmiştir, sorumluluktan kaçmak olmaz dedim. İlçe başkanlarımın destek açıklaması benim için çok çok önemliydi. Onlara teşekkür ederimö dedi. Konuşmasında daha üretken, çalışkan bir il başkanı olarak partisine hizmet vereceğini açıklayan Yücel, şunları söyledi: "Görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Yeni dönemde partimizin kurumsal yapısının güçlenmesi için önemli adımlar atacağız. İzmir il örgütüne bir bina kazandırmak için yönetim kurulu üyelerimizle uzun süredir çaba sarf ediyoruz.ö

'PARTİ İÇİNDE BİRLİK, BERABERLİK, AİDİYET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Yücel, "İlçe başkanları ve örgütlerimizin arasındaki dayanışmanın arttırılması ve sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sürekliliği olan seçmenle diyalog kurulasını saplayacak çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimlerimizle birlikte, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleriyle ve kentin tüm dinamikleriyle daha sıkı ilişkiler içinde olacağız. Daha adil, özgür bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, kotalara, kontenjanlara sıkışmaması, daha geniş siyaset alanları için önemli çalışmalar yapacağız. Parti içinde birlik, beraberlik, aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlikler yapacağız. Bugün iktidar kapısı CHP'ye aralanmıştır. Bu kapıdan tüm CHP'liler olarak birlikte gireceğiz. Bugün genel başkanıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, örgütleriyle ve tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yönetmeye hazırdır. Eşit ve özgür bireylerin yaşadığı tam bağımsız bir Türkiye için birlik ve beraberliğimizi asla bozmadan iktidara yürümeliyiz. Kendi çıkar, hedef, beklentileri için bu birlikteliği engellemek ya da bozmak isteyenler çıkarsa onlara asla izin vermeyeceğiz. Bu çok daha onurlu ve değerli bir mücadeledir. Kongremizin partimize, ülkemize ve mücadelemize hayırlı olmasını diliyorumö dedi. Yücel'in konuşmasının ardından, oy verme işlemi başladı.

KURULTAY DELEGE ADAY LİSTESİNDE CHP'Lİ 10 BELEDİYE BAŞKANI YOK

CHP İzmir İl Kongresi'nde 56 kişilik kurultay delege listesine girmek isteyen 159 kişi başvurularını yaptı. Listede, CHP'li 10 belediye başkanının yer almaması dikkat çekti. Listedeki isimler şu şekilde: İl Başkanı Deniz Yücel, PM eski Üyesi ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Konak Belediye Başkan Abdül Batur, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Urla Belediyesi eski Başkanı Sibel Uyar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP İzmir İl Kongresinden görüntü

-Salondan görüntü

-İl Başkanı ve başkan adayı Deniz Yücel'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Bakan Pekcan: Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2)

BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Bakan Pekcan, daha sonra Malatya Esnaf Odası ev sahipliğinde düzenlenen esnaf toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Malatya'da son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Malatya İl İstişare Toplantısı'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, buradan sonra Malatya'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Esnaf ziyareti

Esnaf Odası'ndan detay

Ticaret ve Sanayi Odası'ndan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yatılı Kur'an kursunun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirterek, "Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler" dedi.

Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, Pazarcık İlçe Müftülüğü'nce yaptırılan Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, 100 yıl sonra ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı'nın Pazarcık ilçesine geldiğini belirterek, "100 yıldan beri ilk defa ilçemize gelerek bizleri onurlandıran, şereflendiren, nurlandıran, güzel dinimizin mensubu olmaktan gurur duyduğum temsilcimiz medarı iftiharımız Diyanet İşleri Başkanımızı Pazarcık'ta ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

'KUR'AN KURSUNA KATKI SAĞLAYANLARIN AMEL DEFTERLERİ KAPANMAYACAK'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yaptığı konuşmada kursun yapılmasında emeği olanlara teşekkür etti. Erbaş, "Allah Resulü efendimizin vermiş olduğu müjdeden 3 sınıf insan payını alacak burada. Buyuruyor ki efendimiz; insanlar öldükten sonra amel defteri kapanır ancak 3 sınıf insanın amel defteri kapanmaz. Bunlardan birisi sadaka-i cariye sahibi hayır insanları. İşte bu Kur'an kursu binasının yapılmasında katkısı olan tüm hayır sahiplerinin bu kurs sayesinde amel defterleri kapanmayacak inşallah. İkincisi ilminden istifade edilen alimler. Bu kursta yetişen gençlerden öyle alimler çıkacak ki inşallah onların da amel defterleri hiç kapanmayacak. Bir de hayırlı evlat yetiştiren anne-babalar. Öyle inanıyorum ki, bu kurstan mezun olan bütün evlatların anne-babalarının amel defterleri kapanmayacak. İşte buradan anlıyoruz ki, bir Kur'an kursu 3 sınıf insanın amel defterlerinin kapanmamasına vesile oluyor" diye konuştu.

'KUR'AN KURSLARI KÖTÜLÜKLERDEN UZAKLAŞMANIN MERKEZLERİDİR'

Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler. Çünkü, Rabbimiz buyuruyor ki, bir yerde eğer Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz. Allah'ın Kuran-ı Kerim'i orada okunursa oraya şeytan yaklaşamaz. Kuran-ı Kerim'e uyduğumuz sürece, Kuran-ı Kerim bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir."

MİNİKLERE ŞEKER VE OYUNCA DAĞITTI

Konuşmaların ardından dua edildikten sonra kesilen kurdele ile kursun açılışı yapıldı. Aynı zamanda kreşi de bulunan kursu gezen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyaret ettiği kreşte minik öğrencilerle sohbet de etti. Onlara oyuncak ile şeker dağıtan Erbaş ve beraberindekiler daha sonra bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda halkla bir araya geldi.

'BAYRAĞIMIZA, EZANIMIZA BAĞLILIKLA MİLLETİMİZİN YÜCELİĞİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Burada konuşan Erbaş, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Irkı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, mezhebi, meşrebi, düşüncesi ne olursa olsun biriz, beraberiz, bu birliğimizi, beraberliğimizi ilelebet sürdüreceğiz. Bugün buradayız, yarın başka yerde olacağız ama inancımızla, muhabbetimizle, sevgimizle, saygımızla, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza bağlılığımızla bu yüceliğimizi, milletimizin bu yüceliğini ilelebet devam ettireceğiz inşallah" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Habibe Öçal, Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı toplantının ardından Ali Erbaş Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kur'an kursu binası

İbrahim Yılmazcan'ın konuşması

Ali Erbaş'ın konuşması

Erbaş'ın teşekkür belgesi vermesi

Dua edilip kurdele kesilmesi

Erbaş'ın miniklerle sohbet etmesi

Miniklere oyuncak ve şeker dağıtması

Erbaş'ın kurs binasını gezmesi

Erbaş'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi

Erbaş'ın konuşması

Salondan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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