DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndaki temasları kapsamında, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarının sürdüğü belirtildi. Bakan Akar'ın toplantı kapsamındaki 'Harekat ve Misyonlar' konulu oturumun ardından, geleneksel hale gelen NATO aile fotoğrafında yer aldığı kaydedildi.

YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta Atina'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı ve diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının üzerinde durulduğu aktarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan görüntüler

NATO aile fotoğraflı çekimi

Bakan Akar'ın Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüşmesi

Haber: ANKARA,

=====================

16 yaşındaki genç, ağabeyini tabancayla öldürdü

İZMİR'in Buca ilçesinde Sedat S. (30), tartıştığı kardeşi V.S. (16) tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli V.S., polis tarafından Uşak 'ta yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde meydana geldi. Mahalle sakinleri Sedat S. ve V.S.'nin oturduğu daireden silah sesi duydu. Ardından V.S.'nin evden koşarak uzaklatığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telefon alım satımı yaparak geçimini sağlayan Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UŞAK'TA YAKALANDI

Polis , silah sesinin ardından evden kaçarak uzaklaşan kardeşi V.S.'ye ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S.'nin zaman zaman memleketi Cizre 'ye gidip geldiği bilgisine ulaşan polis, kaçabileceği endişesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verdi. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak'ta yakalandı.

'AĞABEYİMİ VURDUM' DİYE MESAJ ATTI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.'yi tabanca ile vurarak öldüren V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Soruşturmada V.S.'nin ağabeyi Sedat S.'yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.'ye "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. Ayrıca, V.S. ifadesinde, ağabeyi Sedat S.'yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

====================================

Şırnak merkez ve 4 ilçede eğitime kar engeli

ŞIRNAK'ta, kar ve buzlanma nedeniyle merkez ile İdil Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliği , kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Güçlükonak, İdil, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 günü Şırnak ilimiz Merkez, Güçlükonak, Uludere, İdil ve Beytüşşebap İlçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

Haber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

===============================