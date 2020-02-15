DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Almanya'dan gelen gurbetçi, evinde ölü bulundu

ALMANYA'da yaşayan Emin Tekeş (72), gezmek için geldiği memleketi Sivas 'taki evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerinde bulunan Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Almanya'da yaşayan evli 4 çocuk babası Emin Tekeş, dün akşam saatlerinde gezmek için memleketi Sivas'a geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Tekeş, eve girdikten sonra yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Eve gelen yakınları Tekeş'i yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekeş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Tekeş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Cenazenin çıkarılması

-Ölen adamın fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

===========================

Yozgat'ta, yaylada mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Danışık Yaylası'ndaki bir evde mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, dün sabah saatlerinde traktörle Danışık Yaylası'na çıkan Abdulezzak Ayyıldız (25) ve Emin Kızılkaya (25) yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla yaylada mahsur kaldı. Yaylada bulunan dağ evlerinden birine sığınan 2 kişi, jandarma ve yakınlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve Özey İdare Müdürlüğü iş makineleri sevk edildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, mahsur kalan 2 kişi ile telefon irtibatı sağlandığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Vali Çakır, "Vatandaşlarımız güvenli durumda, zaman zaman bağlantı kuruldu, aileleriyle de görüşüldü. Kaldıkları yerde telefon çekmediği için yüksek tepeye çıkıp bağlantı kuruyorlar. AFAD ekibi özel donanımlı arazi aracıyla yola çıktı. İnşallah onları sağ salim alacağız. Yiyecekleri ve yakacakları var. Kendileriyle bağlantıya geçildiğinde bunu ifade ettiler. Şu anda bir sorun yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

==============================

Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

ANKARA'da, 500 polisin katılımıyla eğlence ve umuma açık mekanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızılay bölgesinde 500 polisin katılımıyla 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, Yunus Timleri ile Ahlak Büro ekipleri de destek verdi. Ara sokaklarda üst araması ve kimlik kontrolü yapan ekipler, eğlence mekanı ve kafelerde de denetimde bulundu. Uygulamada, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kimlik kontrolü yapılması

Ekiplerin çalışması

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

========================================