DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Tüfeğini temizlerken kendini vurup, öldü

KARAMAN'da, Bayram Can (40), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evde alkol alan Bayram Can'ın temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı. Başından vurulan Can, kanlar içinde yığıldı. Silah sesine koşan yakınları Bayram Can'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram Can'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada

DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kavşakta taksiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce Beyciler mevkiinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen Mertcan Kaya yönetimindeki 81 AAE 252 plakalı otomobil, kavşaktan geçen Muhammet Türk'ün kullandığı 81 T 1130 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da orta refüje çıktı. Kazada taksi sürücüsü Muhammet Türk hasar gören araçta sıkıştı. Muhammet Türk itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Muhammet Türk ile takside yolcu olarak bulunan Aslı Kaya 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde taksinin yeşil ışık yanarken kavşaktan geçtiği hızla gelen otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da, otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA'da, karşı yönlerden gelen otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı İznik- Adapazarı karayolunda meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden İhsan Köstekçi (45) yönetimindeki 34 VS 8705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin C.'nin kullandığı 16 H 8424 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü İhsan Köstekçi ile kamyonetteki Hüseyin C., Ramazan Ç. ve Ahmet C. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü İhsan Köstekçi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Hüseyin C., Ramazan Ç. ve Ahmet C. ise sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İhsan Köstekçi'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından İznik- Adapazarı karayolu kısa süre trafiğe kapatılırken, polis olası kaza ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı

AKSARAY'da, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aksaray- Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul istikametine giden Kasım Peltek (32) yönetimindeki 63 AAB 063 yönetimdeki minibüs, kırmızı ışıta bekleyen Yavuz Özdemir'in (35) kullandığı 34 KZ 61 39 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kasım Peltek ile minibüsteki Ayhan Eskimiş (35), Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Nuray Yetkin (5), Emine Arıkçı (22), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), Hadi Çelik (47) ile oğlu Veli Çelik (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan Hadi Çelik, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hadi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

