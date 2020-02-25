DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Konya'da hastaneden kaçan kişide koronavirüs bulgusuna rastlanılmadı

KONYA'da Meram Tıp Fakültesi'ne giderek yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini belirtip ardından tedavi olmadan hastaneden ayrılan ismi açıklanmayan 35-40 yaşlarında bir erkek, 'koronavirüs' şüphesiyle polis tarafından yakalanıp, hastaneye getirildi. yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanılmayan kişi, tedbir amaçlı izolasyonlu odaya alındı.

Bugün, Meram Tıp Fakültesi'ne ağzında maskeyle gelen bir kişi, yakın tarihte Güney Kore'den geldiğini boğazından rahatsız olduğunu, son günlerde de 'koronavirüs' salgını nedeniyle muayene olmak istediğini belirtti. Hasta kayıt işlemleri için nüfus cüzdanı istenince, aracından kimliğini getirmek istediğini belirtip hastaneden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Olay kamuoyu tarafından duyulup kentte 'koronavirüs' paniğine neden oldu. Bunun üzerine hareket geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkıp, hastaneye geri gelmeyen kişiyi buldu.

Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ismi açıklanmayan kişinin enfeksiyon uzmanları tarafından yapılan ilk muayesinde 'koronavirüs' şüphesine ait bir bulguya rastlanmadı. Yakın tarihde Güney Kore'den geldiği için tedbir amaçlı 'izolasyonlu' odaya alındı. Yapılacak tetkiklerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Küçükkartarlar da, kentte endişe yaratan olayla ilgili, "Bizim hastanemize başvurmuş, tanısı konulmuş koronavirüs şüphesi olan vaka yok. Olsa zaten bu durumları Sağlık Bakanlığı'na bildiriyoruz. Sadece bazı hastalar acil servise gelirken maske takarak geliyor. Bu şekilde maske takarak hastanemize gelen bir Türk vatandaşı olan kişi, bu şekilde maskeli olduğu için korku ile karşılanmış. Ateşli değil. Boğaz ağrısı ve maske var yüzünde. Maskeyi niye taktığını bilen yok. Etrafta koronavirüslü diye endişe olmuş. Hastanemizde de karantina altına alınan personelimiz de yok. "dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Hastanenin dışından detay

Haber- Kamera: KONYA

===============================

Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğinde meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. İstinat duvarının yıkıldığı heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün ilçesindeki heyelan saat 15: 30 sıralarında meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. İstinat duvarının yıkıldığı heyelan anına tanık olanlar büyük korku yaşadı. Heyelan sırasında okulda eğitim öğretimin tamamlandığı ve öğrencilerin okuldan ayrıldığı öğrenildi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, meydana gelen heyelanın ardından Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini söyleyen Göze, "Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Heyelan anı

Haber: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

===============================

İYİ Partili Belediye Başkanı Kaya'ya ikinci kez icra şoku

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam otomobilinden sonra makam odasına da icra geldi. Makam koltuğu, masası ve içerideki eşyaları haczetmeye gelen icra memurları tutanak tutup, ayrıldı.

İncirliova Belediyesinde 2014 yılında işten çıkartılan 96 kişi, Belediyeden alacakları için Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı kazanan işçiler, avukatları aracılığıyla icra işlemi başlattı. 2019 yılı mart ayındaki son yerel seçimde İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'nın, 09 UC 001 plakalı makam aracına geçen 30 Eylül'de 96 işçinin toplam 1 milyon 500 bin lira olan alacağı nedeniyle icra konuldu. İcra memurları belediye önündeki makam aracını almaya geldiğinde Belediye personeli iş makineleriyle makam aracının etrafını kapattı ardından aracı başka bir yere götürdü. Belediye, alacaklıların avukatına haftalık 25 bin lira olmak üzere toplamda 400 bin lira ödediğini açıkladı ancak geriye kalan 1 milyon 100 bin lira için icra işlemleri devam etti.

BİR İCRA DA MAKAM ODASINA

İşçilerin avukatı bugün icra memurları İncirliova Belediyesi'ne geldi. Zabıta ekiplerinin kullandığı 09 UH 001 plakalı otomobili götürmek istedi. Ancak, Belediye görevlileri otomobili vermeyip, başka bir yere kaçırdı. İcra memurları daha sonra polis eşliğinde makam odasına icra işlemi için geldi. Meclis üyeleri, vatandaşlar ve belediyenin avukatı Demet Rincap icra memurlarını karşıladı. İcra memurları makam koltuğu, masa, televizyon ve diğer eşyaları icra işlemiyle götürmek istedi. Ancak daha sonra kamu hizmeti verildiği için sadece tutanak tutmakla yetinip, Belediyeden ayrıldı.

'HER HAFTA ÖDEME YAPIYORUZ'

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunana İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Göreve geldiğimiz günden beri borçlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. 2014 yılında işten çıkarılan 96 işçinin alacakları nedeniyle bugün önce zabıta otomobiline icra için gelindi. Ancak otomobili bulamayınca makam odasına icra işlemi yapmak istediler. Bizim, makam odasına saygımız var. Biz buraya makam için gelmedik. Benim en çok üzüldüğüm konu, İncirliova halkını itibarsızlaştırmak için yapılan bir çalışma olmasıdır. Göreve geldiğim günden bu yana kadar avukata 400 bin lira para ödedim. Yaptığımız tasarruflarla her hafta 25 bin lira ödeme yaptık. Bizden önceki Belediye Başkanı, Belediye'ye ait 20 milyon liralık taşınmazı satıp, İncirliova'yı borç batağına bırakmış gitmiş. İşçinin ve memurun maaşlarını bile zor ödüyoruz. İncirliova halkına yapılan bu saygısızlığı üzüntüyle karşılıyorum. Yaptıranlara yazıklar olsun. Tasarruf yaparak şu ana kadar 10 milyon borç ödedim. Yakında kimlere borç ödediğimin listesini belediyenin önüne asacağım. İcra memurları makamı boşaltmaya gelmişler. 'Boşaltabileceklerin söyledim. Ancak, tutanak tutup, boşaltamadan gittiler. Olsa tamamını ödeyeceğiz ama paramız yok. Taşınmaz satabilirsek borcu ancak ödeyebileceğiz. İşçilerin avukatı iyi niyetli değil eğer iyi niyetli olsa hiç sıkıntı olmayacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İcra memurlarının belediyeye gelmesi

-Makam odasında işlem yapmasından görüntü

-Belediyeden görüntü

-İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın konuşmasından görüntü

-Makam koltuğu ve masadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

=============================

Market hırsızlığına ikinci tutuklama

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) dün tutuklanmasının ardından, hırsızlığa yardımcı olduğu belirlenerek gözaltına alınan Ender Yörük (30) de tutuklandı.

Pamukkale ilçesinde 21 Şubat'ta jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine paranın yarısı evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı. JASAT'ın yaptığı araştırmada, tutuklanan Gülhan'ın suç ortağı olduğu ve kasadan çalınan 40 bin lira paylaştığı bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı. JASAT ekibi, Gülhan'la birlikte hırsızlık olayına karışan Ender Yörük'ü de bugün yakaladı. Mahkemeye çıkarılan Ender tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Gözaltına alınan Ender Yörük'ün adliyeden çıkarılması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

===========================

Kar altındaki Nemrut Dağı'nı fotoğrafladılar

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nı iki doğa tutkunu tarafından görüntülendi.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan ve kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'na zorlu tırmanışın ardından Süleyman Özdüzen ve Cengil Aslan, kar altındaki devasa heykelleri görüntüledi.

Kar altındaki devasa heykelleri görüntüleyen Süleyman Özdüzen," Evet zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye varmak gerçekten çok güzeldi. Devasa heykelleri ilk defa kar altında görüyorum. Tırmanmak zor oldu ama sonunda ise çok güzel ama kar kalınlığın 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda bulunan devasa heykeller ise yoktur. Hepsi kara gömülmüş şekildeydi."dedi.

Nemrut Dağı'nın kış turizmine açılmasını isteyen Cengil Aslan, ise şunları söyledi:

"Mükemmel bir görünüme sahipti. Gerçekten tırmanırken çok zorlandık fakat zirveye ulaşınca buna değdiğini anladım. Kar nedeniyle o devasa heykellerin hiç biri görünmüyor. Nemrut Dağı'ndan bakıldığında çok güzel bir manzara var. Doğa tutkunlarını, dağcıları buraya bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Nemrut Dağı

Dağcıların tırmanması

Nemrut Dağı dron ile görüntülenmesi

Dağcıların konuşması

Kar altındaki heykeller görüntülenmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera -ADIYAMAN-

===========================

İki kadından 600 eserlik karma sergi

MARMARİS'te, ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, 'kadın dayanışması' temalı el sanatları ve karma resim sergisi açtı. Organik malzemelerden oluşan bez bebekler, deri ve boncuk- taşlardan yapılmış takılar ve yağlı boya resimlerden oluşan 600 eser, ilgi gördü.

Ressam Güner Şenol ve el sanatları eğiticisi Demet Şen, Marmaris Kültür Merkezi'nde karma sergi açtı. Belediye Başkan Vekili Ummuhan Kabaçam tarafından açılan sergide tamamen organik malzemelerden oluşan el yapımı bez bebek ve oyuncaklar, deri, taş ve boncuklardan yapılmış kolye, yüzük ve takılar, deri-bez el para cüzdanları yanı sıra yağlı boya resimleri sergilendi. Sergilenen 600 esere yoğun ilgi gösterildi.

Çocuğunun kronik astım hastalığı nedeniyle el sanatlarına yöneldiğini söyleyen Demet Şen, "Çocuğumun astım alerjisi olduğu için her oyuncağı alamıyorduk. Buna bir çözüm için yüzde yüz doğal malzemelerden oluşan bez oyuncaklar yapmayı öğrendim. Dikiş ve örgü işlerini sevdiğim için öğrenmem zor olmadı. Hem çocuğuma hem de bu tür hastalıklara sahip olan çocuklara yönelik doğal oyuncaklar yaptım" dedi.

Ressam Güner Şenol ise "Beş yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Üç defa kişisel resim sergim oldu. İlk defa kadın arkadaşımla dayanışma içinde ortak karma sergi açtık. Amacımız, kadın dayanışmasını sergilemekti. Bu hedefimize de ulaştık" diye konuştu.

Cuma gününe kadar açık kalacak sergide ürünler, 20 ile 300 TL arasında satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Karma sergideki kalabalıktan görüntü

-Sergilenen eserlerden görüntü

-Ressam Güner Şenol ve Demet Şen ile röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

================================