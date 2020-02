DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Zonguldak'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek(2)

HASTANEYE GETİRİLDİLER

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na İran'dan TIR ile malzeme getiren İranlı 5 TIR şoförü, tedbir amaçlı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförleri getirilmeden önce hastanenin ek binasındaki bir kat boşaltıldı. Fizik Tedavi Bölümü'nde yatan hastalar taburcu edilerek evlerine gönderildi. Hastalardan Mustafa Akca, "Biz yatıyorduk hastanede. Apar topar hastaneyi boşaltmamızı istediler. Virüsle alakalı hasta gelecekmiş. Üst katı komple boşaltıyorlar" dedi. Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 İranlı TIR sürücüsü ambulanslarla getirildikleri hastaneye arka kapıdan sokuldu.

VALİ BEKTAŞ: TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 5 İranlı vatandaşın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, "Her yabancı girişinde yaptığımız rutin kontroller sırasında İran'dan gelen TIR şoförlerinden birinde yüksek ateş tespit edildiği için kendisi ve beraberindeki 4 kişi ile birlikte gözlem amaçlı tedavi altına alındılar. Yapılacak testlerin ardından bir bulguya rastlanırsa, 14 günlük karantina süreci başlatılacak. Şu an için bunu söylemek erken. Tüm tedbirler alınarak bu 5 kişiyle ilgili testler yapılıyor" dedi.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

HDP önündeki eylemde 177'nci gün; aile sayısı 100 oldu (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLELERE TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayan Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri telefonla arayarak destek ve teşekkürlerini illeti. Aileler adına Ayşegül Biçer ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bir zamanda kendilerini ziyarete edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunları söyledi:

"Oradaki tüm kardeşlerime Ankara'dan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 9 evladımızın dönmüş olması verdiğimiz mücadelenin nasıl netice verdiğini göstermesi çok çok önemli. Bu şahsiyetli, haysiyetli mücadelenizin ne anlama geldiğini ve bundan sonra da nelere muktedir olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Sizlerle iftihar ediyoruz. En uygun zamanda da sizi ziyarete geleceğim."

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

Eşi pompalıyla ateş etti, bir gözünü kaybetti

GAZİANTEP'te 10 aylık evliyken boşanmak istediği eşi Behsat Yıldırım tarafından tüfekle vurulan Dilek Yıldırım (21) sağ gözünü kaybetti. Genç kadının sol gözünde de görme kaybı oldu. Tedavisinin yapılması için yardım isteyen Yıldırım, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. 21 yaşındayım ve hayatı tekrar görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorumö dedi.

Olay, Perilikaya Mahallesi'nde 2 yıl önce meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen Dilek Yıldırım, ailesinin evine döndü. Konuşma bahanesiyle kayınpederinin evine giden Behzat Yıldırım, yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşine ateş etti. Yaralanan Dilek Yıldırım, kaldırıldığı hastanede 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Bir gözünü kaybeden diğer gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluşan Yıldırım, eşinin gerekli cezayı almasını ve yeniden görmek istediğini söyleyerek, yardım istedi.

Ayrılmak istediği için ölümle tehdit edildiğini ve sonunda bir gözünün kör olduğunu belirten Dilek Yıldırım, "On aylık bir evliliğin sonucunda ayrılmak istediğim için bu hale geldim. Eşim madde bağımlısıydı. Beni de madde kullanmaya teşvik ediyordu. Defalarca ayrılmak için ailemin evine dönmek istedim. Beni ölümle tehdit ederek, dövdü. Rapor aldım, şikayetçi oldum ama kurtulamadım. 19 Kasım 2018'de canıma tak edince ailemi arayarak, gelip beni almalarını söyledim. Bir süre sonra ailemin evine konuşmak için geldi. Sigara içme bahanesiyle dışarıya çıktı, pompalı tüfek getirmiş. İçeri geri gelince tüfekle ateş etti. Kafama doğru sıktı, saçmaların çoğu sağ tarafıma geldi. Sağ gözümü kaybettim. Sağ gözüm protez ve görme yetisi yok. Sol gözüm de yüzde 90 görmüyor" diye konuştu.

'BEN HAYATI TEKRAR GÖRMEK İSTİYORUM'

Tedavisinin yapılması için yardım isteyen Dilek Yıldırım, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Tedavim için bir doktorun bulunmasını istiyorum. Benim gözümün sorunu retinada. Ön kornea ve mercekte değil. Beni sağlığıma kavuşturacak bir doktora ihtiyacım var. Bu yüzden devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ben 21 yaşındayım ve hayatı tekrar görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorumö dedi.

Olayın ardından eşinin tutuklandığını ve yaralanmasına ilişkin davanın sürdüğünü dile getiren Yıldırım, "Beni bu hale getiren kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Beni ölmekten daha kötü bir hale getirdi. Birilerine muhtaç olmaktansa keşke ölseydim. Benim hayatımı elimden almaya hiçbir şekilde hakkı yoktuö dedi.

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

Elindeki bıçakla korkuttu

BOLU'da, sokak ortasında elinde bıçakla dolaşan Mustafa Ö. (52) polis tarafından etkisiz hale getirildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan Mustafa Ö., hastaneye götürüldü.

Aşağısoku Mahallesi Cihan Sokak'ta, sabah saatlerine elinde bıçakla dolaşan bir kişiyi görenler polis haber verildi. Bölgeye, Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri sevk edildi. Polis ekipleri, bir süredir psikolojik tedavi gören Mustafa Ö. olduğu belirlenen kişiyi konuşarak sakinleştirdi. Arkasından yaklaşan bir polis memuru da Mustafa Ö.'nün elindeki bıçağı aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kelepçelenen Mustafa Ö., İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Nişanlısını öldüren Zehra, 'bıçak güzeliyim' paylaşımı yapmış (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'de nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) gittikleri kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Zehra Aras'ın (22) güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Zehra Aras nişanlısı Emrah Öztürk ile birlikte Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinden karşıya geçiyor ve tellerin arasından kent ormanına giriyor. Bir süre sonra ise Zehra Aras'ın ormandan tek başına çıkarak yolun karşısına geçerek oradan yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

ÖZTÜRK'ÜN SON GÖRÜNTÜSÜ

Emrah Öztürk'ün öldürülmeden önceki son görüntüsü olan güvenlik kamerası kayıtları aynı zamanda cinayetin delili olarak savcılık dosyasına girdi. Ailesinin kayıp olarak başvurusunda bulunduğu Emrah Öztürk'ün ormanda ölü bulunduğu sıralarda katil zanlısı nişanlısı Zehra Aras ise otogardan Antalya'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalanmıştı.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

Ablasını ziyarete gitmişti, merdivenden düşüp öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, ziyaret için gittiği ablasının müstakil evinin dış kapı merdivenden düşen 68 yaşındaki Ali Özkan öldü.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan emekli işçi Ali Özkan, Göveçlik Mahallesi 231 Sokak'ta yaşayan ablası Alime Akman'ı (70) ziyarete gitti. Özkan, evin dış kapısındaki merdiven basamaklarını çıkarken dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, başını beton zemine çarpan Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Acı haberi duyan Özkan'ın yakınları, olay yerine akın etti. Bazı yakınları, Özkan'ın cenazesine uzaktan bakarak gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Özkan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Sakine öğretmeni, Bakan Selçuk tebrik etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite öğrenimini tamamlayıp, okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk annesi Sakine Çakır'ı(50) telefonla arayıp, azminden dolayı tebrik etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 8 kardeşin en büyüğü olan Sakine Çakır, Karkamış ilçe merkezine taşınmaları nedeniyle ilkokul 3'üncü sınıftayken okulundan ayrılmak zorunda kaldı. 16 yaşında da ailesi tarafından kuzeniyle evlendirildi.

Evliliğinin 1'inci yılında anne olan Çakır, eşinin de desteğiyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini açıktan tamamladı. Ardından da kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavını kazandı.

Üniversitede okul öncesi öğretmenliği okuyan Çakır, mezun olduktan sonra mesleğini yapmaya başladı. 6 yıl Nizip ilçesinde anaokulunda öğretmen olarak görev yapan Sakine Çakır, 3 yıl önce girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 80 puan alarak, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu'na atandı. Halen burada görev yapan Çakır'ı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telefonla arayarak tebrik etti.

Çakır, "Silopi'ye atandım. Ailem Silopi'ye gelmemi istemedi. Sorun çıkardılar. Israr edince 'Gitsin ne de olsa döner gelir' diye düşündüler. Burada üçüncü yılım. Öğrencilerime mümkün olduğu kadar model olmaya çalıştım. Eğitim açısından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum" dediından yakınlık kurup, onlara bir şeyler katmaya çalıştım. Kesinlikle kadınlarımızın kızlarımızın herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yoktur. Her zaman ve her yerde eğitim diyorum" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılanlar: Siyasi kıyıma kurban gittik

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan yaklaşık 450 sözleşmeli memur, düzenlenen basın toplantısında, 'siyasi kıyıma kurban gittiklerini' söyleyerek işe iadelerini istedi. MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun en büyük örneği de buradaki hakkını arayan mesai arkadaşlarımızdır. Her zaman belediyelerdeki kadrolarından çıkarılan personelin yanındayız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde göreve gelen CHP'li yönetimin işten çıkardığı yaklaşık 450 sözleşmeli memur, işe iadelerini istiyor. MHP Adana İl Başkanlığı'nda bir araya gelen işçilerin düzenlediği basın açıklamasına, Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Uğur Öztürk, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı katıldı.

'NAMUS VE ŞEREF SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nden ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) çıkarılan sözleşmeli personelin karamsarlık içerisinde olmaması gerektiğini belirterek, adaletin tecelli edeceğine inancının olduğunu söyledi. Sözlü, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde hem CHP Genel Başkanı'nın hem de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'İşçilerin ekmekleriyle oynamak bizim işimiz değil' diyerek namus ve şerefleriyle ilgili teminatlarına kefil olmak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ben onların bu sözlerini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

'PKK'NIN YANDAŞI, EMEKÇİNİN DÜŞMANI ZİHNİYETİ'

Her zaman belediyelerdeki kadrolarından çıkarılan personelin yanında olduklarını kaydeden Sözlü, şunları söyledi:

"CHP'nin sözcüleri, PKK'ya yataklık ettiğinden dolayı görevlerinden el çektirilen yandaş partilerinden seçilen belediye başkanları için hakları ve hukuklarının yendiğini öne sürerek ulusal ve uluslararası kamuoyunda feryat ettiler. CHP'liler PKK'lılara yandaş oldu ancak CHP'li belediyelerden çıkarılan işçiler ve memurlar için de 'asalak' tabiri yapıldı. PKK'nın yandaşı, emekçinin düşmanı olan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bunun en büyük örneği de buradaki hakkını arayan mesai arkadaşlarımızdır. Biz, sizin her zaman yanınızda olduk. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları sesinize kayıtsız kalmayacaklardır. En kısa zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de sözleşmelerin yenileneceğine ve geçmişe yönelik sosyal hakların alınacağına inanıyorum."

'KADROLARIN KAPATILMASINA ENGEL OLDUK'

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise belediye meclisinde işten çıkarılan personelin haklarının yenmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sadece işten çıkarılan kardeşlerimizin hakkı noktasında değil, tüm Adanalıların haklarının korunması için çalışıyoruz. Gücümüz bir yere kadar yetiyor. En azından sizlerin kadrolarının kapatılmasına engel olduk. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetim kadroları vicdansızca hareket ediyor. Seçim öncesinde verdikleri namus sözlerini tutmadılar. Namus sözü bizde çok önemlidir. Bu sözlerini tutmamaları ve akabinde yönetime talip olmaları bizi üzüyor. Biz, sizler için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'KADRO VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden çıkarılan sözleşmeli personel adına konuşan Enis Turgut da görevlerini yerine getirirken, maaşlarının hakkını vermeye çalıştıklarını ancak 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle keyfi olarak sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi. "CHP'li belediyelerin 'Mart'ın sonu bahar' sözlerine rağmen siyasi kıyıma kurban gittik" diyen Turgut, şunları söyledi:

"Namus sözü verenler, bukalemun gibi renk değiştirirken, sözleşmeli memur ve işçi arkadaşlarımız hakaretamiz sözlere muhatap oldu. Meclis kürsüsünde 'Sahte diplomalı' sözleriyle öğretmen arkadaşlarımız rencide edildi. Bizler bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözlerle, işten çıkarılmayı hak etmiyoruz. Mağduriyetimizin daha da uzamaması, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi için bir çalışma yapılmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den talep ediyoruz."

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Ceren BEGEÇ-kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

