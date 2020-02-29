DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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Tekirdağ 3 şehidini gözyaşlarıyla uğurladı(3)

ŞEHİT BEKİR, SON YOLCUGUNA UĞURLANDI

İdlib'de düzenlenen saldırıda Tekirdağ'ın 3 şehidinden biri olan Uzman Onbaşı Recep Bekir için Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Abdulkadir Geylani Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin rahatsızlanan annesi Emine Bakır, cenaze törenine katılamazken 4 ağabeyi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılan ve ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, 'Şehitler olmaz, vatan bölünmez' sloganları attı. TBMM Başkanı Şentop, büyük üzüntü yaşayan şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. Babasını 10 yıl önce kaybettiği öğrenilen şehit Recep Bekir, daha sonra Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazeye katılan vatandaşlar ve protokol

-Cenaze namazının kılınması

-Ellerinde bayrak taşıyanlar

-Atılan sloganlar

-Şehit cenazesinin top arabasına konması

-Top arabası ve merasim mangasını ilerleyişi

-Aileden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Şehit Astsubay Akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29), memleketi Kahramanmaraş'ta 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Akif Akçadağ'ın naaşı hastane morgundan alındıktan sonra Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze tarihi Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 1'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

DUA VE TEKBİRLERLE UĞURLADILAR

İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Cami avlusunda yer kalmadığı için kabalağın büyük bir bölümü caminin dışında ve yolda saf tuttu. Daha sonra askerler şehidin naaşını omuzladı. Bu sırada cami içinde ve dışında yaklaşık 10 bin kişi tekbir ve dualarla Akçadağ'ı sonsuzluğa uğurladı. Şehit Akif Akçadağ, götürüldüğü Orhangazi Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.

"BİZ BİLİNMEYENLERİZ ANSIZIN GELİR ANSIZIN GİDERİZ"

Şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna "Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz" yazdığı ortaya çıktı. Okuyanları duygulandıran bu mesajı şehidin kardeşi, sosyal medyadan "Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazenin omuzlara alınması

Taşınması

Musalla taşına konulması

Askerlerin selam durması

Şehidin naaşı

Şehidin fotoğrafı

Törene katılanlar

Şehidin babası ve yakınları

Helallik alınması

Namazın kılınması

Cenazenin taşınması

Kalabalığın tekbir getirip slogan atması

Naaşın cenaze aracına götürülmesi

Cenaze aracının gidişi

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Şanlıurfa'dan Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu

TÜRKİYE'de en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yüzlerce sığınmacı Edirne'ye doğru yola çıktı. 'Yol izin belgesi' istenmeyen Suriyeliler otogarda yoğunluk oluşturdu.

İdlib'de Suriye rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açtı. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da yüzlerce göçmen Avrupa'ya gitmek için otogara akın etti. Sığınmacıların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Şanlıurfa- Edirne arasında çok sayıda ek sefer konuldu. Yıllardır Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin bir kısmı Avrupa'ya gitmek için yanlarına aldıkları valizlerle otogara gidip geride kalan yakınlarıyla vedalaştı. Daha önceden şehirlerarası yolculukları için gerekli olan 'Yol izin belgesi' şartı aranmayan çoğunluğu genç ve çocuklu ailelerden oluşan Suriyeliler, otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye doğru yola çıktı. Şanlıurfa'dan ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını dile getiren Suriyeliler, "Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan 8 yıldır bize sahip çıktı. Şanlıurfalılar bizlere kucak açtı. Kendimizi burada evimizdeymişiz gibi gördük. Ancak bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle Avrupa'ya gitmek için bugün yakınlarımızla vedalaştık. Türkiye bizim ikinci evimiz, ikinci vatanımız seviyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otoğarda yaşanan yoğunluk

Edirne'ye gitmek isteyen Suriyeliler.

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

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İdlib'liler 34 şehidimiz için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü

İDLİB harekatında şehit olan 34 askerimiz için İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Ellerinde "Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı" "Türklerle kan kardeşiyiz" yazılı dövizlerle Türk askeri lehine sloganlar attı.

İdlib'de saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık bin kişi İdlib harekatında şehit olan 34 askerimiz için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meydandan cadde boyunca yürüyüşe geçen yaklaşık bin kişi, ellerinde "Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı" "Türklerle kan kardeşiyiz" yazılı dövizlerle Türk askerleri lehine slogan atarak ilerledi. Rejime lanet okuyan gruba çevredeki esnaflarda destekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

HABER: Hasan DÖNMEZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİP (Suriye),

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Amatör maçta yumruklar konuştu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde oynanan amatör maçta çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. 8 kırmızı kart gösteren hakem, maçı tatil etti.

Zonguldak Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve Ereğli Akınspor ile Kozlu İhsaniyespor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı. Ligden düşmemek için mücadele eden iki takım, maçta büyük mücadele verdi. Kozlu İhsaniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ettiği maçın 80'inci dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklarla birbirine giren iki takımın oyuncularını sahaya giren polis güçlükle ayırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, maçı izleyen kadın bir taraftarın, "8 numaraya vurun. Şu 8 numaraya vursanıza. Dünya küfür etti. İyi ettiler. Vallahi iyi ettiler." dediği duyuldu.

Maçın hakemi Davut Özen, Kozlu İhsaniyespor'dan üç futbolcuyu, Ereğli Akınspor'dan ise beş oyuncuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

Görüntü Dökümü

-Olayların cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),

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Otomobil alev alev yandı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. 44 PK 954 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol üzerinde durdururken, araç alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobil alev alev yanarken görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

HABER-KAMERA: Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),

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'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 kadın gözaltına alındı

MANİSA'da köylü pazarında satış yapan bir vatandaşı 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırmaya çalışan 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sırasında çevredeki vatandaşlara hakaret eden kadınlar, bir gazeteciye de terlik fırlattı.

Şehzadeler ilçesinde, tırnakçılık' olarak nitelendirilen yöntemle, köylü pazarında tezgah açan bir vatandaşı dolandırmaya çalışan Ö.T, G.T ve F.K isimli 3 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Pazar yerinde tezgah açan vatandaştan peynir alma bahanesiyle 200 lira veren kadınlar daha sonra fiyatı gerekçe göstererek almaktan vazgeçti. Para alışverişi sırasında kadınlardan biri satıcının boşluğundan faydalanıp, bir miktar parayı cebine koyarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra paranın eksik olduğunu fark ederek, kadınların arkasından giden satıcı, kadınlarla yaşadığı tartışmanın ardından parasını geri aldı ve zabıtaya giderek şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri de durumu polis bildirerek, şüpheli kadınları cadde üzerinde bekletmeye başladı. Bu sırada etrafa küfürler saçarak, bağıran kadınlara çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Bir anda kalabalığın oluştuğu cadde de kimi vatandaşlar da olup biteni meraklı gözlerle izledi. Şüpheli kadınlardan biri bu sırada görüntü almaya çalışan bir gazeteciye de ayağındaki terliği çıkararak fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadınlar emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınların görüntüsü

-Gazeteciye terlik fırlatmasından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

HABER: Cemil SEVAL/MANİSA,