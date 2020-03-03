DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

İzmir'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına ateş düştü.

İdlib'de rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak şehit oldu. Şehidin Konak ilçesine bağlı Hasan Özdemir Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi. Haberi alan baba Cemil Ak (51) ve anne Nermin Ak (39) gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, Konak Belediyesi ekipleri evin önünde taziye çadırı kurdu. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın bekar ve 1 kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin amcası Erkan Ak, "Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" dedi.

Ak'ın cenazesinin, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde, yarın öğle ezanında kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin evinden görüntü

-Taziyelerden görüntü

-Asılan Türk bayrağından görüntü

-Yakınlarıyla röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Sarp Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' tedbirleri

TÜRKİYE'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tehdidine karşı ülkeye giriş yapanların termal kameralarla yüksek ateş bulgusu gözlemleniyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "100 yataklı sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Artvin, Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane il sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda koronavirüs tehdidine karşı 100 kişilik sahra hastanesi kurdu. Sahra hastanesinde, Türkiye'ye giriş yaparken termal kameralarda yüksek ateş bulgusu görülenler, gözlem altına alınacak.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesini gezerek, incelemelerde bulundu. Sarp Sınır Kapısı'na 200 metre uzaklıkta, sahil kenarında kurulan 4 sahra hastanesini gezen Vali Doruk, tedbirler kapsamında sınır kapısındaki termal kamera sistemi ve alınan diğer tedbirleri yerinde gözlemledi. Doruk, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Vali Doruk, dünyanın pek çok ülkesinde görülen ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ülke ve Artvin olarak gerekli tüm tedbirleri alıp, hazır olduklarını dile getirdi. Önlemler kapsamında yolcu geçişlerinin yapıldığı yerlerde sağlık kontrol noktaları oluşturularak, termal kameralarla yolcuların tarandığını anlatan Doruk, "Bunun yanı sıra bakanlığımızın talimatları kapsamında, olası vakalara karşı bir 100 yataklı bir sahra hastanesi kurduk. 4 çadırdan oluşan hastanemiz şu an 60 yatak kapasitesi ile hizmete hazır. İhtiyaç duyulması halinde çok hızlı bir şekilde bu sayı 100'e çıkarılacak" dedi.

Sahra hastanesinde gece gündüz hizmet verileceğini kaydeden Vali Doruk, "Şüpheli bir durumda hasta ilk olarak burada sağlık kontrollerinden geçerek, burada izole edilecek. Bunlar tamamen tedbir amaçlı çalışmalar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapıdan detaylar

-Valinin incelemeleri

-Termal kamera ile ölçümler

Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

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Mert'in uyuşturucudan ölümüyle ilgili 2 kişi adliyede(2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Mert O.'ya uyuşturucu satarak ölümüne neden oldukları iddia edilen A.K. ve Ö.T., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: ZONGULDAK,

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Çiftçiler traktörlerle Mehmetçik'e destek konvoyu düzenledi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle konvoy yapıp, Mehmetçik'e destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'e yanlarında olduklarını hissettirmek isteyen Kadirlili çiftçiler, Türk bayrakları astıkları traktörleriyle konvoy halinde ilçe turu attı. Onlarca traktörden oluşan konvoya vatandaşlar da kendi araçları ve ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla destek verdi. Çiftçiler adına konuşan Ali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve askerin her zaman yanında oldukları belirtip, İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikleri rahmetle andıklarını, yaralılara da acil şifalar dilediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Çiftçilerin traktörle yaptığı konvoydan görüntü

Haber - Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),

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Elektrik direğinde arızayı giderirken akıma kapıldı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Keramettin Küçükcingöz, akıma kapılarak yaralandı.

Elektrik şirketinde çalışan Keramettin Küçükcingöz, Çukurköy Mahallesi Asri mezarlık içerisinde elektrik bakım ve onarımı için araç sepeti ile direğe çıktı. Küçükcingöz, elektrik kablolarını kontrol ettiği sırada akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Küçükcingöz, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Küçükcingöz, daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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Yastıktan, fenerden uyuşturucu çıktı; 19 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 105 kişiden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 3 hafta süren çalışma kapsamında satıcıları takibe alan ekip, 19'u uyuşturucu satıcısı 6'sı kullanıcı olmak üzere 105 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarının ev, iş yeri ve araçlarında narkotik arama köpeği 'Alfi' ile yapılan aramalarda, ele feneri, yastık kılıfı, torpido, hediyelik sandık gibi yerlerde çeşitli uyuşturucular, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu satışından elde edilen 12 bin 220 TL para ele geçirildi.

SATICILAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen uyuşturucu satıcıları Bedir P. (42), Mehmet Nuri T. (33), Serkan Ç. (21), Fatih E. (43), Adem T. (43), Adem D. (31), Muketder İ. (40), İsa Y. (29), Beyza P. (28),Ömer M. (29), Ömer K. (25), Muzaffer A. (24), Nazım H. (34), Yaşar D. (28), Muhammet K. (24), Hüseyin A. (46), Mehmet O.T. (26), Ahmet B. (42) ve M.T.B. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

POLİS OTOSUNA ÇARPIP, KAÇMIŞLAR

Şüphelilerden Bedir P. ve Mehmet Nuri T.'nin Gaziantep'ten gelip Kahramanmaraş'ta torbacılık yapan kişilere yüklü miktarda uyuşturucu tedarik ettikleri tespit edildi. Yine Gaziantep'ten gelip apart kiralayan Adem D. ve Muketder İ.'nin de geçen sene uyuşturucu satarken suçüstü yapan polislerden kaçarken polis otosuna çarptıkları ve firari oldukları ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin evde arama yapması

-Alfi'nin arama yapması

-Küçük sandıktan uyuşturucu çıkması

-El fenerinden uyuşturucu çıkması

-Torpidodan uyuşturucu ve para çıkması

-Yastıkta uyuşturucu ele geçirilmesi

-Sakız kutusundan çıka uyuşturucular

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Alfi'nin uyuşturucularla poz vermesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Emniyet ve jandarmadan ortak ruhsatsız silah ve tütün operasyonu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, silah parçası ve tütün ürünleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konak ve Yeni Mahalle'deki ev ve bazı işyerlerinde silah ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından iki adrese eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda, ruhsatsız 6 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 55 tabanca şarjörü, yaklaşık bin 500 adet silah parçası, 1 mermi, 1 çakı, 20 kutu kaçak makaron, 5 kilogram kaçak tütün ve kaçak elektronik sigara ile çok sayıda tütün malzemesi ele geçirildi. Operasyonda ev ve dükkan sahipleri M.Ç. (34) ve E.K. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Burak Alper KUŞ/MUĞLA,