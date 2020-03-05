DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Suriye'ye askeri sevkiyatı (2)

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

-Zırhlı araçların geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi 'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 15.45'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/Çanakkale,DHA

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Sakarya'da, CHP önünde gerginlik

SAKARYA Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının, CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada gerginlik yaşandı. CHP'lilere yumurta atan 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise burnuna çakmak gelmesi nedeniyle yaralandı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, yaklaşık 150 kişilik bir grupla CHP İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapmak istedi. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmaları tepki gösterenler ile aynı saatte Özkoç'a destek için basın açıklaması yapan CHP'liler karşı karşıya geldi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş önlemle iki taraf birbirine yaklaştırılmazken, CHP'lilere yumurta atan ve aralarına girmeye çalışan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Çakmak atılması nedeniyle bir kişi de burnundan yaralandı.

Sakarya Milli İrade STK adına açıklamayı okuyan Yahya Bakır, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler dün Meclis'te düzenlediği basın açıklamasında Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın şahsında birlik ve beraberliğimizi hedef alan açıklamalar yapan Engin Özkoç'un, Rusya ve İran destekli katil Esed'i sevindirdiğini gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın tam da Moskova ziyareti öncesi tertip komitesinin dışarıda olduğu belli olan bu provakatif eylemin amacı emperyalist Rusya'ya, katil Esed'e el vermek değil de nedir'ö dedi.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş de parti binasının önünde açıklama yaptı. Keleş, açıklamasında AK Parti'ye yüklendi. Açıklamalar sonrası iki grup polis ekipleri nezaretinde bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detay

-Gözaltına alınma

-Slogan atılması

-Yahya Bakır açıklama

-Ecevit Keleş açıklama

-Yukarıdan genel detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya),

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Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS'ta ciple ekmek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Ali Yüce Polis Merkezi önünde meydana geldi. Yasin Şahin yönetimindeki 58 ABT 344 plakalı cip, 4 yolun kesiştiği noktada Musa İhsanç'ın kullandığı 58 BV 929 plakalı ekmek yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçlar çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS

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Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nin yüzde 76'sı tamamlandı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 190 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.

VALİ: YÜZDE 76 FİZİKİ GERÇEKLEŞME SAĞLANDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Yusufeli Barajı ve HES Projesi için toplantı gerçekleştirildi. Vali Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden birisi olduğunu söyledi. Baraj inşaat çalışmalarının bir bütün olarak aralıksız sürdüğünü kaydeden Vali Doruk, "Yusufeli Baraj inşaatının 4'te 3'ü tamamlanmış olup bugün itibariyle yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Planlanan süreçte adım adım sona doğru ilerliyoruz. Baraj gövde yüksekliğimiz 190 metreyi geçti. Gövde inşaatında 2 milyon 648 bin metreküp gövde betonu döküldü. Toplamda da 4 milyon metre küp beton dökülecek. Baraj gövde inşaatıyla eş zamanlı olarak enerji yapıları dediğimiz yer altında inşa edilen santrallerimizin yapımı da sürüyor. Her biri 186 megavat gücünde 3 ayrı üniteden oluşan santralın toplam kurulu gücü 558 megavat. Birinci ünitede salyangoz adı verilen yapıların imalatı devam ederken ikinci ve üçünü ünitede de beton dökümü yapılıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı detayları

-Vali'nin incelemeleri

-Vali Yılmaz Doruk'un açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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Üniversiteliler, Sinop'a özgü maket kotra imal ediyor

SİNOP'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, kente özgü kotra maketleri imal ediyor. Kotra yapımının tüm detaylarını öğrenen öğrenciler, ustalara adeta taş çıkarıyor.

Sinop'ta, 1950'li yıllarda cezaevinde yatan 2 mahkum tarafından başlatılan maket kotra yapımı, günümüzde de sürdürülüyor. Sinop Limanı'na gelen yolcu vapurlarındaki ziyaretçilere hediyelik eşya olarak sunulan, zamanla ünlenerek il ve ülke dışına da hediyelik eşya olarak gönderilmeye başlanan kotralar, kentin simgesi haline geldi. Sinop'a özgü kotra yapımını üniversite öğrencilerine öğretmek için kolları sıvayan KYK ve Sinop Halk Eğitim Merkezi, ortaklaşa proje hazırladı. Proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Sinop Kız Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, maket kotra yapımının tüm aşamaları öğretildi.

'BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRİYORLAR'

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Musa Kazım Açıkbaş, bu kapsamda projeler geliştirildiğini belirtti. Açıkbaş, "Bizler de öğrencilerimiz için bir şeyler yapmak istedik ve Sinop'a özgü kotra yapımını öğrencilere öğretmek için kolları sıvadık. Malzemeleri temin ettikten sonra gençlerimizin yurtlarda boş vakitlerini daha verimli değerlendirmesi için Sinop Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaptık. Amacımız, öğrencilerimize el sanatlarını öğretmek ve boş zamanlarını değerlendirmek. Ayrıca yılsonunda ortaya çıkan ürünleri sergileyeceğizö diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERE MORAL OLUYOR'

Öğrencilerin bu tür aktivitelere ihtiyacı olduğunu ifade eden Özel Eğitim Merkezi Teknoloji Tasarım Öğretmeni İbrahim Genç de, "İlk başta 'nasıl olacak, bu kadar öğrenci ve bu kadar malzemeyle nasıl yapacağız?' şeklinde endişelerim vardı. Ama kursumuz çok verimli başladı, atölyeye geldiğimizde tüm malzemeler hazırdı. Öğrencilerin dersleri de yoğun, buraya geldiklerinde rahatladıklarını söylüyorlar. Bizim için de aynı şeyler geçerliö dedi.

'ÇOK EĞLENCELİ BİR UĞRAŞ'

Kursa katılan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Rümeysa Turan ise el emeğiyle kotralar yaptıklarını ifade ederek, "Sinop'a ilk geldiğimizde vitrinlerde gördüğümüz ve çok beğendiğimiz kotraları şimdi bizler de yapıyoruzö dedi. Sinop Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Şule Şağıtoğlu da, Hatay'dan Sinop'a eğitim için geldiğini belirterek, "Bu proje sayesinde boş zamanlarımız dolu dolu geçiyor. Sabah okula gidiyoruz, akşam da kotra yapıyoruz. Sinop'a ilk geldiğimde her yerde kotraları görmüştüm ve çok ilgimi çekmişti. Şimdi bizler de kotra yapıyoruz. Çok eğlenceli bir uğraşö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kotra yapan öğrencilerden detaylar

-Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Musa Kazım Açıkbaş ile röportaj

-Özel Eğitim Merkezi Teknoloji Tasarım Öğretmeni İbrahim Genç ile röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP,