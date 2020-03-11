DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TUNCELİ'de, yol çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör Eyüp Aslan (42), yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü yakınlarında meydana geldi. Karayolları Şube Müdürlüğü bünyesindeki iş makinesi, yol çalışması yaptığı sırada operatörün kontrolünde çıkarak, şarampole devrildi. Kazada operatör Eyüp Aslan ile yanında bulunan Mustafa Tuğrul yaralandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları iş makinesinde çıkarılarak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan operatör Eyüp Aslan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tuğrul'un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Devrilen iş makinesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Annesinin öldürdüğü bebeğin cesedine ulaşılamadı

ADIYAMAN'da, annesi tarafından 1 günlükken öldürülen bebeğin cesedine ulaşılamadı. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 1'i bebeğin babası, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve geçen pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

POLİS BEBEKTEN İZ BULAMADI

F.U.'nun ifadesi üzerine ekipler tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan çöplükte arama yapıldı. Yapılan aramada bebeğe ait ceset veya kalıntıya rastlanmadığı bildirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla bağlantısı olduğu öne sürülen biri bebeğin babası 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. F.U.'nun ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin emniyette sorgulamasının sürdüğü belirtildi.

Bu arada savcılık tarafından dosyaya gizlilik kararı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Şüphelinin polis aracıyla getirilmesi

-Şüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

-Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastanesi

-Adıyaman Adliyesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Akyarlar Koyu'nda deniz dibi temizliği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği, Akyarlar Koyu'yla sürdü.

Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla bu yıl Yalıçiftlik Koyu'ndan başlattığı deniz dibi temizliği, Gümbet, Ortakent, Küdür ve İçmeler'in ardından Akyarlar Koyu'yla devam etti. Bodrum Belediyesi dalış ekibinden 10 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı. Akyarlar Limanı içi ve koy geneli temizlendi. Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu'ndan 150 öğrenci ise, sahil şeridindeki çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 5 kilo karton, 30 kilo plastik, 20 kilo demir, 60 kilo cam ve 2 araç lastiği atığı toplandı. Denizde ve kıyıda yapılan temizliğin ardından atıkların etrafına toplanan öğrencilere, Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi İsmail Can Karadağ tarafından bilgiler verdi. Toplanan atıklar ise, Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deniz dibi temizliği

-Su altındran görütü

-Öğrenciler görnütü

-Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN-- Kamera: BODRUM (Muğla), DHA)

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Tokat'ta, okullar koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ildeki okullar koronavirüse karşı dezenfekte edilmeye başlandı.

Ülkede ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından Tokat'ta okullarda önlemler alınmaya başlandı. Kent merkezinde 3 okul, özel kıyafetler giyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı Güvenliği birimi görevlileri tarafından dezenfekte edildi.

İl genelindeki tüm okulların dezenfekte edileceğini söyleyen İl Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Yayar, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz Cumhuriyet Anadolu ve Mesleki Teknik lisesi. Aynı zamanda kimya bölümümüz bulunması sebebiyle üretim yaparak okullarımızın ve sektörün ihtiyacı olan sıvı sabun, dezenfekten, çamaşır suyu ve türevlerinin imalatını öğrencilerimiz ile birlikte yapıyor. Şu anda ilimizde başlatmış olduğumuz çalışma ise, Çin'de başlayan ve bütün dünyayı saran koronavirüsün etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Çünkü bu kapsamda ülkemizin, Sağlık Bakanlığının almış olduğu yerinde ve hızlı kararlarla birlikte dünyada en az etkilenen ülkelerin başında geliyor Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı olarak sayın bakanımızın da öncülüğünde okullarımızda öğrencilerimizin elinin değdiği her yerin daha güvenli, daha sağlıklı olması için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Burada sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar ve tuvaletler bunların hepsinin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde okullarda bulunmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda öğretmenlerimizle birlikte öğrenci ve veli bilgilendirme çalışmaları bunun bir parçası olarak devam etmektedir" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görnütüler

-Ekiplerin dezenfekte çalışmaları

-İlhan Yayar'ın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu

DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların oyun oynarken yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay öğleden sonra Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Jamal H.'nin çocukları evin bodrum katına girerek oyun oynarken ateş yaktı. Ateş bir anda bodrumda bulunan yorgan ve battaniyeleri tutuşturdu. Evden çıkan dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiyeye bildirirken, evde bulunanlar ise çocukları bodrumdan çıkardı. Yangında tüm evi dumanlar sararken alevler ise büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden görüntü

-Yangına müdahale eden itfaiyenin görüntüsü

-Dumanın tahliye edilmesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde, eski eşi Ercüment A.'nın (Akbaşoğlu) (66) bıçaklayarak öldürdüğü eski eşi Melek Dağyel'in (61) cenazesi, Lütfi Paşa Camii'ne getirildi. İkindide kılınan namaza yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası Melek Dağyel, Tire Asri Kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından görüntü

Haber- Kamera; Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler; F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların tamamını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),