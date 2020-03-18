DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bakan Koca'dan koronavirüsten ilk ölüm açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bakan Koca ayrıca, bugün yapılan teslerde sonucu poztif çıkan 51 kişi ile birlikte toplam vaka saysının 98 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili gece yarısı Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Daha önceki toplantıda, alınan tedbirlerle Türkiye'nin virüse karşı 90 gün direndiğini söylediğini hatırlatan Bakan Koca, "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü, bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantımızda size ilk vakayı bildirdik. Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar" diye konuştu.

Bakan Koca, virüsün farklı yaş gurupları üzerinde farklı etkiler gösterdiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu belirterek, "Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor, fakat bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bilim Kurulumuzun verdiği ve dünyada kabul edilen bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler, direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük kronik hastalığı olan, vücut savunma sistemi düşük yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır" dedi.

'KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM'

Gece yarısı düzenlenen toplantının özel bir durum nedeniyle düzenlendiğini belirten Koca, "Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 OLMUŞTUR'

"Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umre'den ve Avrupa ülkelerinden dönüş ise devam etti. Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor" diyen Bakan Koca, açıklamanın devamında şöyle konuştu:

"Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konulan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5 - 2 ay direnelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Koca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Caner ÜNVER - Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,

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İş adamına evinin önünde silahlı saldırıda öldü

YALOVA'da, iş adamı Erdal Dönmez (53), evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş adamı Erdal Dönmez, araçta indiği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı. İş adamı Erdal Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İş adamına olay yerinde müdahale yapılması

-Sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi alması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Mahalleli detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/ YALOVA,

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Kontrolden çıkan cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Fatih B.'nin kullandığı 60 EY 801 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarpıp, takla atarak su kanalına devrildi. Kaza sırasında yolcu Recep S., araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Fatih B., Recep S. ve Yiğit Can G. yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Fatih B. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Lüks cipten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulans ekiplerinden görüntü

Haber-amera: Hali İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Kadir Şeker, hakkındaki iddianame hazırlandı: 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi

KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20), hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Duran'ın Adli Tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianeme Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: KONYA,

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