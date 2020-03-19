DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.

Kocaeli'de gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından görüntüler

-Karla kaplı ağaçlar ve araçlardan görüntüler

-Detaylar

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Kar yağışı, Ankara'yı beyaza bürüdü

ANKARA, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Başkent'te, hafta başında başlayan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Giderek hızını arttıran kar, zeminde tutmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kar yağışı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,

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Geri dönüşüm tesisinin deposunda yangın

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saat 23.30 sıralarında Erenler Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin açık depolama sahasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesiste daha önce birçok kez yangın çıkarken, depolama sahasında hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yeri dışarıdan detay

Yangın alanı detay

Haber-Kamera: Ramiz Kaan OKTAR/ SAKARYA,

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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş ve çıkışlar durduruldu (2)

SINIR KAPILARINDA GEÇİŞLER GECE YARISINDAN İTİBAREN DURDURULDU

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla gönderdiği genelgenin ardından, Edirne ve Kırklareli'den Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan kara ve demiryolu sınır kapıları gece yarısından itibaren araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Ancak, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapısı'ndan yük taşıyan TIR'ların geçişlerine izin veriliyor.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Duyurunun ardından Bulgaristan'da, bulunan Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na akın etti. Buradan araçlarıyla ülkeye son anda yoğun şekilde giriş yapıylırken, Bulgaristan'a çıkış bekleyen vatandaşlar da komşu ülkeye geçiş yaptı.

SON DAKİKADA GİRİŞ YAPTI

Bulgaristan'ın Harmanlı kentinden saat 23.58 sıralarında giriş yapan Salih Şenoğlu, "Gebze'de oturuyorum. 10 gündür Bulgaristan'da bulunuyordum. Bugün açıklamayı duyduktan sonra koşa koşa Kapıklule'ye geldik ve son anda ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'da bizde olduğu gibi koronavirüs önlemleri var." dedi.

BULGARİSTAN'A GİDEMEDİ

Bulgaristan'ın Silevengrad kentinde çalışan Hakan Taşdemir ise saat 00.00'ı geçtikten kısa süre sonra sınır kapısına geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geri gönderilen Taşdemir, "Bugün akşam saatlerinde sınır kapılarının kapanacağı haberini aldım ve hemen harekete geçtim. İstanbul'dan sırt çantamı alarak yola koyuldum. Geç kaldığım için geçişime izin vermediler. Şimdi geri dönüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıkule'den genel detay

Ülkeye giriş yapanlar

Salih Şenoğlu ile röp.

Detay görüntü

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Araçlardan detay

Hakan Taşdemir ile röp.

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Komşusundan 'karantina ihlali' şikayeti

KAYSERİ'de, yurt dışından gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı iddiasıyla komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. Eve gelen ekip, Döndü A.'yı yapılan kontrollerinin ardından karantinaya uyması konusunda uyardı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'dan geçen hafta Kayseri'ye gelen Döndü A., 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle komşuları tarafından sağlık ekiplerine şikayet edildi. İhbar sonrası olayı değerlendiren ekipler Döndü A'nın evine gelerek sağlık taramasını gerçekleştirdi. Döndü A'nın solunum yolu ve yüksek ateşiyle ilgili bir bulguya rastlamadı. Daha sonra ekipler Döndü A'nın 14 günlük karantina uygulamasına uyması gerektiğini belirterek, olay yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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Göksu Nehri'nde intihar eden kişinin cesedi bulundu

MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atlayarak intihar eden Kadir Uysal'ın (47) cansız bedeni, 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, dün Göksu Nehri üzerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Kadir Uysal, iddiaya göre Göksu Nehri'ne atladı. Uysal akıntıyla birlikte sürüklenmeye başlarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Dün Sahil Güvenlik, AFAD ve dalgıç adamlar tarafından aranan Uysal, bulunamadı. Bugün devam eden arama çalışmalarında Uysal'ın cansız bedeni, suya atladığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu. Uysal'ın psikolojik nedenlerden dolayı ilaç kullandığı ve ailesinden de intihar eden fertlerin olduğu öğrenildi.

Uysal'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nehirdeki arama çalışmaları

-Kadir Uysal'ın cesedinin sudan çıkartılması

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/ SILIFKE(Mersin),

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