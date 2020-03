DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

Diyarbakır polisinden 'evde kal' klibi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için farkındalık oluşturmak amacıyla klip çekti. Trafik polisleri klipte, 'Sizin için yollardayız, lütfen evde kalın' mesajı verdi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında salgının yayılımını durdurmak için vatandaşların evde kalmaları yönünde bir çağrı da trafik polislerinden geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde kalmaları için farkındalık oluşturmak amacıyla video klip çekti. Klipte, trafik aracının üzerine monte edilmiş dijital levha üzerinde 'Sizin için yollardayız, lütfen evde kalın' mesajı yer alırken, klibin sonunda trafik polislerinin hep bir ağızdan aynı mesajı sözlü olarak dile getirdi.

Kumlucalı sera üreticisine koronavirüs molası yok

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok insan sokağa çıkmazken, Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticileri sofralara sağlıklı gıda ulaştırmak için günlerini serada geçiriyor.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları kısıtlanıp, diğer vatandaşlara da gerekli olmadıkça evde bulunmaları tavsiye edilirken, Kumluca'da yaş sebze ve meyve üreticileri ise üretimi ara vermeden sürdürmek için günlerini serada geçiriyor. Koronavirüs nedeniyle birçok insan evlerinden dışarı çıkamazken, üreticiler, serada yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle ilgileniyor.

'7/24 SERALARDA KALMAK ZORUNDAYIZ'

Sera üreticisi Bayram Karadon, "Seralarımızda güvenli gıda yetiştirmek için sürekli çalışmak zorundayız. Ürünlerimize çocuklarımızdan daha çok değer veriyoruz. Hep bunlar sofralara daha güvenli ve daha temiz gıda üretebilmek içindir. Bizim evlerimizde durma gibi bir imkanımız yok. Bütün geçimimizi bu ürünlerden sağlıyoruz. Bunları yetiştirmek zorundayız. Evlerimizde kalamıyoruz. Sokaklara da çıkamıyoruz. 7/24 seralarda kalmak zorunda kalıyoruz. Ürünlerimizi dün nasıl koruduysak bugün de korumaya devam ediyoruz. Yarın da korumaya devam edeceğiz. Seralarımızda hiçbir şekilde hastalık olmadığına inanıyoruz" dedi.

'SEBZELERİMİZ HER GÜN İLGİ BEKLİYOR'

Ayşe Sağlam, "Dışarı çıkamıyoruz. Ama seralarımızda kalıyoruz. Bize virüs tatili yok. Her gün seralarımızda çalışmak zorundayız, sebzelerimizi yetiştirebilmek için. Çünkü kazancımızı buradan sağlıyoruz. Sebzelerimiz her gün ilgi bekliyor. Çocuk gibi bakmak zorundayız" diye konuştu. Mehmet Barut, "Biz üretim yapmak zorundayız. Çünkü milletimizin bu dar zamanında yanında olmalıyız. Üretmeliyiz ki onlar şehirde aç kalmasın. Onlar sağlıklı tüketim yapsın. Onlar sağlıklı gıdaya kavuşsun" dedi.

'GÜVENLE YİYEBİLİRSİNİZ'

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Çetin de şöyle dedi: "Kumluca, Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacını karşılayan bir bölge. Ülkemizin yaşadığı şu zor süreçte cefakar Kumluca çiftçisi ülkemizi doyurmaya, onlara sağlıklı gıda ulaştırmaya gayret ediyor. Virüs salgını sürecinde kesinlikle sebze meyve tüketmeye devam etmelisiniz. Çünkü biz sizler için sağlıklı sebze meyve üretiyoruz. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum; 38 derecede bir virüsün yaşama imkanı olmadığını söylüyor uzmanlar. Seranın içi 38 derece. Bu insanlar 38 derecede çalışmaya devam ediyor. Onun için sebze meyveyi güvenle yiyebilirsiniz. Sebze yiyin sağlıklı kalın."

Kuşadası Belediyesi'nden 'Evde Kal'a bandolu destek

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için mahalleleri dolaşıp performans sergiledi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine birçok kurum ve kuruluş, 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Salgın hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar, yapılan çağrılara uyarak evlerine kapandı. Kuşadası Belediyesi ise evlerinden dışarı çıkmayanlara moral vermek için harekete geçti. Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'in isteğiyle mahalleleri dolaşarak vatandaşların moralini yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti. Koronavirüsle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Günel, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek" dedi.

3 kadın güpegündüz ev soydu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kadın, girdikleri evden 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı.

Hırsızlık olayı, bugün Orhaniye Mahallesi Cevher Sokak'taki tek katlı evde yaşandı. Kimsenin olmadığı eve giren kimlikleri belirsiz 3 kadın, 16 bin lira ile 30 çeyrek altını alıp, kaçtı.

Kadınların eve girişi ve kaçışları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken hırsızlık olayı, ev sahiplerinin gelmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların kimliklerini tespit edebilmek için görüntüleri mercek altına aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, canlı yayında çocuklarla buluştu

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan çocuklarla Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında buluştu. Başkan Altay çocuklara, "Endişe etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarımız bu işten bizleri kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Sizler de dua edinö dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, örnek bir halkla ilişkiler uygulaması daha gerçekleştirerek ilk kez YouTube kanalı üzerinden canlı yayında çocuklarla buluştu. Çocukların whatsapp üzerinden gönderdiği soruları cevaplayarak onlarla sohbet eden Başkan Altay, bu süreçte bol bol kitap okumalarını isteyerek tavsiyelerde bulundu. Başkan Altay, "Bizler de sizler kadar hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Endişe etmeyin. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarımız bu işten bizleri kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Sizler de dua edin. Sağlık personelimiz inanılmaz bir performans sergiliyor."dedi.

Toplumu infiale sevk edecek görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmaması uyarısında da bulunan Başkan Altay, "Bununla ilgili de yasal işlem yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu konulara tevessül etmeyelim. Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Ama bu bir süreç ve inşallah atlatacağızö diye konuştu.

Başkan Altay, "Bu süreçte hepimizin mutlaka evlerimizde kalması gerekiyor. 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin anıları ile ilgili videolarını çekerek whatsapp hattımıza gönderirseniz onları da sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağız. Koronavirüs nedeniyle yoğun olarak çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için, ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı ve mutlu günler diliyorumö dedi.

Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı

KÜTAHYA'da, bazı doktor ve savcıların koronavirüs karantinasına alındığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. S.Ö., yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ö.'nün sosyal medya hesabından, kentteki bazı doktor ve savcılar ile 2 hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün cep telefonuna inceleme yapmak için el konuldu. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Muğla'da can dostlara mama ve su takviyesi

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafeteryaların kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını için mama ve su takviyesi yapmaya başladı.

Dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüs, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan can dostları da besin bulmakta zorlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi virüsün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle 'Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet' sloganıyla il genelinde sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen ekipler, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, vatandaşlara seslenip, 'Evde kal' çağrısını yineledi. Gürün, "Virüse karşı yoğun çalışmalarımız sırasında hayatı paylaştığımız sokak hayvanlarımızı da içinde bulunduğumuz bu zor süreçte unutmuyoruz. Biliyorsunuz alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafeler kapalı, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da sokağa çıkması sınırlandırıldı. Bu nedenle esnafımız ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen ve sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız da bize emanet. Hayvan dostu gönüllüler ile sokakta yaşayan sevimli can dostlarımız için günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara mama ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen esnafımız ve vatandaşlarımız endişelenmesin. Siz evde kalın, can dostlarımız bize emanet" dedi.

