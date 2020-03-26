DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ve 159 TIR şoförü karantina için yoğun güvenlik önlemleri altında çeşitli kentlere gönderildi.

KKTC'den dönüş yapan 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki SEKA Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, 21 otobüs ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. Bir kısmı Niğde, Adana ve Hatay'ya gönderilen öğrenci ve şoförler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra aileleri ile bir araya gelecek.

Görüntü Dökümü

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-Limana giren otobüs

Polis eskortu eşliğinde limandan çıkan araçlar

-Araçlar giderken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Yurt dışından gelen 98 kişi, Bolu'da yurda yerleştirildi (3)

YUNANİSTAN'DAN 30 KİŞİ GELDİ

Yunanistan'dan uçakla İstanbul'a gelen 30 kişi, otobüsle Bolu'ya getirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünden geçtikten sonra yurttaki odalarına yerleştirildi. Yurtta karantina altında tutulan kişi sayısı böylece 398 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yurda girişler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (3)

HAVAALANINDA KALANLAR GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR

Uçuşa kapanan ülkelerine dönememeleri nedeniyle günlerdir İstanbul Havaalanı'nda kalan kişiler otobüslerle Karabük'e getirilmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde otobüslerle Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'na getirilenler sağlık taramalarının ardından misafir edilecekleri odalara alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüslerin yurda girişi

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Nevşehir'de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral konseri

NEVŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara Nevşehir Belediyesi orkestrası, moral olması amacıyla konser verdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzisyenlerinden oluşan bir orkestra ekibi, Yeni Mahalle'deki TOKİ Emlak Konutlarının bulunduğu yerleşim bölgesinde konser verdi. Belediye orkestrası vatandaşlara sevilen çeşitli şarkıları seslendirdi. Vatandaşlar konseri evlerinin penceresi ve balkondan dinledi. Etkinlikle ilgili konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize bu sürprizi yaptık. Bu sürece daha az etkilenmelerini temin etmek için böyle bir etkinlik için bir proje gerçekleştirdik. Bundan sonrada bu etkinliklerimiz devam edecek hemşerhilerimiz hangi parçayı istediklerini bize bir gün önceden haber verirlerse biz onlara moral konseri vereceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Emlak konutları önünde üstü açık otobüste konser veren sanatçılardan genel görüntü

-Evlerinide cep telefonu ve ışıklarla drestek veren site sakinlerinden genel ve detay görüntü

-Belediye başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklama

-Site sakinlerinden Eyül Başak ile röportaj v sitedekiler hep birlikte Evde kal Türkiye evde kal Nevşehir hep birlikte söylemeleri

-Drone ile konserden genel vedetay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER, (NEVŞEHİR),

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İzmir'de ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Hakan T. (41) tartıştığı ağabeyi Erkan T.'yi (44) tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Hakan T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Erkan T. ile kardeşi Hakan T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hakan T. tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Erkan T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erkan T., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erkan T. doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Erkan T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Hakan T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Polis otosundan görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan ev

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Evden alevlerin yükselmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Hamamda gizlice kumar oynayan 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL ceza

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavris tedbirleri kapsamında kapalı olan bir hamamda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yapıldı. Sahibi tarafından kapatıldıktan sonra M.G. isimli çalışanı tarafından gizlice kumar oyanıtldığı belirlenen hamamdaki 10 kişi gözaltına alındı. 10 kişiye toplamda 47 bin 670 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle yurt genelinde birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Caminur Mahallesi'ndeki hamamın sahibi A.S. de tedbirler gereği işletmesini kapatıp, Ankara'ya gitti. Patronunun gitmesini fırsat bilen M.G. isimli çalışan ise iddiaya göre hamamın salonunu kumarhaneye çevirdi. Hamamda kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu işletmeye baskın yaptı. Polisin baskınında 10 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

CEZA YAĞDI

10 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü Maddesi gereği kumar oynamak, 32'inci Madde'deki emre aykırı davranış,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Madde'ki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından 4 bin 767'şer TL, toplamda da 47 bin 670 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca gözaltına alınan M.G.'ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Samsun'da bir kişinin başından vurulduğu kavga, kamerada (2)

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Samsun'da iki grup arasında çıkan kavgada Onur Yıldız'ın, tabancayla başından vurularak yaralanması olayı ile ilgikli gözaltına alınan Adem M., Batuhan M., Üzeyir M.. ve Uğur M. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Adem M.'nin tutuklanmasına karar verdi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Emre Aşık'ın eşi cezaevi firarisiyle yakalandı (3)

JANDARMALARA HAKARETTE BULUNMUŞ

Cumhuriyet Başsavcılığı , Erdi Sungur ve Yağmur Aşık 'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Savcılık, Yağmur Aşık'ın jandarmalara fiziki saldırı ve hakarette bulunduğunu belirterek, dün saat 20.00 sıralarında Gölormanı Köyü'nde şüphe üzerine kontrol edilmek istenen 34 S 4443 plakalı aracın sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Erdi Sungur'un cezaevi firarisi olarak arandığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Şüphelinin aracı kolluk görevlilerinin üzerine sürüp bir personele çarparak onu yaralamış, bu olayın akabinde 34 S 4443 plakalı araç sürücüsünün Erdi Sungur isimli kişi olduğu tespit edilmiş ve kolluk kuvvetlerince tespit edilen ikamette şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararıyla yapılan arama sonucunda Erdi Sungur ve Yağmur Aşık isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca ikametten iki adet ruhsatsız tabanca ile toplam 89 adet tabanca fişeği ele geçirilmiş, aramalar esnasında Yağmur Aşık tarafından kolluk görevlilerine fiziki saldırı ve hakarette bulunulmuştur. Şüpheli Erdi Sungur sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Mahkemesi tarafından silahla direnme suçundan tutuklanmış, şüpheli Yağmur Aşık ise savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmıştır."

DÜZCE,