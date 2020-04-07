DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 18

6 saat önce

Karabük'te maskesi olmayanlar caddeye alınmadıKARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatılırken, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı.

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Karabük'te maskesi olmayanlar caddeye alınmadı

KARABÜK'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en işlek caddesi bariyerlerle kapatılırken, maskesi olmayanlar caddeye alınmadı.

Karabük'te koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nin giriş ve çıkışları bariyerlere kapatıldı. Caddeye girmek isteyen vatandaşlar maske kontrolünden geçirildi. Maskesi olmayanlar vatandaşlar caddeye alınmadı. Kimi vatandaşlar maske bulamamaktan yakınırken, kimileri ise cebinde taşıdığı maskeyi bariyerlerin olduğu yere gelince taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Caddeye girenlerden görüntü

Caddede maskeleri ile bulunanlardan görüntü

Maskesi bulunmayanların uyarılması

Bariyerlerin olduğu yerde maske takanlar

HABER-KAMERA:  Yasin ALDEMİR/ KARABÜK,

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Adıyaman'da korona yasaklarına uymayan 275 kişiye para cezası uygulandı

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yasaklara uymayan 275 kişiye idari para cezası uygulandığını söyledi.

Vali Aykut Pekmez, kentte koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin değerlendirme yaparak, tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığını söyledi. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Vali Pekmez, yasakları ihlal edenlere izin verilmeyeceğini ve bugüne kadar kuralları ihlal eden 275 kişiye idari para cezası kesildiğini açıkladı.

'215 BİN 133 KİŞİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ'

Vefa Sosyal Destek Gurubu ekipleri tarafından 650 vatandaşın maaşını evlerine teslim ettiklerini anlatan Vali Pekmez, "Ayrıca, 11 bin 834 vatandaşımızın nakdi yardımı evlerinde teslim edildi. İlimize farklı şehirlerden gelen 4 bin 814 vatandaşımızın takibini yapıyoruz. Bu zamana kadar şehir dışına çıkmak isteyen 810 vatandaşımıza seyahat izni verildi. Bugüne kadar 102 bin 158 araç içerisinde 215 bin 133 vatandaşımızın kontrolleri de gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymasını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Aykut Pekmez'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Koronavirüs'ü yendi, alkışlarla taburcu edildi

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören Cihan Yılmaz (55), 17 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi.

İstanbul'da yaşayan ve memleketi Sinop'un Ayancık ilçesine giden Cihan Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hipertansiyon hastası olan Yılmaz yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Medikal Park Samsun Hastanesi'ne yatırıldı. 17 günlük tedavisinin ardından Yılmaz, sağlığına kavuştu. Yılmaz, alkışlarla taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını ifade eden Yılmaz, doktorlara ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taburcu edilen Cihan Yılmaz'dan detaylar

-Detaylar

-Alkışlarla taburcu edilen Yılmaz'dan detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL/ SAMSUM,

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'Kemer kendi maskesini üretiyor'

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtan Kemer Belediyesi, kendi maske üretimini yapmaya başladı.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilk günden itibaren etkin olarak çalışmalar yapan Kemer Belediyesi, vatandaşların kullanımında olan devlet daireleri, belediye, otobüsler ve otobüs durakları, caddeler, otogar, PTT gibi birçok noktada dezenfekte çalışmaları yaptı. Belediye, bir yandan da gıda yardımı ve maske dağıtımına devam etti.

Bugüne kadar 30 adet maske dağıtımı yapan Kemer Belediyesi son olarak Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yapılan görüşmeleri neticesinde Kemer merkezinde bulunan Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) bulunan dikiş nakış kursuna ait makinelerde maske yapımına başladı. Gönüllülerin ve belediye çalışanlarının yaptıkları çalışmalarla günlük 1-2 bin arasında maske üretimi yapılacak. ATASEM'de 18 kişi Kemer'in maske ihtiyacını karşılayacak.

BAŞKAN TOPALOĞLU: ATASEM'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

Bugün ATASEM'de çalışma yapan gönüllü vatandaşları ve belediye çalışanlarını ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül özellikle çalışmaların sosyal mesafe korunarak yapıldığına dikkati çekti. Başkan Topaloğlu, "Şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dikiş nakış atölyesindeyiz. Tabii bu atölye Kemer'de. Bu salgından dolayı, Büyükşehir Belediyesi ATASEM'leri kapattı. Biz bugüne kadar halkımıza maske dağıtıyoruz ama hep dışarıdan alıyorduk. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile görüştük atölyemizi bize açtı. Şu anda bizim kendi personellerimiz var, dışarıdan bize destek için gelen bayanlarımız var ve bugün dikmeye başladılar. Bundan sonra da seri üretime devam edecekler. Biz de Kemer halkını ne gıda yardımsız, ne de maskesiz bırakmayacağız. Yani herkes rahat olsun bize türlü ihtiyaçlarında 7/24 ulaşabilirler. Biz de elimizden geldiği kadarıyla Kemer Belediyesi personeli, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bu işin sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız zaten seri üretime başladı. Bundan sonra da devamlı olarak üreteceğiz. Hatta ileride bu salgın geçtikten sonra bile kendi maskelerimizi kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Birlik beraberlik olduğu sürece bu işin altından milletçe kalkarız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maske üretiminden detaylar

Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün ziyaretleri

Maske üretimi detay

Başkan Necati Topaloğlu açıklama

Maske üretimi detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/ KEMER, Antalya

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Başsavcılık itiraz etti, 5 şüpheli daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla darp ettikleri R.K.'nın dövülme anı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan 10 kişiden 2'si geçen hafta tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine serbest bırakılan 8 şüpheliden 5'i dün yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Geçen cumartesi günü Manavgat Yayla Mahallesi'nde bulunan cuma pazarında R.K., yanına iki otomobille gelen 6 kişi tarafından silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Şüpheliler iddiaya göre, cep telefonunu sokağa fırlattıkları R.K.'yı darp etti. Şüpheliler R.K.'nın görüntülerini de cep telefonuyla çektikten sonra bırakıp kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine araştırma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis şüphelilerinden M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K. ve R.M.'yi ardından da olaya karıştığı iddia edilen F.S., B.D., D.K. ile H.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermiler, ruhsatsız tüfek, pompalı tüfek, 4,38 gram toz esrar ve 0,34 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ÖNCE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak-bulundurmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçlarından işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.C.K., N.N., V.A., E.K., S.K., R.M., F.S., B.D. ve D.K., 2 Nisan Perşembe günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.S. ve D.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.A., E.K., S.K. ve R.M. serbest kalırken, B.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili M.C.K. ve N.N. ise tutuklandı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili şüphelilerin serbest bırakılması üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına itiraz etti. İtiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheliler V.A., E.K., S.K., R.M. ve B.D., polis tarafından dün tekrar gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA ÇEKTİLERŞüpheliler tarafından dövülerek yüzü kan için olan R.K.'nın çekilen görüntülerinde ise yüzü görünmeyen bir kişinin "Ne yaptın sen?" sorusuna "18 yaşından küçük çocuklara uyuşturucu sattım. Dayıları ve amcaları beni dövdü" dediği görülüyor. Bir kişinin tokat vurduktan sonra sorduğu soruya R.K.'nın "Yaptığım başka bir iş yok, ben uyuşturucu satıyorum" dediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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R.K.'nın dövülme görüntüsü (Cep telefonu)

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Manavgat adliyesinden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Sağlık çalışanları için bin adet siperlik maske üretildi

MUĞLA'daki 3 gençlik merkezinde sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik maske üretiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen bin adet siperlik maske Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Menteşe, Kötekli ve Milas gençlik merkezlerinde görevli 30 gençlik lideri, 1 Nisan'da siperlik maske üretimi için bir araya geldi. Sağlık personeli için üretime başlayan gençlik liderleri, asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant kullanarak yüz koruyucu siperlik maske üretti.  İlk etapta üretilen bin adet siperlik maskeyi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'dan teslim alan İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Bizler için fedakarlık yaparak siperlik maske ürettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir an önce koronavirüs salgının son bulmasını temenni ediyorum" dedi. Müdür İlman ise, "Ülkemizde bu virüse karşı büyük mücadele veriliyor. Mücadelede sağlık çalışanlarımızın büyük emeği var. Sağlık personelimize destek olmak için elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonra da çalışanlarımız devam edecek. Hedefimiz 10 bin adet siperlik maske üretimi gerçekleştirerek sağlık teşkilatına katkıda bulunmak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardaki siperlik maskelerin müdürlük binası önüne taşınması

Siperlik maskelerin yer aldığı poşetlerden görüntü

Gençlik merkezi gönüllülerinin siperlik maskeler önünde genel görüntüsü

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in açıklaması

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın açıklaması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA

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'Evimiz mezardan daha güzel'

MUĞLA'da yaşayan Ali Haydar Arslan (59), koronavirüs salgınına karşı insanların duyarlı olmasına dikkat çekmek için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Müştakbey mahallesinde oturan Ali Haydar Arslan, dikkat çeken bir davranışa imza attı. 3 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Arslan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı duyarlı olunması için kağıda 'Evimiz mezardan daha güzel' yazarak penceresine yapıştırdı.

Evli ve 5 çocuk babası Ali Haydar Arslan, "Yaşamayı seviyoruz. Şu anda başımızda bir musibet var. Bundan bir an önce kurtulmak için yetkililerin söylediği gibi evimizde kalmalıyız. Koronavirüs salgınını tüm dünya yaşıyor. Herkesin talimatlara uyması durumunda virüsten kurtulacağımıza inanıyorum. Bizleri yönetenlere itaat etmeliyiz. Herkes vakti saati geldiği zaman mutlaka mezara gidecek. Ancak intihar etmeyle bu yasağa uymamanın hiçbir farkı yok. Emirlere uymayıp dışarı çıkıp virüsü kaparsak bu bir intihardır. Yazıyı görenler teşekkür ediyor" dedi.

Müştakbey Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ise, "Duyarlı insanlarımız çok fazla. Birada olan kişileri gördüğüm zaman ise yanlarına giderek uyarıyorum. Ali beyin evinin camına yapıştırdığı yazı çok hoşuma gitti. Kendisini ziyaret ederek tebrik ettim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ali Haydar Arslan'ın evinin camına yazıyı yapıştırması

Ali Haydar Arslan'ın eevin camındaki yazıyla birlikte görüntüsü

Ali Haydar Arslan ile röp.

Müştakbey Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:43 Kaynak: DHA

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