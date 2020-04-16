DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI; CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM OLAN BABASI HALİL DURHAN KILDIRDI

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın (27) cenazesi, memleketi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi.

Irak'n kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 yıllık Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Bekar olan şehidin cenazesi ardından havayoluyla Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan askeri havaalanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan da karayoluyla Soma Atatürk Mahallesi, Sezer Sokak'taki baba evine götürüldü.Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın cenazesi evin önüne geldiğinde imam olan babası Halil Durhan, annesi Hatice Durhan ve kız kardeşi Esra Durhan gözyaşlarına tutamadı. Şehit Durhan'ın cenazesi evlerinin yakınındaki Hayber Camii avlusuna getirilip, musalla taşına kondu. Burada dua edilip, helallik alındı. Şehidin babası, annesi ve kız kardeşi tabuta sarılıp, ağladı. Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın tabutu daha sonra tekrar askerlerin omzunda cenaze aracına taşınıp, cenaze töreninin yapılacağı Muzaffer Ecemiş Spor Salonu'nun önüne götürüldü. Buradaki törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Partili Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, asker ve polisler katıldı. Koronavirüs nedeniyle törene sosyal mesafe kuralı uygulandı. Burada şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.