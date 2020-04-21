DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika
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DHA YURT BÜLTENİ - 18

6 saat önce

Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılarBURDUR'da, salı günü kurulan pazar yerine alışveriş için gelenler, dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra pazara alınırken, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

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Dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışverişe başladılar

BURDUR'da, salı günü kurulan pazar yerine alışveriş için gelenler, dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra pazara alınırken, sosyal mesafe kuralına uyarak alışveriş yaptı.

Burdur'da salı günleri Uzay Çatı altında kurulan halk pazarına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya geçerek alışverişlerini yapmak için pazar yerine girdi. Pazar yerine girişte kurulan el dezenfektanını kullanan vatandaşlar, daha sonra dezenfeksiyon tünelinden geçip, ateşleri ölçüldükten sonra alışveriş yaptı. Maskesi olmayan vatandaşlara Burdur Belediyesi tarafından maske dağıtıldı.

Vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından sürekli sosyal mesafe kurallarına uymaları ve alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konularında uyarı yapıldı. Pazara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazar dış görünüş

Sıradaki vatandaşlar

Dezenfeksiyon tünelinden girenler

Maske dağıtımı

Ateş ölçümü

Detay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, otomobille tarlaya giden 2 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateşle yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille, tarlaya gitmek için yola çıkan Murat Kukak (39) ile Abdullah Şakir'in (47) bulunduğu araca yolda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Şakir ve Kukak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Kukak, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Mahallede önlem alarak inceleme yapan jandarma ise kaçan saldırgan veya saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Acil servis önü

-Acil önünde bulunan ambulanslar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-

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Önce tartıştığı babasını, ardından kendini bıçakladı

BURSA'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş. (28), önce tartıştığı babası Kamil Ş.'yi (68), ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, sokağa çıkıp yardım istediği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş., ailesiyle birlikte kaldığı evde bilinmeyen nedenle babası Kamil Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Ş., mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaraladı. Uğur Ş. ardından kendini de bacağından bıçaklarken, Kamil Ş. panikle sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kamil Ş., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kan kaybeden Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Uğur Ş. ise sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamil Ş.'nin bıçaklandıktan sonra kanlar içinde sokağa çıkıp, yardım istediği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Başkan Büyükgöz, Polat'ı doğum gününde sevindirdi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli Polat Söylemez'in evine giderek doğum gününü kutladı.  Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren Polat'a hediyeler verildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sultan Orhan Mahallesi'nde oturan Söylemez ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, otizmli Polat'ın 6'ncı doğum gününü kutladı. Polat, annesi Pınar Söylemez ve kardeşiyle birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürürken, hediyeler verildi. Pınar Söylemez, oğlunun doğum gününü kutlayan Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

Zinnur Büyükgöz, "Bize sosyal medya üzerinden ulaşan Polat kardeşimizin ailesinin talebini yerine getirerek yeni yaşını birlikte kutladık. Virüs salgınından korunmak amacıyla evlerinde zaman geçiren çocuklarımızı zaman zaman evlerinde ziyaret ederek sürprizler yapıyoruz. Bugün Polat kardeşimize de sürpriz yaparak yeni yaşını doğum günü pastası ve hediyelerle kutladık. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Korona salgınına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başkanın ziyareti

Başkanın doğum gününü kutlaması ve detaylar

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SİVAS'ta yaşayan işçi emeklisi Salih Gökkaya(82) bir aylık emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İl merkezindeki Fatih Mahallesi'nde eşi ile birlikte yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Salih Gökkaya, Vefa Sosyal Destek Ekibinden yardım istedi. Ekipler Gökkaya'nın emekli maaşını çekerek evine götürdü. Gökkaya, 2 bin 370 lira tutarındaki maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Ekipler bankaya yatırdıkları yardımın dekontunu Gökkaya'ya teşekkür ederek takdim etti.

Gökkaya ise, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiftin görnütüsü

-Dekontun teslimi

-Konuşmalar

Haber: SİVAS

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3 yaşındaki Esila'ya polislerden doğum günü sürprizi

ORDU'nun Ünye ilçesinde, polis ekiplerini arayan Neslihan Kaymak, yeğeni Esila Naz Kırtas'ın (3) doğum gününü kutlamak istediğini belirtince, ekipler harekete geçti. Pasta alan ve Kırtas ailesinin evine giden ekipler, Esila'ya sürpriz yaparak, doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan Neslihan Kaymak, yeğeni Esila Naz Kırtas'ın doğum gününü kutlamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti. Kaymak'a geri dönüş yapan ve adres bilgilerini alan polis ekipleri, ellerinde pastayla Kırtas ailesinin evine gitti. Polisleri bir anda karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan aile, gerçeği öğrenince mutluluklarını teşekkür ederek gösterdi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Türkan Sapmaz, üzerinde mumlar bulunan pastayla birlikte Esila Naz'ın doğum gününü kutladı. Polisler, hep birlikte "İyi ki doğdun Esilaö derken Esila ise şaşkın bakışlarla annesiyle birlikte mumları üfledi. Sürprizi organize eden Neslihan Kaymak ise Esila ile telefonda görüntülü görüşüp, yeğeninin doğum gününü kutladı.

'HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KUTLAMA OLDU'

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen Anne Aslıhan Kırtas (21), polis ekiplerine teşekkür ederek, "Beklemediğimiz bir kutlama oldu. Ekip araçlarını kapımızda görünce üzücü haber alacağımızı sandık ama çok mutlu olduk. Herkese teşekkür ediyorumö dedi. Baba Ali Kırtas (27) ise, "Eşim polisler geldi deyince kötü bir şey oldu zannettim. Sürprizi görünce çok mutlu olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Gökkaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:23 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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