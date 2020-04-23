DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Şanlıurfa'da tarlada 23 Nisan kutlaması

ŞANLIURFA'da, üretimin devam etmesi için sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçilerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tarlada aileleriyle kutladı.

Tüm yurtta ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen Şanlıurfalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evlerinde ve tarlada kutlamak zorunda kaldı. Sabah erken kalkan çocuklar en güzel kıyafetlerini giyip, odalarını ve balkonlarını bayraklarla süsledi. Kent merkezindeki evlerinde bazı çocuklar, piyano eşliğinde marşlar okudu.

Bazı çocuklar ise ailelerine ait tarlalarda 23 Nisan'ı kutladı. Okula gidemeyen tarım işçisi ailelerin çocukları için Akçamescit Mahallesi Muhtarı Abdurahman Sacaklı tarafından tarlada etkinlik düzenlendi. Tarlada toplanan çocuklar, muhtarın öncülüğünde hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamada muhtar, çocuklara çikolata ikram etti.

'BAYRAMDAN MAHRUM KALMASINLAR DİYE TARLADA KUTLADIK'

Bu yıl 23 Nisan'ı buruk kutladığını belirten 5'inci sınıf öğrencisi Güneş Sacaklı, "Okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim. Daha önceleri 23 Nisan'ı okulda kutluyorduk. Bu kez tarlada kutladık" dedi

Mahallelerinde 35 öğrencilerinin bulunduğunu belirten muhtar Abdurahman Sacaklı ise, "Çocukların her yıl dört gözle beklediği çocuk bayramından mahrum kalmamaları için babalarının çalıştığı tarlada hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyup, kutlama yaptık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yonca tarlasında toplanan çocuklar

İstiklal marşını okuyan çocuklar

Muhtar ve çocuklarla röp. Yapılması

Tarlada çalışan iş makinası

Evde piyano çalan çocuk

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Et, yağ ve ciğerle Türk Bayrağı hazırladı

ADANA'da bir kebapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Kebap ustası, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne Türk bayraklı balon uçurdu.

Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler paket servisi için çalıştı. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle restorana müşteri kabul edemeyen kebap ustası, paket servislerde de Türk bayrağı ve bayraklı balon hediye etti. Aydın, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne balon uçurdu.

Aydın, bu yıl evden çıkamayan çocukların yerine kendilerini koyduklarını belirterek, "Bu senenin çocukları biz olalım, onlar yerine biz kutlama yapalım istedik. Sipariş götürdüğümüz eve bir bayrak ve balon da götüreceğiz. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak. Feraha kavuştuğumuz zaman hep birlikte en güzel bayramlarımızı kutlayacağız ancak şimdi evde kalıyoruz, evde kalanlara hizmet ediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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Etlerden detay görüntüler

Türk Bayrağı yapılan etlerden detay

Yaşar Aydın ile röportaj

Etlerin pişirilmesinden görüntüler

Paketlere Türk Bayrağı ve balon takılması

SÜRE: 03'03" BOYUT: 342 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Antalya'da bayram coşkusu, meydanlardan balkonlara taşındı

*- Antalya'da, önceki yıllarda meydanlarda yaşanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlara yansıdı.

*- Evlerinden çıkamayan Antalyalılar, balkonlarını bayraklarla süsledi.

*- Çocuklar ise evlerin camlarını 23 Nisan süslemeleriyle donattı.

*- Balkonlara çıkan vatandaşlar, belediyelerin düzenlediği konvoylara alkış ve bayraklarla eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sokaklarda vatandaşlarla birlikte kutlanamadı. Önlemler kapsamında 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evlerinden çıkamayan çocuklar, bayramlarını evlerinde kutladı.

Antalya'da da kentin tamamına yakını bayraklarla ve Atatürk posterleriyle süslendi. Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyeleri, meydanlar, üst geçitler, bulvar, cadde ve sokakları bayraklarla donattı. Belediyeler, bunun yanı sıra evlere onbinlerce bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Çocuklar, evlerin camlarını 23 Nisan süslemeleriyle ve Türk bayraklarıyla renklendirdi.

GEZİCİ BANDODAN KONSER

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü haftası nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu, Antalyalılara konserler verdi. Boş sokaklarda gezici otobüs üzerinden müzik yapan bandoya, Antalyalılar evlerinden eşlik etti. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyeleri de düzenledikleri kortejlerle 23 Nisan coşkusunu sokaklara yansıttı.

PENCERELERE 23 NİSAN SÜSLEMESİ

Antalyalılar, koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerinde yaşadı. Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan ilkokul öğretmeni Emsal Ecevit de bu isimlerden biri. Ecevit, çocuklara 23 Nisan heyecanını yaşatmak için evinin pencerelerini ve bahçesini bayrama özel Türk bayraklı balonlarla ve Atatürk posterleriyle süsledi. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bayram heyecanını evinde yaşamak zorunda olduğu söyleyen Ecevit, "Her yıl okulumuzda büyük coşkuyla kutladığımız 23 Nisan'a evimizden kutlayacağız. Süslemelerimizle Cumhuriyet ruhumuzu çocuklarımıza da aktarmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Caddelerden ve balkonlardaki bayrak süslemesinden

Çatılardaki ailelerden görüntü

Bayrak sallayan yaşlı bir kadından görüntü

Pencere ve balkonlardaki süslemelerden görüntü

Öğretmen Emsal Ecevit balon asarken görüntü

Emsal Ecevit röp

Pencere ve balkonlardaki süslemelerden ve süsleyenlerden detay görüntüler

HABER: İbrahim LALELİ- - Aslı DURAN- KAMERA: Süleyman EKİN -Adem AKALAN/ANTALYA, -

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Adana polisi, çocuklara bayram coşkusu yaşattı

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için konvoy düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla getirilen 4 gün sokağa çıkma yasağından dolayı konvoy yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için oluşturulan kortejde ekip otoları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca maskot polisler, üzeri açık otomobilin üzerinden baklonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı. Şarkılar çalarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan polislere de vatandaşlar evlerinin balkonlarından çalan şarkılara eşlik etti. Bu sırada polisleri gören 5 yaşındaki Çağatay Arısoy'un giydiği virüssavar kostümü dikkat çekti. Koruyucu elbise giyerek, eline aldığı virüssavar tabancasıyla gösterileri izleyen Arısoy, vatandaşların ilgi odağı oldu.