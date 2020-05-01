DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Başkan Sayan, çocukları dağa kaçırılan aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da nöbet tutan Yasin Kaya, Ağrı Taşlıca ilçesine bağlı Kumluca köyüne dönerken, Süheyla- Mehmet Demir çifti ise Hamur'a bağlı Seyithanbey köyüne geri geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, iki aileyi de evlerinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelerle görüntülü olarak yaptığı görüşmede her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğdem Kaya (17) ve Hayal Demir'in (16) ailelerine olayların nasıl geliştiğini sorarak, "Rabbim inşallah en yakın zaman da kızınızla sizleri kavuştursun. Tabi sizin başınızdaki dert çok daha farklı bir dert. İnşallah Rabbim yavrunuza da en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder" dedi.

Ailelerden çocukların kaçırılmaları ve kaçırıldıktan sonraki süreci dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a aileler için gerekenin yapılması talimatını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başkan Savcı Sayan cep telefonu ile Cumhurbaşkanı ile görüntülü konuşması

Elinde bayrakla Cumhurbaşkanı ile görüşen baba

Kızı terör örgütünün elinde olan anne ile Cumhurbaşkanının konuşması

Haber-Kamera Oğuzhan HANÇER/ AĞRI

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Mersin'de belediyenin temizlik işçilerine sürpriz '1 Mayıs' sürprizi

MERSİN'de, bir sitede oturanlar, çöp konteynerinin dolu olduğu bahanesiyle çağırdıkları temizlik işçilerine '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' sürprizi yaptı.

Merkez Mezitli ilçesindeki bir sitede oturan vatandaşlar, her gün çöplerini toplayan belediye temizlik işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan site sakinleri, belediye temizlik işlerini arayıp, çöp konteynerlerinin dolduğunu söyleyerek ekip istedi. Talebi alan belediye temizlik işleri dairesi, hemen siteye 1 adet çöp toplama ve yıkama aracı yönlendirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, sürprizle karşılaştı. Ekipler içeri girdiğinde marş çalan site sakinleri, meşale yaktı. Sürpriz karşısında şaşıran belediye ekipleri, site sakinlerine teşekkür etti.