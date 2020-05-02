DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 4 yaralı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada; 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Haber: ANKARA,

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Edirne'de minibüs köprüden tarlaya uçtu: 1 yaralı

EDİRNE'deki Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkarak takla atıp, tarlaya uçan minibüsteki 1 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü A.T.'nin yapılan ölçümde 2.07 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Saraçhane semti Saraçhane Köprüsü'nde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 39 DT 572 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitimesi üzerine takla atarak tarlaya uçtu. Kazada ters dönen minibüsteki S.B. yaralandı. Çevredekilerin ihabrı üzerine kaza yeirne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.B., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen A.T. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü.