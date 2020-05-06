DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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37 dakika önce

Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu olduMUŞ Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde ilk kez 'immün plazma' nakli uygulanan hasta taburcu edildi.

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Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta, taburcu oldu

MUŞ Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde ilk kez 'immün plazma' nakli uygulanan hasta taburcu edildi. Plazma nakliyle iyileşen Veli Karabulut (40), kendisinin de immün plazma bağışlayacağını söyledi.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde rahatsızlanan Abidin Karabulut, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Karabulut, sağlık durumu da ağırlaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Karabulut'a, immün plazma nakli yapıldı.

Muş'ta plazma tedavisinin ilk uygulandığı hasta olan Karabulut'a yapılan son koronavirüs testi negatif çıktı. Hastalığı yendiği belirlenen Karabulut, 11 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Karabulut'a uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Cihan Büyüksütçü, "Hastamız bize gelmeden önce ciddi nefes darlığı, ateş ve öksürüğüyle birlikte kliniği seyretmekteydi. Biz güncel tedavileri uyguladık ama yedinci gününde tedavilerin bir üst basamağa çıkması gerektiğini öngörerekten hastanemizin tedavi takip biriminin koordinasyonuyla birlikte hastada plazma tedavisi uygun olabileceğini, hastanın fayda görebileceğine inandık ve nitekim üç gün önce hastaya tedavi verdikten sonra hızlı bir iyileşme gördükö dedi.

Plazma nakli uyguladıkları 4 hastadan birini taburcu etmeyi başardıklarını söyleyen Büyüksükcü, iyileşen hastaların plazma bağışında bulunmalarını istedi. Büyüksütçü, "Burada en önemli nokta iyileşmesini tamamlayan hastaların 14 gün geçtikten sonra benzer şekilde diğer hastaların tedavisine yardımcı olabilmek amacıyla onları plazma bağışına yönlendirmeyi de bekliyoruz. Bu konuda uygun hastaların, kimin plazma donör olabileceğine kanaat getirip, gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Bundan sonrada benzer tedavilere devam edeceğizö diye konuştu.

Tedavisi sonucunda yeniden sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu olan Veli Karabulut ise, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kendisinin ihtiyaç duyulduğu halde bağışçı olabileceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-Yoğun bakımdan detay

-Servisten detay

-Servilerden genel ve yakın detaylar

-Hastane çıkışı ve detaylar

-Hastanın çıkarılması ve alkışlanması

-Hastadan detay

-Plazma tedavisi görüp iyileşen Veli Karabulut RÖP.

-Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cihan Büyüksütçü RÖP.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni

ANTALYA'da geçen yıl nişanlanan ve mart ayında yapacakları düğünleri koronavirüs nedeniyle iptal olan çift, 19 yaşındaki gelin adayı sokağa çıkma yasağı kapsamında olması nedeniyle Vali Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi. Sosyal medyadan yapılan yardım talebini cevaplayan Vali Karaloğlu, gençlere nikah kıymaları için 7 Mayıs günü için bir günlük özel izin verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden şoför 24 yaşındaki Nedim Kütük ve Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Aslınur Gümüş, geçen yıl aralık ayında nişanlandı. Genç çift mart ayında da düğün kararı aldı. Ancak koronavirüs salgının ortaya çıkması nedeniyle iki gencin düğünü iptal oldu. Koronavirüs yasaklarının kalkmasını bekleyen gençler süreç uzayınca sosyal medya üzerinden Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istedi.

Nedim Kütük, Vali Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek, "Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz" diye yardım istedi. Vali Karaloğlu ise "Arkadaşlar sizi arayacak" diye yanıt vererek, iki gencin evlilik işlemlerini yapabilmesi için yaş sınırına takılan 19 yaşındaki Aslınur Gümüş için 7 Mayıs için geçerli 1 günlük özel izin verdi.

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesi gençlere verildi. Yarın sabah evraklarını hazırlayacak iki genç, öğleden sonra da nikah masasına oturacak.

Vali Münir Karaloğlu'na sosyal medyadan yardım istedikten sonra anında yanıt aldığını belirten Nedim Kütük, "Geçen yıl aralık ayında nişanlandık ve mart ayında da düğünümüz olacaktı. Ama koronavirüs nedeniyle iptal oldu. Nişanlım 19 yaşında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamına giriyor ve bu yüzden nikahımızı da kıyamadık. Vali Bey'den yardım istedim. Vali Bey sağ olsun hemen geri dönüş yaparak sorunumuzu çözdü. Muratpaşa Kaymakamlığı açık kapı uygulaması üzerinden bir günlük evlendirme amaçlı seyahat izin belgesi verildi. Yarın Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikahımız kıyılacak" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:20 Kaynak: DHA


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