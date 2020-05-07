DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Koronayı yenen Gülmez: 90 kilo girdim 78 kilo çıktım

Antalya kent merkezindeki tarihi Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, koronavirüsle savaşını anlattı. Gülmez, 90 kiloyla başlayıp 78 kiloyla düştüğü savaşta en büyük şansının sigara kullanmaması olduğunu söyledi.

Sefa Gülmez, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kale Kapısı'nda 35 yıldır esnaflık yapıyor. Mart ayında yaklaşın yüksek turizm sezonunu da düşünerek İzmir'de bir fuara katılan Gülmez, fuar dönüşünde yüksek ateş ve şiddetli öksürük nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne acil olarak kaldırıldı.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte Gülmez, karantinaya alındı. Hastaneyi, "Her tarafımda iğneler, sondalar, kan temizleme aracı" sözleriyle anlatan Gülmez, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 11 gün kalan Gülmez, o sürece ilişkin şunları söyledi:

"Tam 12 kilo verdim. 90 kiloydum, 78'e düştüm. Hiçbir şey yiyemiyorsun, sadece tavana bakıyorsun. Sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun. 'Buraya kadarmış' diye düşündüğün, bu düşünceye kapıldığın anlar oluyor. Çünkü kendini çok kötü hissediyorsun. Ama Allah'a çok şükür ilaçlar, oradaki doktor arkadaşların, hemşirelerin özverileriyle iyileşebildim."

Hastaneden taburcu olduktan sonra 15 gün evde karantina sürecini tamamlayan Gülmez, "Gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanlarımıza sıradan bir grip gibi geliyor ama öyle bir şey değil" dedi.

Artık hiçbir şeyin eksisi olmayacağına inandığını söyleyen Gülmez, hastalığı atlattıktan sonra herkesle sosyal mesafesini koruduğunu, kimseye sarılmadığını ve hatta tokalaşmadığını anlattı. Gülmez, "Antalya spor maçlarına giderdik, artık maçlar yok. İki üç kişi bir arada oturmak yok. Allah'a çok şükür sigaram yoktu. Üstelik her gün spor yapardım. Eski sporcuyum. Sigara içen, kronik hastalıkları olanlar evlerinde kalsın, dışarı çıkmasın. Bu inanılmaz bir süreç. İnşallah hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Sefa Gülmez, bu süreçte Belediye Başkanı Ümit Uysal 'ın kendisini sürekli arayarak durumu hakkında bilgi aldığını sözlerine eklerken, "İyileştikten sonra, yaşadıklarımı belediyenin sosyal medya sayfaları için anlatmamı isteyince, bunu kendime görev bildim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sefa Gülmez'in yaşadıklarını anlatması (maskeli, yaka mikrafonlu)

Başkan Ümit Uysal'ın makamında görüntüsü

Başkan Uysal ile birlikte yanyana

Sefa Gülmez'in yaşadıklarını anlatması (2)

HABER - KAMERA: ANTALYA,

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Kilis'te bir sokak karantinaya alındı

GAZİANTEP'te, koronavirüs testi pozitif çıkan fabrika işçisinin temas kurduğu akrabalarının yaşadığı Kilis'teki bir sokak karantinaya alındı.

Gaziantep'teki bir fabrikada çalışan adı açıklanmayan işçiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yapılan çalışma ile işçinin, son olarak Kilis'teki akrabaları ile temas kurduğu saptandı. Durum Kilis Valiliği'ne bildirildi. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da akrabaların yaşadığı Namık Ünler Paşa Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Hikmet Celkan Sokak, karantinaya alındı.

Karar doğrultusunda polis ekipleri, sokağı giriş-çıkışa kapattı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım, sokağın tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirterek, "Sokakta oturan kişilerden bazıları, Gaziantep'teki bir fabrikaya gidip geliyorlardı. Devletimiz bütün tedbirleri almış durumda. Bu sokakta herkes akraba olduğu için, birbirlerine gidip geldikleri için sokak karantinaya alındı. Sokakta yaklaşık 80 kişi yaşıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karantinaya alıan sokağın görüntüsü

Evinin balkonunda olanlar

Çekiler şenitler

Mahalle bekçileri

Namık Ünler Paşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım'ın açıklamaları

Sokaktan görnütüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Küçük Belinay'a Emniyet'ten 'İstiklal Marşı' ödülü

BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, İstiklal Marşı'nı okuduğu video sosyal medya üzerinden paylaşılan Elif Belinay Kaplan (8), emniyet ekipleri tarafından hediyelerle ödüllendirildi. Ayrıca küçük Elif'e fahri trafik dedektif kimlik kartı verildi.

Orhangazi İlçesi'nde yaşayan Murat- Meryem Kaplan çiftçinin ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Elif Belinay Kaplan, mart ayında kutlanan İstiklal Marşı'nın Kabulü Haftası'nda İstiklal Marşı'nı okudu. Bu görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de dikkatini çekti. Büyük beğeni toplayan video sonrası, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Olcay Esmer, küçük kızı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Belinay'ın İstiklal Marşını çok güzel okuduğunu belirten Trafik Büro Amiri Olcay, kendisini ödüllendirmek istediklerini kaydetti. Trafik ekipleri tarafından Belinay'a hediye ile birlikte trafik dedektif kimlik kartı verildi. Emniyet ekiplerine, İstiklal Marşını tekrar okuyan Belinay, hediyelerden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafik ekiplerinin eve gelmesi

-Evdeki diyaloglar

-Belinay'ın İstiklal Marşını okuması

-Belinay'a hediyelerin verilmesi

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

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İnşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek kurtarıldı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir inşaatın 6'ncı katındaki balkon kenarında mahsur kalan köpek, yoldan geçerken yardım etmek isteyen İsa Şahin'in tarafından kurtarıldı. Köpeği uzattığını ve sonra da okşayıp ayağından tutarak bulunduğu yerden kurtardığını belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde bir inşaatın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya kimliği belirlenemeyen 1 kişinin kovaladığı 2 köpek, inşaata girdi. Durumu fark eden işçilerde köpekleri dışarı kovaladı. Köpeklerden biri bina dışına çıkıp uzaklaşırken diğer 6'ncı katın balkonunun kenarı çıktı. Geri inememesi üzerine işçiler kurtarmak istedi, ancak köpeğin havlaması üzerine çevreden yardım istedi. Çevredekiler de itfaiye ekipleri haber vermeye hazırlandığı sırada yoldan geçen İsa Şahin, köpeğin kurtarılması için yardım edebileceğini söyledi. Köpeğin bulunduğu kata çıkan Şahin, ilk önce köpeğe ekmek uzattı, ardından da bir süre okşayıp, ayağından yakalayıp kurtardı. Şahin, köpeğin boynuna ip bağlayıp binadan dışarı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. 4 tane köpek beslediğini belirten Şahin, "4 tane köpek besliyorum. Çevredekiler mahsur kalan köpeği kurtarmak için uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim ve köpeği kurtardım." dedi.

Mahsur köpeğe yardım etmek isteyenlerden Orhan Demirkol da, " 1 kişi köpekleri kovalıyordu ve köpekler inşaata çıktı. İşçilerde çıkarmak istedi. Bu sırada köpeklerden 1'i binanın dışına kaçtı diğeri de balkonun kenarına çıktı. Düşme tehlikesi vardı. O nedenle de itfaiye ekiplerine haber vermek istedik. O sırada yoldan geçen 1 kişi köpeği kurtardı." diye konuştu.