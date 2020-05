DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında aleyhine tanıklık ettiği babası Ünal Yılmaz (52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz (21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldğı mahkemece tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Yılmaz, iddiaya göre dün saat 10.00 sıralarında, boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın çalıştığı Çivril- Dinar yolu mevkiinde Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Ünal Yılmaz'ın, oğlunun iş yerine geldiği ve Şahin Yılmaz'ı alıp götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, kara yolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz'ı başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Babası Ünal Yılmaz tarafından öldürülen Şahin Yılmaz için bugün Kızılcazöğüt Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sırasında sosyal mesafeye uyuldu. Cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Namazın kılınmasının ardından Yılmaz, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNE KORUMA ALTINDA

Polis ve jandarma ekiplerince kaçan Ünal Yılmaz'ı arama çalşmaları sürüyor. Ünal Yılmaz'ın eşini de öldürmesinden endişe edilirken, polis ekipleri Selma Yılmaz'ın yaşadığı evin önünde bekliyor.

Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. İlyas C.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldı. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede arkadaşlarının geldiği köprüde İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne altladı. Suda sürüklenen İlyas C. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine nehir kıyısına gelen polis ve itfaiye ekipleri, İlyas C. için arama çalışması başlattı.